El Gobierno nacional dio por terminados los diálogos de paz en la cárcel La Paz en Itagüí, la misma del tarimazo de Gustavo Petro

La administración nacional dio por terminado el espacio con bandas del Valle de Aburrá que funcionaba en la cárcel La Paz desde el 2 de junio de 2023 - crédito Colprensa

La mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, que funcionaba en la cárcel La Paz de Itagüí desde el 2 de junio de 2023, llegó a su fin por decisión del Gobierno nacional, una medida que la política Isabel Zuleta comunicó a delegados e integrantes de estructuras criminales recluidos en ese penal.

La decisión afecta uno de los componentes de la política de Paz Total del gobierno saliente. De acuerdo con Caracol Radio, acompañantes de la mesa y voceros de las estructuras iniciaron conversaciones para plantear públicamente interrogantes sobre el futuro de los compromisos discutidos durante casi tres años de diálogos.

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El cambio político y las dudas sobre la nueva política de seguridad

La terminación del proceso se conoció pocos días después de la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, quien derrotó en segunda vuelta a Iván Cepeda Castro, candidato respaldado por el Gobierno nacional, según el mencionado medio.

El canal de interlocución con grupos delincuenciales recluidos en la cárcel La Paz quedó desmantelado por orden de la administración nacional, una medida divulgada a los participantes por la senadora Isabel Zuleta - crédito Prensa Senado

No hay un pronunciamiento oficial sobre las razones del desmonte. Sin embargo, personas cercanas al proceso relacionan la medida con la intención de la nueva administración de aplicar una línea más dura frente a la injerencia de grupos ilegales en distintos territorios, según fuentes consultadas por ambos medios ya citados.

El concejal de Medellín Andrés Tobón, en declaraciones recogidas por Blu Radio, afirmó que el nuevo gobierno ya tiene decisiones definidas sobre los cabecillas recluidos en ese penal.

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Señalamientos sobre desplazamientos para reuniones externas, entre ellas el tarimazo en La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro, en una cadena de episodios que aumentó la polémica alrededor del diálogo - crédito Presidencia

Añadió que esas medidas empezarían a regir desde el 7 de agosto. “Trasladarlos a cada uno de ellos a diferentes cárceles de manera que no pueda seguir ese comportamiento de junta directiva gobernando el mundo criminal desde una cárcel hotel con oficinas, como decía el ministro de Justicia. Reactivar todas las investigaciones que se encuentran en este momento seguramente suspendidas en contra de ellos”, señaló Tobón.

Lo que deja la mesa y la incertidumbre en Medellín y el Valle de Aburrá

La mesa nació como un espacio de diálogo para abrir canales de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá. Durante su funcionamiento se anunciaron acuerdos parciales, compromisos de desescalamiento de violencias e iniciativas para construir una ruta hacia la legalidad.

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Sectores sociales consultados por Blu Radio expresaron preocupación por el cierre de ese canal de diálogo. Esos sectores advierten incertidumbre por la persistencia de estructuras armadas organizadas y por sus vínculos con el crimen transnacional.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) advirtió, por medio de su presidente Fernando Quijano en declaraciones recogidas por Blu Radio, sobre la fortaleza de esas estructuras, la presencia del crimen transnacional en Medellín y el Valle de Aburrá y el riesgo de una confrontación.

Los escándalos que marcaron el proceso en la cárcel de Itagüí

El proceso también acumuló controversias dentro de la cárcel La Paz de Itagüí.

Delegados y voceros de los grupos recluidos anunciaron que plantearán dudas públicas sobre lo discutido durante casi tres años, después de que el Ejecutivo diera por terminado el espacio instalado en la cárcel La Paz - crédito Colprensa

Una fiesta vallenata en el penal derivó este año en una suspensión temporal de las conversaciones en abril de 2026, cuando circularon imágenes y videos de una parranda vallenata dentro del penal con el cantante Nelson Velásquez, licor y otros privilegios.

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La polémica llevó al Gobierno nacional a frenar de forma temporal los diálogos, mientras la Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrieron investigaciones.

Un segundo foco de controversia surgió por denuncias sobre salidas de algunos cabecillas del llamado pabellón de paz para asistir a reuniones externas. Entre esos episodios, la emisora mencionó el tarimazo en La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, Zuleta informó sobre la continuidad de los diálogos: “No es decisión de nosotros, es decisión del nuevo gobierno, pero este gobierno le va a solicitar que continúecon el espacio"