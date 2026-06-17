Políticos de izquierda se pronunciaron en contra de la captura de Beto Coral en EE. UU.: “Empezó la cacería de brujas de los “firmes por la patria”

Susana Muhamad, Antonio Sanguino y Esmeralda Hernández lanzaron pullas tras captura de Beto Coral en EE.UU - crédito @susanamuhamad/X - @AntonioSanguino/X - Colprensa

El arresto del activista colombiano Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, generó una fuerte ola de reacciones entre figuras públicas, funcionarios y representantes del progresismo colombiano, quienes expresaron preocupación y rechazo ante lo que consideran un episodio de persecución política.

La captura del activista y creador de contenido motivó mensajes de solidaridad y advertencias sobre el futuro del ejercicio democrático en Colombia en caso que Abelardo de la Espriella gane la presidencia este domingo 21 de junio de 2026.

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Desde su cuenta oficial en X, la exministra de Ambiente Susana Muhamad manifestó apoyo hacia Coral y su entorno familiar.

En su mensaje, advirtió sobre las implicancias que tendría el caso si existiera influencia de sectores conservadores: “Solidaridad con @Betocoralg y su familia. Si esto es una orden de Rubio, así será como nos tratarán bajo el régimen del candidato de la derecha extrema en Colombia”.

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Susana Muhamad advirtió sobre persecución a opositores tras arresto de Beto Coral - crédito @susanamuhamad/X

Muhamad señaló que, a su juicio, el hostigamiento a gestores culturales, instituciones universitarias y ahora activistas en el exterior anticipa un escenario preocupante para la oposición política. La exfuncionaria concluyó su trino con la etiqueta #QueMiedoAbelardo.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también se pronunció a través de X para exigir la libertad del activista. Sanguino condenó el uso de instrumentos judiciales para la represión política y evocó episodios de violencia del pasado nacional.

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“¡Libertad para @Betocoralg! No pueden volver los tiempos de la persecución al opositor político en Colombia”, afirmó el ministro, quien remarcó que ni la justicia nacional ni la de otro país deben emplearse para silenciar disidencias.

En su intervención, Sanguino citó la obra del profesor F. Gutiérrez Sanín y recordó la frase de Darío Echandía sobre los riesgos de una democracia frágil.

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Ministro Antonio Sanguino alertó sobre riesgos democráticos por detención de opositores - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López lanzó una advertencia directa en su perfil de X.

Según López, la detención de opositores anticipa una etapa de amenazas y represión bajo un posible gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Por si lo dudaban, persecución, cárcel y muerte a cualquier ciudadano crítico u opositor democrático es lo que nos espera con Abelardo de La Espriella”, escribió la exmandataria local.

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López describió un panorama donde fuerzas políticas de derecha buscan, en sus palabras, “cazar” opositores sin protección de derechos ni justificación legal.

Claudia López advirtió sobre represión a críticos bajo eventual gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @ClaudiaLopez/X

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, sumó su voz a la discusión. En su publicación, calificó la detención de Coral como el inicio de una ofensiva contra la disidencia.

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“Empezó la cacería de brujas de los ‘firmes por la patria’. Hoy fue Beto Coral, mañana podrá cualquier opositor del fascismo”, advirtió Hernández, subrayando el riesgo que percibe sobre el pluralismo y la libertad de expresión.

Esmeralda Hernández denunció “cacería de brujas” tras arresto de Beto Coral - crédito @EsmeHernandezSi/X

El caricaturista Matador publicó: “¡Atención! Horas antes de que juegue la selección Colombiana, arrestan en EE.UU al influencer político y amigo @Betocoralg”.

Matador recordó la postura crítica de Coral respecto a la influencia de Donald Trump y sectores conservadores de Miami en los comicios colombianos, acompañando su mensaje con la etiqueta #QueMiedoAbelardo.

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Caricaturista Matador alertó sobre detención de Beto Coral y cuestionó influencia conservadora - crédito @Matador000/X

A la conversación se sumó el congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, quien advirtió: “Inician a perseguir los contradictores de Abelardo de La Espriella y no a perseguir los delincuentes; ni los que son amigos de él ni los que no son. Ojo, así inician las historias de terror”.

Ocampo expresó apoyo a Coral y subrayó el riesgo para la disidencia política.

Alejandro Ocampo advirtió sobre persecución a opositores tras arresto de Beto Coral - crédito @alejoocampog/X

¿Quién es Beto Coral?

El 16 de junio de 2026, Beto Coral fue detenido en Arizona por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), quienes podrían abrir un proceso migratorio que termine en su retorno a Colombia. HSI, parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, investiga delitos complejos vinculados a la seguridad nacional y colabora con agencias internacionales para enfrentar amenazas transnacionales.

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Coral, nacido en Medellín, se ha consolidado entre la diáspora colombiana por su activismo, defensa de derechos de migrantes y denuncias sobre abusos contra compatriotas en el exterior.

Desde 2015 reside en Estados Unidos, adonde llegó tras amenazas derivadas de su indagación sobre el asesinato de su padre, el capitán Humberto Coral, quien participó en la operación contra Pablo Escobar y fue asesinado meses después.

El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X

El activista, también abogado, combinó la generación de contenido digital con la política, postulándose a la Cámara de Representantes, aunque sin lograr curul. En sus redes, agradeció el respaldo recibido e insistió en mantener su lucha por los migrantes.

Coral ha trabajado como conductor y ha sostenido una presencia activa en redes. Su estilo directo y las investigaciones que realiza han generado polémica y denuncias, incluida una del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La detención, según informó el periodista Daniel Coronell, ocurrió cuando Coral estaba acompañado de su hijo menor. En videos divulgados, se observa al niño junto a un perro y a los agentes. Coronell precisó que el menor quedó bajo el resguardo materno.

El proceso migratorio deja a Coral dos opciones: apelar ante un juez o aceptar la salida voluntaria. Las causas exactas de la detención no han sido informadas oficialmente.