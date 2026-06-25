Corte Suprema limita beneficio penal por reparación: no aplica si hay reincidencia en cinco años

La Corte Suprema de Justicia fijó nuevas reglas sobre el alcance de la reparación integral como beneficio penal y dejó claro que indemnizar a la víctima no siempre permite cerrar un proceso judicial - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia fijó nuevas reglas sobre el alcance de la reparación integral como beneficio penal y dejó claro que indemnizar a la víctima no siempre permite cerrar un proceso judicial.

La decisión advierte que quienes vuelvan a cometer un delito dentro de los cinco años siguientes a haber recibido ese beneficio no podrán obtenerlo nuevamente.

La información publicada por Revista Semana señala que la Sala de Casación Penal cerró la puerta a la aplicación repetida de este mecanismo en casos de reincidencia. El pronunciamiento se produjo al revisar el caso de una mujer condenada por el delito de hurto agravado en grado de tentativa, quien había indemnizado a la empresa afectada para acceder al beneficio penal dentro de su proceso.

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El expediente permitió a la Corte analizar los límites de la indemnización integral cuando una persona ya ha sido favorecida antes con una decisión similar. Según el reporte, la procesada recibió este beneficio en julio de 2016, nuevamente en diciembre de 2017 y después volvió a reparar a la víctima por hechos ocurridos en marzo de 2021.

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La reparación no borra cualquier proceso

Los magistrados explicaron que la ley permite extinguir la acción penal en determinados delitos cuando la víctima es reparada integralmente. Entre esos casos se encuentran algunas conductas relacionadas con el patrimonio económico, siempre que se cumplan los requisitos previstos.

El fallo también aclaró que este beneficio puede aplicarse de forma retroactiva por el principio constitucional de favorabilidad, incluso en procesos que todavía estén en trámite. Sin embargo, la Sala Penal insistió en que esa posibilidad no es ilimitada.

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La Corte recordó que existe una restricción central: el beneficio no puede concederse a una persona que ya haya sido favorecida con una decisión similar dentro de los cinco años anteriores. Esa condición busca evitar que la reparación se convierta en una herramienta para eludir procesos penales de manera repetida.

Con esa lectura, la Sala precisó cómo debe contarse ese periodo. El término de cinco años no depende de la duración del proceso ni de la fecha en que se profiera la sentencia, sino del tiempo transcurrido entre el beneficio anterior y la comisión del nuevo delito.

“El término de cinco años debe contarse entre la fecha en que se otorgó el beneficio anterior y la fecha de comisión del nuevo delito”, indicó la Corte, al advertir que otro criterio podría generar tratamientos desiguales y afectar la seguridad jurídica.

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El término de cinco años no depende de la duración del proceso ni de la fecha en que se profiera la sentencia, sino del tiempo transcurrido entre el beneficio anterior y la comisión del nuevo delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reincidencia bloquea el beneficio

La Sala Penal explicó que la prohibición tiene una finalidad clara: exigir al procesado abstenerse de incurrir en conductas similares después de haber recibido el beneficio. Si la persona vuelve a cometer un delito dentro del periodo establecido, estaría frente a un escenario de reincidencia que impide aplicar nuevamente la reparación integral como salida procesal.

En el caso revisado, la Corte concluyó que el delito por el cual fue condenada la acusada ocurrió dentro del lapso de cinco años contado desde los beneficios anteriores, que también habían terminado con preclusión tras indemnización integral de perjuicios.

Por esa razón, aunque se pagó efectivamente el daño causado, la Sala determinó que no era posible dar por terminado el proceso. La prohibición está prevista en el artículo 78-A de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 4 de la Ley 2477 de 2025.

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La decisión deja un mensaje para futuros casos: reparar a la víctima puede tener efectos penales, pero no opera como una fórmula automática ni repetible sin límites. Para la Corte Suprema, el beneficio debe aplicarse bajo reglas estrictas, especialmente cuando existen antecedentes recientes de uso del mismo mecanismo.

Con este fallo, la Sala Penal busca preservar la seguridad jurídica y evitar que la reparación integral sea usada de manera reiterada por personas que vuelven a delinquir dentro del plazo fijado por la ley.