Petro volvió a criticar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por supuesta censura: “Es ilegítima e ilegal”

La queja apunta a una decisión atribuida a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que según el mandatario suspendió la divulgación del informe y buscó impedir que la ciudadanía conociera una baja del indicador durante su administración - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro denunció el martes 16 de junio una presunta censura de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la divulgación de datos oficiales de pobreza y afirmó que la medida buscó impedir que la población conociera lo que presentó como una reducción sustancial de ese indicador en su gobierno, en medio de la tensión política y electoral por el acceso a la información pública.

Durante la apertura del Consejo de Ministros transmitido por los canales públicos, Petro sostuvo que la presentación del informe sobre pobreza fue suspendida por decisión de la CRC y atribuyó esa determinación a motivaciones “político-electorales”.

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La acusación apareció en un contexto que ya estaba marcado por cruces entre el oficialismo y distintos sectores empresariales sobre el papel de los medios y la transparencia institucional.

El mandatario afirmó además que la difusión del propio Consejo de Ministros también fue limitada. Según dijo Petro durante su intervención, la emisión estaba prevista para todos los canales, pero al final quedó restringida a la señal pública.

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Gustavo Petro acusó a la CRC de censurar la presentación de un informe sobre pobreza por razones político-electorales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

“¿Cómo así que a Colombia no le interesan las cifras de pobreza, si aumentaron o disminuyeron? La razón para que la CRC haya establecido una censura es ilegítima e ilegal, y debe procederse porque la razón no es más que político-electoral. Que el pueblo de Colombia no sepa el éxito de este gobierno en la disminución sustancial de la pobreza en Colombia”, dijo el presidente.

Sobre la transmisión del encuentro ministerial, el mandatario afirmó: “este consejo de ministros también fue censurado. Era en todos los canales y fue reducido al canal público”. Según su interpretación, esa reducción limitó la circulación de información que consideró verídica sobre la gestión.

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El presidente amplió la acusación y la vinculó con actores económicos a los que señaló por su influencia sobre el espectro. “Parte de esos factores vienen de grandes empresarios colombianos dueños de ese espectro. Pero dueños no, porque el espectro no puede, no permite, constitucionalmente, que tenga dueños privados”, declaró.

Durante la misma intervención, Petro sostuvo que se produjo una “torción” de la Constitución. Bajo esa lectura, esa alteración habría permitido censurar tanto sus comunicaciones como su derecho a invitar a la ciudadanía a participar en las elecciones presidenciales del 21 de junio.

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La denuncia del jefe de Estado conectó la discusión sobre la publicación de estadísticas sociales con una disputa más amplia por la circulación de información en temporada electoral.

Esa controversia dentro de un escenario en el que el oficialismo y sectores empresariales intercambiaron acusaciones sobre el funcionamiento de los medios y la transparencia de las instituciones.

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Gustavo Petro afirmó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones lo censuró al impedir una alocución por televisión - crédito @petrogustavo/X

El viernes 12 de junio el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que dijo que la Comisión Regulación Comunicaciones (CRC) lo “censuró” al impedirle realizar una alocución prevista para transmitirse por televisión, y anunció que publicará ese mensaje en redes sociales a las 7:00 p. m..

Según el mandatario, el eje de su pronunciamiento será la reducción de la pobreza durante su administración. En su cuenta de X, escribió: “La CRC me ha CENSURADO, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia, no es importante, no les importa”.

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El presidente Gustavo Petro anunció que publicará en redes sociales a las 7:00 p. m. el mensaje que no pudo emitir por televisión - crédito Ovidio González/Presidencia

Petro afirmó que difundirá el contenido por sus plataformas digitales: “Haremos pública la alocución que nos han censurado”.

El presidente sostuvo que no es la primera vez que ocurre una negativa de la CRC para transmitir sus alocuciones y recordó un episodio similar en octubre de 2025, cuando también calificó la situación como censura.

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En ese momento, convocó a juristas “nacionales e internacionales” a respaldarlo y declaró: “El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia. Es el intento de las mafias de recuperar el poder”.

Tras ese episodio, Petro recurrió a Rtvc para dar a conocer la alocución y dijo que, si no podía dirigirse al país por televisión, lo haría desde una plaza pública: “Si el presidente no puede hablar por televisión entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública”.

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