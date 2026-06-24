Colombia

Jorge Iván Cuervo sacó la constituyente de la agenda del Ministerio de Justicia: “Yo nunca estuve a favor de ella y nunca firmé”

El funcionario explicó que consideró ese planteamiento, el del mecanismo democrático extraordinario que había propuesto Petro, por fuera de las competencias del despacho, y sostuvo que la decisión de apartarlo le permitió concentrarse en el trabajo interno ministerial

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Jorge Iván Cuervo firmará un decreto en Colombia que eliminará el costo para modificar el componente sexo en el registro civil - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El funcionario aseguró que desde su llegada al cargo retiró esa iniciativa del sector, tras advertirle a Gustavo Petro que no era una responsabilidad de la cartera - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La constituyente quedó fuera de la agenda del Ministerio de Justicia por decisión del ministro Jorge Iván Cuervo, quien dijo que nunca estuvo a favor de esa propuesta y que la apartó de su gestión desde que asumió el cargo.

Según explicó Jorge Iván Cuervo, en diálogo con Caracol Radio, le planteó al presidente Gustavo Petro desde el primer día que no quería ese asunto en el sector justicia.

También dijo que no firmó la constituyente, que la consideró ajena a las funciones de su cartera y que esa discusión había absorbido antes la agenda del ministerio. Cuervo afirmó: “Yo nunca estuve a favor de ella y que yo nunca firmé la constituyente”.

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También relató la conversación que sostuvo con Petro sobre ese tema. “Puede que sea un proyecto político suyo, presidente, usted tiene su, su, su fuero para eso, pero yo no lo quiero en el sector justicia, porque quien lo puso en la agenda fue el exministro Montealegre y lo llevó para el Ministerio de Justicia y se tragó la agenda del ministerio”.

El ministro relató que el debate había desplazado otros temas del sector y señaló que la iniciativa llegó a la cartera durante la gestión del exministro Montealegre, por lo que decidió apartarla al asumir - crédito Colprensa
El ministro relató que el debate había desplazado otros temas del sector y señaló que la iniciativa llegó a la cartera durante la gestión del exministro Montealegre, por lo que decidió apartarla al asumir - crédito Colprensa

Cuervo dijo: “Yo muy rápidamente en el Gobierno me deshice de eso y en el sector justicia me deshice de eso y pude trabajar en muchas cosas”.

¿Cómo vinculó Cuervo la constituyente con la agenda de justicia?

A partir de esa decisión, el ministro dijo que pudo retomar la comisión de reforma y avanzar en la comisión de reforma y la agenda del ministerio. “Entonces pude retomar la comisión de reforma, pude desarrollar la comisión de reforma y la agenda del ministerio en la que se están haciendo medidas que yo considero útiles”.

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Cuervo sostuvo en el medio mencionado que esa definición le permitió concentrarse en otros asuntos del sector.

“En el sector justicia me curé de salud y le dije al presidente que yo no quería eso y él estuvo de acuerdo y no hubo ningún problema frente al tema. Por lo tanto, yo no me gasté un minuto, no me gasté una neurona, no me gasté un peso hablando de constituyente”, sostuvo el dirigente de la cartera de justicis.

También señaló que su principal frustración fue no haber tenido más tiempo para sacar adelante más tareas. “Mi gran frustración es no haber tenido más tiempo”, afirmó. Con un margen mayor habría logrado avances adicionales.

Los pendientes que el ministro deja al cierre del Gobierno

Entre los asuntos que dejó pendientes, mencionó la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria.

- crédito Ovidio González/Presidencia
El ministro de Justicia afirmó que el giro le permitió avanzar en un trabajo técnico que estaba relegado. En entrevista, defendió iniciativas en curso y el nuevo ritmo de la cartera - crédito Ovidio González/Presidencia

Una gran frustración es el archivo de la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria”. Explicó que el Gobierno logró incluir la jurisdicción agraria en la Constitución y sacar adelante una ley estatutaria, pero no consiguió aprobar la fase ordinaria.

Estuvimos muy cerca de que se aprobara esa ley ordinaria”, dijo. Sobre ese proyecto, señaló que será presentado otra vez el 20 de julio.

“El 20 de julio vamos a radicar de nuevo esa ley ordinaria”, dijo en la entrevista recogida por Caracol Radio. Cuervo también mencionó la ley de amnistía como otro tema pendiente. “La ley de amnistía también es un partido muy problemática”. Añadió que, a su juicio, debía existir un marco jurídico desde el comienzo de las negociaciones.

“Debió tenerse un marco jurídico desde un principio. No, no se logró, ni siquiera se le pudo dar debate al que presentó el proyecto de ley que presentó el exministro Montealegre”.

En materia de reforma judicial, dijo que reactivó la comisión creada por resolución del ministerio y que el 30 de julio entregará su informe final. Según explicó, ese documento dejará lineamientos para los próximos tres gobiernos sobre posibles reformas constitucionales, legales y administrativas en justicia.

Empalme, drogas y salud carcelaria en el cierre de gestión

Sobre el empalme, Cuervo dijo que el proceso ya avanza desde hace semanas y que su cartera está lista para entregar la información.

El jefe de la cartera contó que desde el primer día le planteó al presidente que ese proyecto político no debía tramitarse allí, y sostuvo que lo retiró para concentrarse en otras tareas - crédito Ministerio de Justicia
El jefe de la cartera contó que desde el primer día le planteó al presidente que ese proyecto político no debía tramitarse allí, y sostuvo que lo retiró para concentrarse en otras tareas - crédito Ministerio de Justicia

Si a mí me dijeran: mañana es el empalme, tengo listo el ministerio al día”. Añadió que en julio hará la rendición de cuentas en Popayán y que también está listo el plan de transición del Plan Nacional de Justicia 2028-2038.

En política antidrogas, señaló en Caracol Radio que los empalmes no se usan para fijar líneas del próximo gobierno. Dijo que la administración saliente mostrará resultados y que las cifras se conocerán en un informe conjunto con Unodc.

También indicó que el gobierno entrante decidirá si mantiene o cambia ese enfoque.

Según el ministro, en el empalme solo corresponde exponer lo hecho y los resultados obtenidos. Sobre la atención en salud en las cárceles, Cuervo habló del eventual paso del modelo actual a Nueva EPS tras el 31 de julio. “No creo que eso se pueda hacer de un día para otro”, advirtió.

Explicó que el fondo de salud de personas privadas de la libertad lo integran el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, Hacienda, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Añadió que el operador actual es Fiduprevisora y que cualquier cambio debe hacerse de forma gradual para evitar interrupciones y riesgos de seguridad en los centros de reclusión.

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