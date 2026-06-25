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Aeronáutica Civil confirmó intervención aérea en Venezuela para mitigar la emergencia tras dos terremotos

El apoyo colombiano quedó centrado en un punto técnico con efecto inmediato sobre la operación regional: la interrupción temporal de los servicios de tránsito aéreo en el país vecino

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Imagen de referencia. La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo rechaza las acusaciones de ‘secuestro’ de la operación aérea en Colombia y defiende su papel en el sector - crédito Juan Páez/Colprensa
Imagen de referencia. La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo rechaza las acusaciones de ‘secuestro’ de la operación aérea en Colombia y defiende su papel en el sector - crédito Juan Páez/Colprensa

La Aeronáutica Civil de Colombia activó el 24 de junio de 2026 un plan de contingencia para sostener la seguridad aérea de Venezuela después de los dos terremotos que afectaron los sistemas de control y las comunicaciones en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, en medio de una emergencia que ha dejado al menos 164 fallecidos y más de 900 heridos.

Los sismos, con magnitudes de 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y tuvieron su epicentro cerca de Morón, en el norte venezolano. El impacto alcanzó a Caracas y a los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, con daños estructurales severos, suspensión de servicios y miles de personas fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

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El apoyo colombiano quedó centrado en un punto técnico con efecto inmediato sobre la operación regional: la interrupción temporal de los servicios de tránsito aéreo en el país vecino. Según informó la autoridad aeronáutica, ya se iniciaron coordinaciones prioritarias entre las FIR de Barranquilla y de Bogotá para atender aeronaves en tránsito que necesiten desvíos o asistencia.

Aeronáutica Civil despliega plan de apoyo y contingencia para garantizar la seguridad aérea de Venezuela tras fuerte sismo - crédito @AerocivilCol/X
Aeronáutica Civil despliega plan de apoyo y contingencia para garantizar la seguridad aérea de Venezuela tras fuerte sismo - crédito @AerocivilCol/X

La autoridad colombiana informó que el refuerzo busca mantener la continuidad operativa mientras persistan las fallas en Maiquetía. La consecuencia inmediata es que aeronaves que deban alterar su ruta podrán usar el espacio aéreo y los servicios de navegación de Colombia “de forma segura, eficiente y coordinada”.

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Colombia coordina desvíos aéreos y busca sostener la emisión de NOTAM

En su comunicado, la Aeronáutica Civil señaló que el sismo afectó “los sistemas de control y las comunicaciones en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía”. A partir de ese diagnóstico, el organismo dispuso una respuesta de apoyo técnico con alcance sobre el tránsito internacional.

La entidad explicó que, ante la interrupción temporal de los servicios de tránsito aéreo en Venezuela, se activaron coordinaciones operacionales entre las FIR de Barranquilla (BAQ) y de Bogotá (BOG). La medida, añadió, permite que las aeronaves en tránsito que requieran desvíos o asistencia utilicen servicios colombianos de navegación y espacio aéreo bajo un esquema coordinado.

A man inspects a collapsed apartment building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, some 30km north-west of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
A man inspects a collapsed apartment building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, some 30km north-west of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)

El plan incluye además una tarea sensible para la continuidad del sistema: asumir temporalmente desde Colombia la emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores, conocidos como Notam, correspondientes a la zona afectada. La autoridad sostuvo que esa gestión busca garantizar que la información crítica para la seguridad de los vuelos mantenga continuidad y fluidez a nivel internacional.

El apoyo llega mientras Maiquetía sigue bajo impacto operativo

El comunicado oficial precisó que Colombia se mantiene en monitoreo constante de la situación y en comunicación directa con las autoridades aeronáuticas venezolanas. El soporte, indicó, se sostendrá hasta que se normalicen las operaciones en el aeropuerto y en el espacio aéreo de Maiquetía.

La Dirección General de la Aeronáutica Civil también destacó el trabajo del personal de control de tránsito aéreo y de gestión de información aeronáutica. Según el texto, su actuación en la contingencia “no solo protege la vida de los usuarios del sector aéreo, sino que ratifica los lazos de hermandad y el principio de asistencia mutua que guían la aviación civil en la región”.

La gente se congrega mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras los terremotos que han sacudido el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
La gente se congrega mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras los terremotos que han sacudido el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

La asistencia fue anunciada mientras los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes entre los escombros en Venezuela y las autoridades mantenían el estado de emergencia. También pidieron evacuar estructuras dañadas y permanecer en alerta por la alta probabilidad de nuevas réplicas en los próximos días.

Las operaciones y la cooperación técnica permanecerán activas mientras continúe la emergencia en Venezuela, con Colombia asumiendo tareas clave para sostener la seguridad operacional y la comunicación en la aviación regional. La atención sigue centrada en el restablecimiento de los servicios y la protección de los vuelos, mientras los equipos de rescate y las autoridades monitorean el desarrollo de la situación y la respuesta a posibles nuevas réplicas.

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