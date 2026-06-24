DJ Dutty, famoso por ambientar la Calle del Sabor en Cali, contó los detalles del violento robo de sus equipos cuando llegaba a su casa

El robo se presentó la madrugada del sábado 20 de junio, pero solo días después se conocieron los detalles del violento hurto que sufrió el DJ - crédito @djduttymixcali/IG

El reconocido DJ Alexánder Álvarez, más conocido como DJ Dutty y famoso por ambientar con su música la emblemática Calle del Sabor en Cali, relató los detalles del violento asalto que sufrió la madrugada del sábado 20 de junio de 2026, tras finalizar su jornada laboral.

El artista aprovechó el espacio brindado por el Noticiero 90 Minutos y días después de lo ocurrido contó su versión de los hechos para hacer un llamado urgente a las autoridades locales respecto a la inseguridad que afecta al gremio de la noche en la capital de Valle del Cauca.

Según relató Álvarez, el incidente ocurrió cuando se dirigía a su casa acompañado de su esposa después de finalizar su turno en la Calle del Sabor.

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“Yo terminé mi turno, saliendo de allá, ya me dirigía hacia mi casa, pasaba por la cuadra, por San Antonio, y ahí fue donde fui encerrado por cuatro sujetos en moto y me hicieron caer. Iba con mi esposa y pues intenté como salvar mis equipos, pero fue imposible, fue difícil porque eran muchos ahí”, explicó el artista.

Durante el asalto, los delincuentes le hurtaron herramientas esenciales para su trabajo.

La Calle del Sabor de Cali cambió de ubicación para mejorar la seguridad y ampliar el espacio del evento gastronómico - crédito Alcaldía de Cali

“Llevaban mi computador, una controladora DJ y pues otras cosas como audífonos, cosas de DJ que uno utiliza ahí en los equipos”, detalló DJ Dutty sobre el golpe que sufrió su bolsillo a raíz de la pérdida de los equipos que son esenciales para su actividad.

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El valor de lo robado asciende a una suma considerable, y según Álvarez, “eso más o menos puede estar entre los seis, siete millones de pesos”.

El DJ narró que, al resistirse al robo, fue golpeado y derribado de la moto.

“Al intentar no dejarme quitar mis pertenencias, obviamente me hacen caer, me golpean en el piso y al no poder defenderme más, ahí aprovechan para quitarme las pertenencias”, sostuvo Álvarez.

Como resultado, el ciudadano sufrió lesiones, sobre todo en el rostro, y pero más allá de su caso particular, DJ Dutty alertó sobre la creciente vulnerabilidad de los trabajadores del sector nocturno en Cali, y puso la alerta en conocimiento de las autoridades.

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Los ladrones a veces se movilizan en motocicletas y armados - crédito archivo Colprensa

“Yo hago parte de un grupo grande de DJs de aquí de Cali, del Club DJs Cali, y hago parte de un gremio grande que es el gremio de la noche. Y la verdad estamos siendo vulnerables en la parte de la seguridad los del gremio de la noche. Esto ya no es que si dio papaya o no dio papaya. Esto ya no es de dar papaya. Si usted va en carro, si usted va en moto, ya tengo varios compañeros que también han sido robados”.

El ‘modus operandi’ de los ladrones a trabajadores del gremio de bares en Cali

El artista denunció que la modalidad de los asaltos suele implicar a varios delincuentes actuando en grupo, usualmente en motocicletas con placas alteradas o borrosas.

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“Andan en manada, encierran a la gente y les están robando. A veces no van ni armados, simplemente porque son varios. Al verse la persona rodeada de este poco de gente, de estos tipos de moto, que andan con motos con placas torcidas, borrosas, levantadas, eso se sabe”, describió DJ Dutty el accionar de los bandidos.

DJ Dutty afirmó que los hurtos se están presentando con mayor frecuencia en empleados del gremio de bares en la capital vallecaucana - crédito archivo Colprensa

Asimismo, la víctima del robo hizo un llamado a las autoridades municipales y de policía para que refuercen la seguridad en las noches, y en especial en zonas frecuentadas por trabajadores del entretenimiento nocturno.

“Ahí debería haber un poquito más de control por parte de las autoridades. Ese es mi llamado. Mi llamado es a que autoridades, alcaldía, que le pongamos un poquito más de mano dura a estas personas que andan en este tipo de motos así”, concluyó DJ Dutty.

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