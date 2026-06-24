Colombia

Así reaccionaron los políticos al pronunciamiento de Iván Cepeda donde reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella: “Incita al caos”

Sectores de derecha y de izquierda publicaron mensajes en X tras el senador del Pacto Histórico aceptar los resultados electorales del domingo 21 de junio de 2026

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Enrique Gómez, Gustavo Bolívar y Ernesto Samper se pronunciaron en X tras discurso de Iván Cepeda sobre los resultados electorales de la segunda vuelta - crédito Colprensa - David Aguilar/EFE
Enrique Gómez, Gustavo Bolívar y Ernesto Samper se pronunciaron en X tras discurso de Iván Cepeda sobre los resultados electorales de la segunda vuelta - crédito Colprensa - David Aguilar/EFE

El pronunciamiento del excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia, generó respuestas inmediatas desde distintos sectores políticos de Colombia.

Las interpretaciones, tanto desde la derecha como desde la izquierda, evidencian la profundidad de la polarización y las tensiones que atraviesan la democracia colombiana.

Las opiniones de los sectores conservadores se centraron en la necesidad de fortalecer las instituciones y en la desconfianza hacia los líderes del Pacto Histórico.

El exfiscal Francisco Barbosa celebró la postura de Cepeda y la consideró un ejemplo internacional: “Colombia le da un ejemplo al mundo de la fuerza de sus instituciones y de su democracia”, escribió en un mensaje público. Barbosa subrayó que la aceptación del resultado electoral reflejó madurez política y consolidación democrática.

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Francisco Barbosa resaltó la madurez política de Cepeda y la solidez democrática de Colombia - crédito @FBarbosaDelgado/X
Francisco Barbosa resaltó la madurez política de Cepeda y la solidez democrática de Colombia - crédito @FBarbosaDelgado/X

La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, fue más allá y acusó directamente a Gustavo Petro e Iván Cepeda de intentar alterar el orden institucional.

Petro e Iván Cepeda con su pacto le deben perdón a Colombia, intentaron incendiar el país, desconocieron los resultados y se inventaron un fraude electoral que no existió”, declaró. Cabal pidió que se investigue si hubo presiones de organizaciones armadas ilegales durante la campaña.

El capítulo de las Farc y el ELN presionando por votos para el continuismo de Petro se debe investigar a fondo”, insistió.

María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de desestabilizar el orden institucional y exigió investigación - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de desestabilizar el orden institucional y exigió investigación - crédito @MariaFdaCabal/X

Desde Salvación Nacional, Enrique Gómez reconoció el gesto de Cepeda, pero advirtió sobre los riesgos de mantener un discurso que, en su opinión, fomenta la inestabilidad.

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Gómez sostuvo: “Reconoce el triunfo después de haberle causado, junto con Petro, un daño gravísimo a la institucionalidad colombiana. Al mismo tiempo, no desmoviliza el discurso que incita al caos”.

Hizo un llamado a no bajar la guardia: “No nos confiemos de quienes prometieron incendiar el país. Rodeemos las instituciones y al presidente electo. Salvamos la República, pero ahora debemos defenderla con firmeza”.

Líder de Salvación Nacional llamó a defender la República ante advertencias sobre posibles agitaciones - crédito @Enrique_GomezM/X
Líder de Salvación Nacional llamó a defender la República ante advertencias sobre posibles agitaciones - crédito @Enrique_GomezM/X

Por su parte, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia celebró la aceptación de los resultados electorales y resaltó la importancia de la institucionalidad. “Este es el camino”, afirmó.

Valencia subrayó que “el respeto a la democracia implica aceptar los resultados y la alternancia política”, insistiendo en la necesidad de fortalecer la convivencia democrática.

Paloma Valencia destacó la importancia de aceptar los resultados para fortalecer la democracia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia destacó la importancia de aceptar los resultados para fortalecer la democracia - crédito @PalomaValenciaL/X

Por otro lado, las reacciones en el sector progresista se enfocaron en el compromiso con la defensa de los logros sociales y la movilización ciudadana.

La senadora electa del Pacto Histórico Isabel Zuleta afirmó: “Ejerceremos la oposición para defender al pueblo, no a los ricos”.

Zuleta reafirmó el papel de la bancada opositora y destacó: “Defenderemos cada conquista alcanzada en estos cuatro años y no permitiremos que les arrebaten sus derechos a quienes más los necesitan”.

Para la legisladora, la campaña de De la Espriella se impuso con “trampas y mentiras”, pero el proyecto político de izquierda “vive en el corazón de millones de colombianos”.

Isabel Zuleta prometió una oposición firme en defensa de los derechos sociales - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta prometió una oposición firme en defensa de los derechos sociales - crédito @ISAZULETA/X

El exsenador y escritor, Gustavo Bolívar, destacó la serenidad de Cepeda tras la derrota.

Iván Cepeda acaba de reconocer el triunfo de ADLE y anuncia que irá a la oposición para defender las conquistas y transformaciones sociales logradas por el gobierno”, escribió.

Añadió que Cepeda se mostró abierto a un acuerdo con el nuevo presidente, siempre que medie el respeto mutuo, y enfatizó: “Somos media Colombia”.

Gustavo Bolívar resaltó el liderazgo de Cepeda y su disposición al diálogo tras reconocer la derrota - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar resaltó el liderazgo de Cepeda y su disposición al diálogo tras reconocer la derrota - crédito @GustavoBolivar/X

Desde la perspectiva institucional, el exministro y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, destacó el compromiso democrático de Cepeda: “Nunca hubo duda del talante democrático de Iván Cepeda ni de su compromiso con las instituciones democráticas por encima de todo”.

Luis Carlos Reyes destacó el compromiso democrático y la integridad institucional de Iván Cepeda - crédito @luiscrh/X
Luis Carlos Reyes destacó el compromiso democrático y la integridad institucional de Iván Cepeda - crédito @luiscrh/X

El expresidente Ernesto Samper también respaldó la actitud del líder opositor y propuso abrir una nueva etapa de diálogo nacional.

Apoyo el reconocimiento de las elecciones que acaba de hacer el senador Iván Cepeda y su propuesta de iniciar un diálogo nacional a través del cual encontremos la manera de acercarnos alrededor de temas que nos unan y no nos dividan y mucho menos nos enfrenten”, expresó.

Ernesto Samper respaldó a Iván Cepeda y pidió iniciar una etapa de diálogo nacional en Colombia - crédito @ernestosamperp/X
Ernesto Samper respaldó a Iván Cepeda y pidió iniciar una etapa de diálogo nacional en Colombia - crédito @ernestosamperp/X

Para Samper, el resultado electoral consolidó un bloque de centroizquierda que debe avanzar hacia una alianza amplia, mientras una nueva derecha asumirá el gobierno. El exmandatario llamó a la independencia en el ejercicio del poder y a evitar injerencias externas.

Gloria Flórez reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella y prometió una oposición vigilante y constructiva - crédito @GloriaFlorezSI/X
Gloria Flórez reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella y prometió una oposición vigilante y constructiva - crédito @GloriaFlorezSI/X

Por último, la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez reiteró la postura democrática de la oposición: “Como demócratas, reconocemos el triunfo de Abelardo de la Espriella. Igualmente, anunciamos que vamos a ejercer una oposición democrática, vigilante y constructiva para defender los derechos de nuestro pueblo”.

Flórez aseguró que la oposición acompañará los procesos sociales en todo el país y buscará que las voces de las comunidades sean escuchadas.

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