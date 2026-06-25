Cayó alias ‘La Patrona’, hermana de ‘Chiquito Malo’: la acusan de liderar el lavado de activos del Clan del Golfo

Autoridades anuncian la captura de Ingrid Paola Ávila Hernández, alias 'La Patrona', hermana del cabecilla 'Chiquito Malo'. La operación desarticula una pieza clave en el lavado de activos del Clan del Golfo. - crédito Mindefensa

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturada Ingrid Paola Ávila Hernández, conocida con el alias de ‘La Patrona’, quien era requerida por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), como parte de las acciones dirigidas contra las estructuras financieras del Clan del Golfo.

Según la información entregada por las autoridades, Ávila Hernández es hermana de alias ‘Chiquito Malo’, señalado por las autoridades como el máximo cabecilla de esa organización criminal. La investigación indica que tendría una trayectoria de más de diez años dentro de la estructura y que habría desempeñado funciones relacionadas con la administración y manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.

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De acuerdo con las autoridades, la capturada sería una de las personas encargadas de diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos mediante actividades criminales, con el propósito de facilitar el flujo financiero de la organización y apoyar sus operaciones en diferentes regiones del país.

Cae Ingrid Paola Ávila Hernández, alias “La Patrona”, considerada una de las principales articuladoras financieras del EGC o comúnmente conocido como el cartel del Clan del Golfo - crédito Policía

Investigación apunta a recursos provenientes de actividades ilícitas

Las autoridades sostienen que los recursos que presuntamente eran objeto de lavado de activos provenían de actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, tres de las principales fuentes de financiación atribuidas al Clan del Golfo.

De acuerdo con la investigación, alias ‘La Patrona’ habría participado en operaciones orientadas a incorporar estos recursos al sistema económico formal mediante distintos mecanismos financieros. Por esta razón, los organismos de seguridad consideran que su captura afecta una de las áreas estratégicas para el funcionamiento de la organización.

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Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la detenida habría sido una de las principales articuladoras de las finanzas criminales del Clan del Golfo, al ser la encargada de presuntos mecanismos de lavado de activos que permitían administrar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

La cartera también indicó que este resultado representa una de las afectaciones más significativas contra las finanzas ilegales de la organización criminal en los últimos meses, debido al rol que, según las investigaciones, desempeñaba dentro de la estructura.

Ministro de Defensa destacó el resultado de la operación

Tras la captura, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció mediante un video en el que resaltó la importancia del operativo desarrollado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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“Cayó alias La Patrona, hermana de Chiquito Malo y peligrosa cabecilla de lavado de activos del AGC o más comúnmente conocido como Cartel del Crimen y el Narcotráfico Clan del Golfo”, afirmó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que la captura hace parte de la estrategia impulsada por el Gobierno para afectar las capacidades logísticas, financieras y criminales de los grupos armados organizados que operan en el país.

El Clan del Golfo enfrenta nuevas afectaciones tras la detención de una de sus principales articuladoras económicas. - crédito Defensoría del Pueblo

La ofensiva contra el Clan del Golfo

Durante su declaración, Sánchez Suárez aseguró que el Clan del Golfo continúa siendo una de las principales prioridades operacionales de la Fuerza Pública.

“Este resultado confirma que la estructura criminal que más golpeamos es el Clan del Golfo en todos sus componentes”, manifestó.

Según las cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, cerca del 50% de las afectaciones realizadas durante el actual Gobierno contra grupos armados organizados ilegales han estado dirigidas contra esta organización criminal.

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De acuerdo con el balance oficial, estas acciones han permitido la neutralización de aproximadamente 8.300 integrantes del Clan del Golfo, entre capturados, sometidos a la justicia y abatidos en operaciones desarrolladas en diferentes regiones del país.

“Durante este gobierno, cerca del cincuenta por ciento de las afectaciones realizadas contra grupos armados organizados ilegales ha sido contra el Clan del Golfo, donde hemos neutralizado cerca de ocho mil trescientos de sus integrantes”, señaló el ministro.

Las autoridades consideran que estos resultados reflejan el enfoque que ha tenido la Fuerza Pública en la lucha contra esta estructura, tanto en sus componentes armados como en sus redes logísticas y financieras.

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Operaciones contra cabecillas y enclaves criminales

El Ministerio de Defensa también destacó que la Fuerza Pública ha desplegado operaciones de alta precisión contra los principales cabecillas y enclaves criminales del Clan del Golfo.

Según la información oficial, durante el actual Gobierno se han realizado seis bombardeos estratégicos contra esta organización criminal, como parte de las acciones dirigidas a debilitar su capacidad operativa y reducir su presencia en diferentes zonas del país.

Las autoridades señalaron que el más reciente de estos bombardeos fue ejecutado hace pocos días, en el marco de la ofensiva militar contra la estructura.

“Incluso hemos empleado bombardeos, el más reciente hace apenas trece días”, afirmó Sánchez Suárez.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas operaciones buscan afectar simultáneamente los componentes armados, logísticos, financieros y relacionados con el narcotráfico que sostienen el funcionamiento de la organización criminal.

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Defensa resalta el trabajo de la Fuerza Pública

Durante su intervención, el ministro también destacó la labor que desarrollan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la lucha contra las organizaciones criminales.

“Quiero reiterar un mensaje claro al país: su Fuerza Pública nunca ha dejado de combatir a los grupos criminales, sin excepción alguna. Lo han hecho con determinación, con profesionalismo y sacrificio”, afirmó.

El funcionario señaló que estas operaciones han representado importantes sacrificios para los integrantes de la Fuerza Pública y recordó que numerosos uniformados han perdido la vida durante el cumplimiento de sus funciones.

“Cualquier afirmación que pretenda desconocer ese esfuerzo constituye una ofensa a la memoria de nuestros héroes caídos, al dolor de las viudas y los huérfanos y al honor de los militares y policías que continúan enfrentando diariamente a las organizaciones criminales para proteger a los colombianos”, agregó.

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La investigación atribuye a alias ‘La Patrona’ la coordinación de operaciones para dar apariencia legal a recursos ilícitos. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Continúan las acciones contra las estructuras financieras

La captura de Ingrid Paola Ávila Hernández hace parte de la estrategia de las autoridades para identificar, judicializar y desarticular las redes financieras que, presuntamente, sostienen las actividades de organizaciones criminales en el país.

La cartera señaló que continuará desarrollando acciones permanentes contra las organizaciones que afectan la seguridad de los colombianos y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar la presencia o ubicación de estructuras criminales a través de los canales habilitados por las autoridades.

Finalmente, el ministro Pedro Sánchez Suárez aseguró que las instituciones mantendrán las operaciones en todo el territorio nacional.

“Seguimos actuando con toda la capacidad del Estado hasta desmantelar las estructuras que amenazan la seguridad, la tranquilidad y el futuro de todos los colombianos. Ningún criminal está por encima de la ley”, concluyó.

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