Colombia

El Gobierno nacional dio por terminados los diálogos de paz en la cárcel La Paz en Itagüí, la misma del tarimazo de Gustavo Petro

La senadora Isabel Zuleta habría notificado a delegados y a cabecillas de estructuras ilegales recluidos en el centro penitenciario que se cerró el escenario sociojurídico que estaba activo desde junio de 2023

Guardar
Google icon
Instalación de la Mesa de Paz en Itagüí en marco del proceso de Paz Urbana entre el Gobierno nacional y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá
La administración nacional dio por terminado el espacio con bandas del Valle de Aburrá que funcionaba en la cárcel La Paz desde el 2 de junio de 2023 - crédito Colprensa

La mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, que funcionaba en la cárcel La Paz de Itagüí desde el 2 de junio de 2023, llegó a su fin por decisión del Gobierno nacional, una medida que la política Isabel Zuleta comunicó a delegados e integrantes de estructuras criminales recluidos en ese penal.

La decisión afecta uno de los componentes de la política de Paz Total del gobierno saliente. De acuerdo con Caracol Radio, acompañantes de la mesa y voceros de las estructuras iniciaron conversaciones para plantear públicamente interrogantes sobre el futuro de los compromisos discutidos durante casi tres años de diálogos.

PUBLICIDAD

El cambio político y las dudas sobre la nueva política de seguridad

La terminación del proceso se conoció pocos días después de la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, quien derrotó en segunda vuelta a Iván Cepeda Castro, candidato respaldado por el Gobierno nacional, según el mencionado medio.

El canal de interlocución con grupos delincuenciales recluidos en la cárcel La Paz quedó desmantelado por orden de la administración nacional, una medida divulgada a los participantes por la senadora Isabel Zuleta - crédito Prensa Senado
El canal de interlocución con grupos delincuenciales recluidos en la cárcel La Paz quedó desmantelado por orden de la administración nacional, una medida divulgada a los participantes por la senadora Isabel Zuleta - crédito Prensa Senado

No hay un pronunciamiento oficial sobre las razones del desmonte. Sin embargo, personas cercanas al proceso relacionan la medida con la intención de la nueva administración de aplicar una línea más dura frente a la injerencia de grupos ilegales en distintos territorios, según fuentes consultadas por ambos medios ya citados.

El concejal de Medellín Andrés Tobón, en declaraciones recogidas por Blu Radio, afirmó que el nuevo gobierno ya tiene decisiones definidas sobre los cabecillas recluidos en ese penal.

PUBLICIDAD

Entre los beneficiados figuran los nueve líderes delincuenciales que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el evento de La Alpujarra en 2025 - crédito Presidencia
Señalamientos sobre desplazamientos para reuniones externas, entre ellas el tarimazo en La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro, en una cadena de episodios que aumentó la polémica alrededor del diálogo - crédito Presidencia

Añadió que esas medidas empezarían a regir desde el 7 de agosto. “Trasladarlos a cada uno de ellos a diferentes cárceles de manera que no pueda seguir ese comportamiento de junta directiva gobernando el mundo criminal desde una cárcel hotel con oficinas, como decía el ministro de Justicia. Reactivar todas las investigaciones que se encuentran en este momento seguramente suspendidas en contra de ellos”, señaló Tobón.

Lo que deja la mesa y la incertidumbre en Medellín y el Valle de Aburrá

La mesa nació como un espacio de diálogo para abrir canales de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá. Durante su funcionamiento se anunciaron acuerdos parciales, compromisos de desescalamiento de violencias e iniciativas para construir una ruta hacia la legalidad.

Sectores sociales consultados por Blu Radio expresaron preocupación por el cierre de ese canal de diálogo. Esos sectores advierten incertidumbre por la persistencia de estructuras armadas organizadas y por sus vínculos con el crimen transnacional.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) advirtió, por medio de su presidente Fernando Quijano en declaraciones recogidas por Blu Radio, sobre la fortaleza de esas estructuras, la presencia del crimen transnacional en Medellín y el Valle de Aburrá y el riesgo de una confrontación.

Los escándalos que marcaron el proceso en la cárcel de Itagüí

El proceso también acumuló controversias dentro de la cárcel La Paz de Itagüí.

Entre los objetos encontrados figuran consolas de videojuegos, portátiles, módem Wifi, estufas eléctricas y aires acondicionados ocultos dentro de la cárcel La Paz - crédito Colprensa
Delegados y voceros de los grupos recluidos anunciaron que plantearán dudas públicas sobre lo discutido durante casi tres años, después de que el Ejecutivo diera por terminado el espacio instalado en la cárcel La Paz - crédito Colprensa

Una fiesta vallenata en el penal derivó este año en una suspensión temporal de las conversaciones en abril de 2026, cuando circularon imágenes y videos de una parranda vallenata dentro del penal con el cantante Nelson Velásquez, licor y otros privilegios.

La polémica llevó al Gobierno nacional a frenar de forma temporal los diálogos, mientras la Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrieron investigaciones.

Un segundo foco de controversia surgió por denuncias sobre salidas de algunos cabecillas del llamado pabellón de paz para asistir a reuniones externas. Entre esos episodios, la emisora mencionó el tarimazo en La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, Zuleta informó sobre la continuidad de los diálogos: “No es decisión de nosotros, es decisión del nuevo gobierno, pero este gobierno le va a solicitar que continúecon el espacio"

Temas Relacionados

Mesa de Paz UrbanaPolítica de SeguridadCrimen OrganizadoSenadora Isabel ZuletaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

La abogada de la colectividad, Martha Bolívar, decidió no presentar nuevas reclamaciones durante la audiencia de Escrutinio Nacional que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

CNE terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales: Abelardo de la Espriella será declarado nuevo presidente de Colombia

El abogado y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, gobernarán a Colombia para el periodo 2026-2030

CNE terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales: Abelardo de la Espriella será declarado nuevo presidente de Colombia

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

El Cric se refirió a una supuesta movilización masiva indígena hacia Bogotá tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las presidenciales

Los indígenas del pueblo Misak llegaron la tarde del martes 23 de junio a la capital del país, procedentes de los municipios de Morales y Piendamó, en el departamento del Cauca

El Cric se refirió a una supuesta movilización masiva indígena hacia Bogotá tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las presidenciales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Se conoció el adelanto de ‘Dai Dai’ en español de Shakira: seguidores opinaron del tema

Se conoció el adelanto de ‘Dai Dai’ en español de Shakira: seguidores opinaron del tema

Norma Nivia y Mateo Varela celebran su primer aniversario con una cita romántica en Indonesia: “Crecemos como pareja”

El hijo de Shakira sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Néstor Lorenzo hizo su balance tras la clasificación de Colombia a dieciseisavos de final en el Mundial 2026, tras vencer a RD del Congo

El partido se explicó desde el banco: Quintero, Córdoba y Ríos cambiaron a Colombia rumbo al duelo con Portugal en el Mundial 2026

Esta es la terna arbitral que pitará el juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026