“Nos jugamos nuestra estabilidad”: empleados de Air-e harán plantón contra liquidación

Trabajadores de Air-e Intervenida protestarán este viernes desde las 7:00 a. m. en Torres del Atlántico contra la liquidación anunciada y recientes despidos | Infobae Colombia

Trabajadores de Air-e Intervenida realizarán un plantón en Barranquilla este viernes desde las 7:00 de la mañana en la sede Torres del Atlántico de Air-e, ubicada en el norte de la ciudad.

La protesta fue convocada en rechazo al anuncio de liquidación de la empresa y a decisiones internas que, según el sindicato, han generado incertidumbre laboral entre empleados y sus familias.

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La información publicada por Blu Radio señala este jueves que el llamado fue hecho por el Sindicato de Trabajadores de la Energía, Sintraelecol. El presidente de esa organización, Eduardo Remolino, aseguró que la movilización busca defender los contratos de trabajo, la estabilidad laboral, las garantías de los empleados y la convención colectiva.

El plantón también expresará el inconformismo de los trabajadores frente a la liquidación anunciada por el presidente Gustavo Petro esta semana. Para los empleados, el anuncio abrió nuevas dudas sobre su futuro contractual y sobre el rumbo operativo de la compañía. Para el sindicato, la decisión llega en un momento sensible, a menos de dos meses de que termine el periodo presidencial y a pocos días de las elecciones nacionales en las que se definirá un nuevo mandatario.

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Trabajadores de Air-e Intervenida protestarán este viernes desde las 7:00 a. m. en Torres del Atlántico contra la liquidación anunciada y recientes despidos- crédito Air-E

Plantón en Torres del Atlántico

“Nos jugamos nuestra estabilidad como trabajadores, pero mucho más que eso, la prestación de un servicio público”, declaró Remolino en entrevista con Blu Radio. El dirigente sindical señaló que la protesta no busca paralizar completamente la operación de la empresa, sino hacer visible la preocupación de los empleados.

La intención de los trabajadores es permanecer durante un par de horas en el plantón y luego regresar a sus respectivos sitios de trabajo. Con esa decisión, buscan expresar su rechazo sin frenar por completo la jornada laboral ni afectar de manera total la prestación del servicio.

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Además de la liquidación, Sintraelecol cuestiona decisiones adoptadas internamente por el nuevo agente interventor, Jaime Humberto Mesa Buitrago. Según el sindicato, esas determinaciones han sembrado zozobra e incertidumbre por el despido de 12 trabajadores en los últimos 15 días dentro de la compañía.

Remolino también denunció que algunos cargos ocupados por personas de la Costa con varios años de experiencia estarían siendo presuntamente entregados a asesores provenientes del interior del país. Esa situación aumentó el malestar entre los trabajadores, quienes reclaman garantías frente al proceso de intervención.

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Trabajadores de Air-e Intervenida protestarán este viernes desde las 7:00 a. m. en Torres del Atlántico contra la liquidación anunciada y recientes despidos- crédito red social X

Reclamo por estabilidad y garantías laborales

En una carta, Sintraelecol reconoció el compromiso histórico del gobierno de Gustavo Petro con las causas laborales y la defensa de los trabajadores. Sin embargo, advirtió que la lealtad con esos principios también exige señalar decisiones que, según el sindicato, se apartan de esa línea.

“La defensa de los trabajadores no puede ser un discurso para las campañas y una práctica diferente en la administración cotidiana de las empresas intervenidas”, señaló la organización en el documento.

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El sindicato también sostuvo que la transformación de Air-e no se logrará mediante despidos, persecuciones o simples cambios de nombres en cargos directivos. Para los trabajadores, la solución pasa por construir una empresa sólida, técnica, transparente y respetuosa de los derechos humanos y laborales.

Trabajadores de Air-e Intervenida protestarán este viernes desde las 7:00 a. m. en Torres del Atlántico contra la liquidación anunciada y recientes despidos. Foto: Air-e

“Ningún proyecto empresarial puede sostenerse sobre el miedo, la injusticia o la vulneración de las garantías de quienes han entregado su vida al servicio de la comunidad”, agregó Sintraelecol Atlántico.

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Con el plantón, los trabajadores buscan enviar un mensaje directo sobre el futuro de Air-e Intervenida. Su reclamo apunta a que cualquier decisión sobre la empresa tenga en cuenta la estabilidad de los empleados, el respeto por la convención colectiva y la continuidad de un servicio público esencial para la región Caribe, sin que los trabajadores carguen con las consecuencias de la intervención estatal.