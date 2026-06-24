Colombia

Abelardo de la Espriella agradeció a la congresista republicana María Elvira Salazar por su mensaje de apoyo tras ser elegido presidente

El mandatario electo señaló que, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con el Gobierno Trump, Colombia alcanzará la grandeza que merece

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María Elvira Salazar expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella a lo largo de las elecciones 2026- crédito Reuters/Prensa Abelardo de la Espriella
María Elvira Salazar expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella a lo largo de las elecciones 2026- crédito Reuters/Prensa Abelardo de la Espriella

La representante republicana, María Elvira Salazar, celebró el lunes 22 de junio de 2026 la victoria del abogado Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia y destacó el respaldo de los colombianos que votaron en Estados Unidos, donde el candidato obtuvo una ventaja marcada.

Según la congresista, 81% de los colombianos que sufragaron en territorio estadounidense apoyó a De la Espriella, en una elección que describió como polarizada y con un margen estrecho en el resultado general frente al senador oficialista Iván Cepeda Castro. Salazar también mencionó los señalamientos del saliente presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral.

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La congresista aseveró que la llegada del togado a la Presidencia es un buen augurio para el futuro de Colombia - crédito @MaElviraSalazar/X
La congresista aseveró que la llegada del togado a la Presidencia es un buen augurio para el futuro de Colombia - crédito @MaElviraSalazar/X

“Cuando Colombia más los necesitó, los colombianos del sur de la Florida estuvieron a la altura del momento. Aquí, en mi distrito, vive una de las comunidades colombianas más grandes y más unidas de Estados Unidos. Y hoy quiero felicitarlos”, escribió Salazar en su perfil de X. Agregó que emitió el mensaje tras su visita a Barranquilla, Atlántico, donde acompañó al candidato ganador a recibir los resultados, conocidos a menos de dos horas de cerradas las urnas.

La representante a la Cámara del partido de Gobierno en Estados Unidos señaló que la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño es una oportunidad para que Colombia demuestre el potencial económico que tiene a nivel global.

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“Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental. Ahora llegó la hora de demostrarle al mundo todo lo que Colombia puede llegar a ser. ¡Adelante, Colombia! 🇨🇴”. expuso.

El mandatario electo señaló que, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con el Gobierno Trump, Colombia alcanzará la grandeza que merece - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El mandatario electo señaló que, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con el Gobierno Trump, Colombia alcanzará la grandeza que merece - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En reacción, el presidente electo mencionó en sus redes sociales que cuenta con la congresista para fortalecer la cooperación de asuntos bilaterales entre Estados Unidos y Colombia. De la Espriella, además, señaló que un buen entendimiento entre las partes será clave para el fortaleciemto de la histórica relación entre ambas naciones.

“Gracias, @MaElviraSalazar, por tu respaldo incondicional a este proyecto y por creer en la visión de una Colombia más fuerte, más segura y más próspera. Estoy seguro de que, trabajando juntos y fortaleciendo nuestros lazos de amistad y cooperación, Colombia alcanzará la grandeza que merece. Firme por la Patria. 🫡 (A.D.L.E) 🇨🇴🐅”.

Colombia hará parte del Escudo de las Américas

De la Espriella dice que Colombia se sumará al Escudo de las Américas el 7 de agosto - crédito Mauricio Dueñas/EFE
De la Espriella dice que Colombia se sumará al Escudo de las Américas el 7 de agosto - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El presidente electo Abelardo De La Espriella afirmó que Colombia se integrará al “Escudo de las Américas” desde el 7 de agosto, en respuesta a un mensaje de felicitación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que propuso reforzar la cooperación bilateral contra el narcotráfico y los grupos armados.

El anuncio se difundió en un mensaje en X, donde De La Espriella escribió: “A partir del 7 de agosto de 2026, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”. En la misma publicación, sostuvo que el país “no será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo” y dijo que su administración lo combatirá “como corresponde”.

Hegseth había invitado al mandatario electo a trabajar con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la Coalición de las Américas contra los carteles, con la meta de “revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países”, poner fin a la producción de narcóticos y “erradicar” a los grupos narcoterroristas del hemisferio.

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump para coordinar a países del continente en acciones contra el narcotráfico. La propuesta incluye el intercambio de información, la coordinación de operaciones de seguridad y el apoyo mutuo contra organizaciones criminales y rutas de tráfico de drogas.

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