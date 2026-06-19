El próximo gobierno tendrá que hacer más cuentas ante descuadre que le dejará Gustavo Petro: “Pasa la factura con una reforma tributaria”

El Gobierno Petro plantea una nueva reforma tributaria que busque recaudar $30 billones - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dejó, según los análisis de Corficolombiana y Fedesarrollo, un ajuste fiscal mayor al previsto por el Gobierno de Gustavo Petro y trasladó parte de la carga al próximo mandato en Colombia. Las advertencias apuntan a un deterioro de las cuentas públicas, con un faltante oficial de $30,2 billones para 2027.

Las entidades advirtieron que el MFMP 2026 confirma el deterioro de las finanzas públicas de Colombia, sostiene la estabilización de la deuda sobre supuestos débiles y deja al próximo gobierno la tarea de aplicar una corrección de gran magnitud. Según ambos análisis, el ajuste supera lo que refleja el documento oficial y no se resolvería solo con una reforma tributaria.

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Como se recordará, el documento es el último elaborado durante el Gobierno Petro y funciona como hoja de ruta sobre el estado de las finanzas públicas y sus perspectivas.

Ajuste que está pendiente

Para Corficolombiana, además, la regla fiscal seguiría suspendida hasta 2027 y su retorno pleno en 2028 luce poco probable. Dicha firma sostiene que el ajuste pendiente podría acercarse a 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). También considera que esa magnitud obliga a combinar ingresos permanentes, recorte del gasto primario y mayor crecimiento económico para estabilizar la relación entre deuda y PIB.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Corte Constitucional

Corficolombiana resumió su diagnóstico con una advertencia sobre el alcance real de las maniobras recientes: “El alivio financiero no debe confundirse con consolidación fiscal”. Según la misma, las operaciones de manejo de deuda alivian caja e intereses en el corto plazo, pero no corrigen la brecha entre ingresos permanentes y gasto estructural.

Asimismo, afirmó que “el problema fiscal no se resuelve solo con una reforma tributaria adicional”. El análisis añade que un gasto primario inflexible puede absorber con rapidez mayores ingresos si no existe una estrategia creíble de contención.

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Las cuentas de la deuda descansan sobre supuestos frágiles

Para Corficolombiana, la senda de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda no refleja una mejora estructural, sino que depende de supuestos “frágiles y optimistas”. El Gobierno proyecta una deuda neta cercana a 59% del PIB en 2026 y de 58,6% en 2027.

Calcula también un escenario distinto: 60,7% del PIB este año y 63,7% en 2027. Ese contraste parte de variables que el Ejecutivo no controla por completo, como la tasa de cambio, el crecimiento económico, niveles de ingresos públicos históricamente altos y un balance primario positivo en 2028.

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Esto, teniendo en cuenta que el Ministerio basa su escenario en:

Crecimiento tendencial de 2,9% en el mediano plazo.

Fortalecimiento estructural de ingresos de 1,6% del PIB por lucha contra la evasión y mayor eficiencia de la Dian.

Superávit primario de 0,5% dentro de dos años.

Un dólar promedio de $3.757 en 2026.

El MFMP prevé, además, que la deuda llegue a un máximo de 59,6% en 2029 y luego baje a 57,3% en 2037. Aun así, el propio documento reconoce que esa cifra seguiría por encima del ancla fiscal de 55% del PIB.

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Déficit, gasto e ingresos bajo presión

Las diferencias también aparecen en el déficit del Gobierno Nacional Central. Mientras el Ministerio proyecta 5,3% del PIB en 2026 y 4,5% en 2027, Corficolombiana estima 6,9% este año y 5,2% en 2027.

Según la firma, la apreciación del peso y las operaciones de manejo de deuda solo dieron un alivio contable temporal. Para el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, el problema quedó trasladado a la siguiente administración: “Sin sorpresas, el Ministerio de Hacienda deja un hueco fiscal y le pasa la factura al próximo gobierno, sugiriendo un ajuste mediante reforma tributaria de $30 billones (1,4 % del PIB) para arreglar la casa”.

