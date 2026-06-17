Colombia

Iván Cepeda salió en defensa de Beto Coral, detenido por Homeland Security en EE. UU., y Polo Polo le respondió: “Afronta las consecuencias”

El congresista cuestionó en X por qué el candidato presidencial del Pacto Histórico solo se pronunció sobre el caso de Coral y no sobre detenciones en Cuba o Venezuela

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Polo Polo respondió a Iván Cepeda: exige explicaciones por su postura selectiva sobre derechos humanos - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @IvanCepedaCast/X

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó en la red social X su posición frente a la detención de Beto Coral, creador de contenido y activista afín al presidente Gustavo Petro, en Estados Unidos.

El legislador afirmó: “Expreso mi rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales, @Betocoralg”. Cepeda fundamentó su postura en el marco legal estadounidense, recordando que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión.

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Según sus palabras, si la captura del activista digital responde a sus actividades políticas, se trataría de “una grave violación de libertades civiles”.

El aspirante a la Casa de Nariño también hizo un llamado a las autoridades norteamericanas para asegurar el respeto al debido proceso y la defensa legal de Coral. Cepeda concluyó su publicación solicitando la liberación inmediata del creador de contenido, afirmando: “Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”.

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Iván Cepeda rechazó la detención de Beto Coral en Estados Unidos y exigió su libertad - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda rechazó la detención de Beto Coral en Estados Unidos y exigió su libertad - crédito @IvanCepedaCast/X

La reacción ante estas declaraciones no se hizo esperar. El congresista Miguel Polo Polo respondió a través de la misma plataforma, cuestionando la selectividad de Cepeda al pronunciarse únicamente sobre el caso de Beto Coral.

Polo Polo preguntó: “¿Algo que decir sobre los más de 1.200 presos políticos en Cuba?”, y continuó: “¿Por qué no dijo nada por los jóvenes que el régimen de Maduro metió en El Helicoide (centro de torturas chavista) solo por protestar y pedir libertad?”. El legislador criticó la ausencia de pronunciamientos por parte de Cepeda respecto a situaciones similares en otros países de la región.

En su mensaje, Polo Polo aportó además información sobre el perfil de Coral, asegurando que el creador de contenido habría recibido señalamientos por parte de mujeres en una entidad financiera donde trabajó previamente.

“Beto Coral es una persona que, según testimonios de mujeres en do trabajaba en una entidad financiera. Beto ha hecho mal uso de su estatus en Estados Unidos y ahora afronta las consecuencias (sic)”, finalizó.

Polo Polo cuestionó a Iván Cepeda por su silencio ante otros presos políticos en América Latina - crédito @MiguelPoloP/X
Polo Polo cuestionó a Iván Cepeda por su silencio ante otros presos políticos en América Latina - crédito @MiguelPoloP/X

Estos son los detalles que entregó Daniel Coronell sobre la captura de Beto Coral en EE. UU.

El activista y abogado colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, fue arrestado el martes 16 de junio de 2026 en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Las autoridades abrieron un proceso migratorio en su contra, cuyo motivo exacto no se ha divulgado oficialmente, aunque la situación podría derivar en su deportación.

La noticia se conoció a través del periodista Daniel Coronell, quien relató desde su cuenta de X que Coral lo llamó durante el procedimiento.

El comunicador indicó que el activista se encontraba en compañía de su hijo menor de edad al momento de la detención. Coronell señaló: “Agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo”.

Según el periodista, Coral enfrenta dos alternativas inmediatas: presentar una apelación ante un juez o aceptar la salida voluntaria del país estadounidense, donde ejercía actividades de activismo y también trabajaba como conductor.

Beto Coral protestó contra Abelardo de la Espriella en Miami
Un día antes de su detención, el activista Beto Coral protestó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la salida del puesto electoral ubicado para los colombianos en Miami - crédito @betocoralg/X

En videos difundidos por Coronell, se observa la presencia de un menor con un perro junto a funcionarios uniformados. Posteriormente, el periodista precisó que también participaron agentes de Homeland Security Investigations en el operativo y aclaró que el hijo de Coral se encuentra bajo resguardo materno.

El arresto generó un fuerte impacto en plataformas digitales, donde se reactivó el debate sobre el futuro del activista, quien se exilió en Estados Unidos en 2015 a raíz de amenazas vinculadas a su labor política y a la investigación del asesinato de su padre, el capitán de policía Humberto Coral. El oficial participó en el Bloque de Búsqueda que desarticuló al cartel de Medellín y fue asesinado cinco meses después, en 1994.

Beto Coral, de 40 años, se ha destacado por su actividad en redes y su postulación a la Cámara de Representantes por el Frente Amplio en la circunscripción de colombianos en el exterior, aunque sus propuestas no lograron respaldo significativo.

El activista también se ha destacado por el respaldo constante al gobierno de Gustavo Petro y por su papel como crítico persistente del uribismo y del partido Centro Democrático en redes sociales.

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