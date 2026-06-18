Colombia

Secretaría de Salud decretó alerta amarilla en hospitales de Bogotá: 83 servicios de urgencias y 92 ambulancias en máxima atención por las elecciones

La medida regirá desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta la misma hora del lunes 22, con el objetivo de asegurar servicios esenciales y atender eventualidades del domingo 21

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La Secretaría Distrital de Salud declaró Alerta Amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Secretaría de Salud
La Secretaría Distrital de Salud declaró Alerta Amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud declaró Alerta Amarilla para toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá a partir de las 6.00 p. m. del viernes 19 de junio hasta las 6:00 p. m., del lunes 22 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y una respuesta oportuna ante cualquier urgencia o emergencia durante la jornada electoral del domingo 21 de junio, cuando más de seis millones de personas están habilitadas para votar en la capital.

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La decisión implica que 83 instituciones de salud con salas de emergencias y más de 92 vehículos de atención prehospitalaria estarán en máxima alerta, con capacidad de expansión y coordinación directa con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

Aumento del 7.5% en infecciones respiratorias agudas agrava crisis hospitalaria en Bogotá durante el primer semestre del año - crédito Secretaría de Salud
La Alerta Amarilla en Bogotá regirá desde el viernes 19 de junio a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 p. m. - crédito Secretaría de Salud

“Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”, afirmó José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría Distrital de Salud.

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Dispositivo especial y articulación institucional

Durante la vigencia de la Alerta Amarilla, las instituciones de salud deberán asegurar la disponibilidad de talento humano adicional para cubrir inasistencias o sobrecapacidad, mantener suficientes insumos y medicamentos, garantizar la operatividad de los sistemas de referencia y contrarreferencia, y agilizar la recepción de pacientes trasladados en ambulancia para reincorporar rápidamente los vehículos al servicio.

El distrito dispuso un esquema de respuesta que incluye la presencia de un delegado de la Secretaría de Salud en el Comité Operativo de Emergencias (COE) en el C4, acompañamiento directivo permanente en el Crue, y la ubicación estratégica de tres ambulancias médicas en puntos de alta concentración: una en la Plaza de Bolívar, otra en Corferias y una más en Unicentro.

La medida busca garantizar los servicios esenciales y responder a urgencias y emergencias durante la jornada electoral, en la que más de seis millones de personas pueden votar en Bogotá - crédito Secretaría de Salud
La medida busca garantizar los servicios esenciales y responder a urgencias y emergencias durante la jornada electoral, en la que más de seis millones de personas pueden votar en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

Además, cinco ambulancias adicionales de la Cruz Roja y un equipo de respuesta a emergencias estarán disponibles 24/7, junto a un gestor de transporte externo para seguimiento a las IPS. Para cualquier urgencia, la ciudadanía puede comunicarse en cualquier momento a la Línea 137, habilitada las 24 horas del día.

Prevención, consumo responsable y llamado a la prudencia

El subsecretario de Salud, Julián Fernández, reiteró la importancia de evitar el consumo excesivo de alcohol durante el fin de semana electoral, advirtiendo que “más de la mitad de los siniestros viales y homicidios están asociados al consumo excesivo de alcohol”. Insistió en que los servicios de salud están listos, pero la meta es no tener que ocupar las camas hospitalarias: “Lo que queremos es que no nos visiten, que se queden en la casa celebrando y que en los hospitales no los queremos ver este fin de semana, ni nunca”.

A partir de eso, la ley seca en Bogotá fue ajustada para iniciar a las 12:00 a. m. del sábado 20 de junio y extenderse hasta las 12:00 m. del lunes 22 de junio, con el objetivo de prevenir incidentes asociados al consumo de bebidas alcohólicas y reducir riesgos para la salud y la seguridad ciudadana.

La Secretaría Distrital de Salud exige ahora que las EPS aporten ambulancias al sistema, buscando aliviar la saturación y mejorar el tiempo de respuesta - crédito Alcaldía de Bogotá
La red de salud de Bogotá activó 83 instituciones con salas de emergencias y más de 92 vehículos de atención prehospitalaria en coordinación con el Crue - crédito Alcaldía de Bogotá

Acompañamiento masivo y monitoreo permanente

La Secretaría de Salud será parte activa del dispositivo institucional y de seguridad previsto para la jornada, integrado por más de 2.200 servidores distritales que acompañarán el desarrollo de las votaciones en las 20 localidades de Bogotá.

Entre estos se destacan 760 gestores en territorio, 744 personas regulando entornos y accesos a puestos de votación, 373 servidores de seguridad y convivencia, 271 coordinadores de Transmilenio, 256 gestores de diálogo y convivencia y 86 articuladores de salud. Además, la Policía Metropolitana desplegará 12.000 uniformados para garantizar la tranquilidad en la ciudad.

Para el seguimiento y control, se instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital y 20 PMU locales que operarán de manera continua durante toda la jornada electoral. La movilización y apoyo logístico estarán respaldados por una flota de 250 vehículos para el desplazamiento de funcionarios y delegados de la Registraduría.

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Bogotá desplegará más de 2.200 servidores distritales, 12.000 policías, un PMU Distrital y 20 PMU Locales para monitorear la jornada electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Secretaría Distrital de Salud enfatizó su compromiso con el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, y llamó a los gerentes y directores de las IPS a cumplir rigurosamente las directrices de la Alerta Amarilla. Se recordó que la articulación con el Crue es fundamental para optimizar los tiempos de atención y garantizar la respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

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