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Y es que el documento oficial admite que para consolidar las cuentas en 2027 se necesita un ajuste de $30,2 billones, equivalente a 1,4% del PIB. También plantea que esa corrección exige una nueva reforma tributaria antes de finalizar este año.

Fedesarrollo ve la necesidad de que el próximo Gobierno haga un ajuste mayor al proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo - crédito Fedesarrollo

Fedesarrollo tomó como punto de partida el mismo marco y sostuvo que el ajuste requerido en la vigencia actual supera el monto que muestra el Ministerio. Precisó, por medio de un comunicado, que “el Ministerio proyecta un déficit fiscal de 5,3% del PIB, que se reduciría en 1,1% del PIB con respecto a 2025. Consistentemente con esa proyección, el déficit primario pasaría de 3,5% del PIB en 2025 a 2,1% en 2026”.

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Añadió que esa reducción descansaría en una baja del gasto primario de 2,1% del PIB frente a 2025 y de 1,1% del PIB frente al promedio de los últimos cinco años. De 2027 en adelante, el Ministerio plantea una trayectoria de recorte del déficit primario hasta convertirlo en un superávit creciente por encima de 1% del PIB desde 2030.

Fedesarrollo también cuestionó la falta de detalle operativo del plan. “El documento no precisa cómo se materializará el ajuste del gasto primario, ni cómo se hará permanente”, indicó.

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Dicha observación se acompaña de un cálculo adicional: aunque el gasto primario cae 1,7% del PIB frente a 2025, el ajuste subyacente sería cercano a 2,1% del PIB al descontar los recursos de la emergencia económica incluidos en 2026. Frente a su nivel tendencial, equivaldría a entre 1% y 1,5% del PIB.

La entidad también advirtió sobre los ingresos. Señaló que el MFMP supone un aumento del recaudo que no se explica por la reforma tributaria estructural ni por el crecimiento económico.

El Gobierno Petro presentó tres reformas tributarias al Congreso de la República, pero solo le aprobaron una en 2022 - crédito Luisa González/Reuters

El alivio financiero no corrige el desequilibrio de fondo

Corficolombiana remarcó que la actualización del Plan Financiero para 2026 mostró una estrategia de financiamiento más activa y compleja que la presentada en marzo. La Dirección de Crédito Público combinó subastas de títulos de deuda (TES), operaciones de tesorería, deuda externa, títulos de tesorería a corto plazo (TCO) y manejo de deuda para cubrir mayores necesidades de recursos y suavizar vencimientos.

También reconoce que esa estrategia redujo pagos de intereses en el corto plazo, administró riesgos de liquidez y evitó más presión sobre el mercado local. Aun así, advirtió que el Gobierno no detalló por completo la composición de las fuentes adicionales de financiamiento previstas para este año.

Ese vacío, según el análisis, importa porque define cuánta presión deberá absorber el mercado de TES. Si la financiación sigue dependiendo en buena parte del mercado local, sobre todo en los tramos donde se concentró la emisión reciente, las tasas podrían seguir incorporando una prima ligada a mayor oferta, deterioro fiscal y necesidades de financiamiento del Gobierno. Otro punto bajo revisión es la reserva estratégica de caja prevista en el MFMP. Corficolombiana señaló que la comparación entre la meta cercana a $20 billones y la posición actual permitirá medir si la estrategia redujo riesgos de liquidez o solo desplazó presiones hacia 2027.

Fedesarrollo añadió un riesgo adicional para la próxima administración. El centro de estudios sostuvo que los rezagos y obligaciones acumuladas en sectores como salud y energía elevan el punto de partida efectivo de la deuda pública, porque cuando esos pagos se reconozcan en el presupuesto o se financien con más deuda, el esfuerzo de ajuste aumentará.