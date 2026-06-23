Colombia

Juez avaló allanamiento de Olmedo López y avanzará hacia una sentencia anticipada por el caso de corrupción en la Ungrd

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ratificó ante un juez su disposición de continuar colaborando con la Fiscalía en las investigaciones derivadas del escándalo de corrupción en la entidad

Guardar
Google icon
Durante la audiencia celebrada el martes 18 de marzo, el exfuncionario se pronunció tras ser imputado con nuevos cargos de corrupción al interior de la Ungrd - crédito Colprensa
Durante la audiencia, López aseguró que aceptó los cargos de manera libre, voluntaria, consciente e informada, y que no fue objeto de presiones o coacciones para asumir dicha responsabilidad - crédito Colprensa

Un juez avaló el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en esa entidad. Con esta decisión, quedó formalizada la aceptación de responsabilidad del exfuncionario por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, paso que abre la puerta a una sentencia anticipada.

La determinación se produjo durante una diligencia judicial en la que López reiteró su voluntad de reconocer los hechos investigados y ratificó su disposición de seguir colaborando con las autoridades.

El exdirector de la Ungrd también manifestó que continuará aportando información y pruebas relacionadas con las investigaciones que se derivan del caso. “Sí, su señoría, los acepto de manera libre, voluntaria, consciente e informada, como lo he manifestado durante los primeros días en los que me acerqué a la fiscal general de la Nación”, expresó López al responder las preguntas formuladas durante la audiencia.

PUBLICIDAD

El exfuncionario indicó además que nadie lo obligó ni ejerció presión alguna para aceptar los cargos. Asimismo, respondió afirmativamente cuando el juez le preguntó si comprendía que los delitos por los cuales aceptó responsabilidad podrían derivar en una pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La colaboración de Olmedo López con la Fiscalía

El exfuncionario ratificó su compromiso de seguir colaborando con la Fiscalía General de la Nación mediante la entrega de nuevas pruebas y testimonios relacionados con la investigación - crédito Luisa González/REUTERS
El exfuncionario ratificó su compromiso de seguir colaborando con la Fiscalía General de la Nación mediante la entrega de nuevas pruebas y testimonios relacionados con la investigación - crédito Luisa González/REUTERS

Olmedo López permanece privado de la libertad desde septiembre de 2024 y se ha convertido en una de las principales fuentes de información para la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones relacionadas con el presunto saqueo de recursos de la Ungrd.

La información entregada por el exdirector ha servido para impulsar procesos y abrir líneas de investigación contra varios exfuncionarios y dirigentes políticos. Entre ellos figuran los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco.

PUBLICIDAD

La lista también incluye al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, actualmente prófugo de la justicia; al exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo; a la ex consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz; y al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien también es buscado por las autoridades.

Las investigaciones alcanzan igualmente a varios congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público durante 2023. Entre ellos se encuentran Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes ya fueron llamados a juicio. Asimismo, la senadora Martha Peralta fue escuchada recientemente en diligencia de indagatoria.

López cuenta con un principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público, por lo que será uno de los principales testigos de la Fiscalía en los procesos que se adelantan contra otros implicados en el caso.

Los contratos que originaron el escándalo

Para la Ungrd la contratación de 40 carrotanques para suplir la necesidad de agua en La Guajira fue transparente - crédito Ungrd
Entre los hechos investigados figura el direccionamiento de contratos para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira, negocios que comprometían recursos públicos por miles de millones de pesos - crédito Ungrd

En el escrito de acusación radicado por la Fiscalía General de la Nación en abril de 2025, el ente investigador sostuvo que López participó en el direccionamiento irregular de contratos mientras ejercía funciones como director de la Ungrd y ordenador del gasto de la entidad. Uno de los principales hechos investigados corresponde a la orden de proveeduría 192 de 2023, relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable para comunidades indígenas de La Guajira. El contrato superaba los $48.000 millones.

Según la Fiscalía, el entonces director habría favorecido a un contratista específico mediante el direccionamiento del proceso contractual. La investigación sostiene que esta actuación produjo beneficios económicos para varios involucrados en la estructura de corrupción detectada dentro de la entidad.

De acuerdo con el ente acusador, López recibió una dádiva de $724 millones que incrementó de manera irregular su patrimonio, mientras que otros recursos terminaron en manos de terceros vinculados al esquema investigado.

La Fiscalía también estableció que el detrimento patrimonial derivado de estas actuaciones alcanzó los $13.340 millones, recursos que habrían sido distribuidos entre otras personas relacionadas con el entramado de corrupción. Según las investigaciones, parte de esos recursos fueron utilizados presuntamente para entregar sobornos a congresistas con el objetivo de impulsar iniciativas legislativas del Gobierno nacional.

Dentro de este capítulo del proceso han sido mencionados los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.

Olmedo López devolvió la totalidad de los 724 millones de pesos que, según la investigación, recibió de manera irregular, dinero que ya fue reintegrado a las autoridades - crédito Luisa González/REUTERS
Olmedo López devolvió la totalidad de los 724 millones de pesos que, según la investigación, recibió de manera irregular, dinero que ya fue reintegrado a las autoridades - crédito Luisa González/REUTERS

Durante el proceso judicial, Olmedo López aceptó su responsabilidad en los hechos de corrupción que le atribuye la Fiscalía y procedió a devolver los recursos que, según la investigación, recibió de manera indebida.

El exdirector de la entidad reintegró los $724 millones que habría obtenido de forma irregular mediante el direccionamiento de contratos de obra e interventoría. La devolución se realizó por cuotas durante 2025 y la totalidad de los recursos fue recibida por la Fiscalía General de la Nación.

Temas Relacionados

Olmedo LópezCorrupción en la UngrdSentencia anticipadaPeculado por apropiaciónConcierto para delinquirColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy’, y su mensaje para Abelardo de la Espriella: “La paz no significa pensar igual”

En diálogo con Infobae Colombia, el firmante del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 habló sobre el futuro de la JEP y el cumplimiento de lo pactado en La Habana

Jorge Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy’, y su mensaje para Abelardo de la Espriella: “La paz no significa pensar igual”

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Centro Democrático arremetió contra Iván Cepeda por celebrar la indagatoria a la que fue citado Álvaro Uribe: “No logró ser presidente”

El excandidato a la Presidencia de Colombia calificó como una “gran noticia” la programación de la diligencia a la que deberá asistir el exmandatario para rendir declaraciones sobre las masacres de El Aro, La Granja y la muerte de Jesús María Valle

Centro Democrático arremetió contra Iván Cepeda por celebrar la indagatoria a la que fue citado Álvaro Uribe: “No logró ser presidente”

Sinuano Día resultados de hoy martes 23 de junio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy martes 23 de junio: ganadores del último sorteo

Corte Suprema adelanta nueva inspección al despacho de Gloria Arizabaleta por auto que ordenó la suspensión de Petro

Funcionarios judiciales recopilan información de equipos de la oficina de la representante suspendida, mientras avanza una denuncia por prevaricato

Corte Suprema adelanta nueva inspección al despacho de Gloria Arizabaleta por auto que ordenó la suspensión de Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Hijo de Alejandro Estrada podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’: esto reveló el actor

Piter Albeiro reaccionó a tendencia en redes sociales sobre Abelardo de la Espriella, presidente electo: “Hay gente buscando candidato para el 2030″

Juliana Calderón despierta el misterio sobre el padre de su bebé tras una reciente publicación: esto se sabe

El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”