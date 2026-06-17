La Anla respondió al estancamiento de proyecto de extracción clave en el sur del Tolima y recordó competencias para el retiro de licencias

De acuerdo con la Anla, el proyecto presenta un área aproximada de 40 hectáreas y se desarrollará en la vereda Palmar Trincadero del municipio de Saldaña - crédito Anla

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) respondió ante los múltiples interrogantes sobre la actualidad del proyecto de explotación de materiales de arrastre en el sur del Tolima, más exactamente en la cuenca del río Saldaña, cuya ejecución permanece suspendida a casi dos años de que la firma cementera Holcim Colombia S.A. recibió la licencia ambiental para llevar a cabo labores.

En la comunicación remitida a Infobae Colombia, que consultó mediante derecho de petición sobre la situación de este proyecto, la entidad aclaró, entre otras, que tiene la potestad de declarar la pérdida de vigencia de la licencia ambiental si, transcurridos cinco años desde su otorgamiento, no se ha iniciado la construcción, operación o actividad; con lo que dejó constancia de este hecho en el acto administrativo correspondiente.

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A través de un oficio, la Anla respondió a Infobae Colombia sobre la actualidad del proyecto de extracción clave en el sur del Tolima y dejó claras sus competencias - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La autoridad ambiental competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco años a partir de su ejecutoria, no se ha iniciado la construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación deberá dejarse constancia en el acto que otorga la licencia”, respondió la Anla, basada en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

Además, se indicó que antes de avanzar en ese proceso, el titular debe ser requerido para justificar la inactividad, y tiene quince días para responder.

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La licencia ambiental para la extracción de arena y grava en la ribera de este afluente hídrico fue otorgada a Holcim mediante la Resolución 1550 del 23 de julio de 2024. El permiso autoriza la extracción de hasta 400.000 metros cúbicos de materiales por año, durante un periodo de 13 años, en la vereda Palmar Trincadero. Pese a este aval, el proyecto no ha superado la etapa preparatoria y no ha iniciado obras.

El río Saldaña es fuente de materiales de arrastre como grava y arena, que resultó atractivo para la compañía Holcim Colombia - crédito Anla

Esto ha causado fuertes cuestionamientos en la comunidad y en sectores que esperaban ingresos por regalías. Pese a ello, la Anla también aclaró en su respuesta que no ha recibido notificación de inicio de actividades por parte de Holcim, ni reporte alguno de fuerza mayor que explique los 20 meses de inactividad; como lo indicó el coordinador del Grupo de Gestión y Seguimiento de Pqrsd, Juan Carlos Méndez Beltrán.

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En ese orden de ideas, el funcionario indicó que, al revisar el expediente LAV0034-00-2023, no consta que la compañía haya informado sobre el inicio de la explotación ni sobre razones que justifiquen la demora. Frente a este asunto, es válido aclarar que la ausencia de actividad minera ha frenado la generación de regalías y la ejecución de compromisos ambientales y sociales atados al proyecto de extracción.

¿A qué se comprometió Holcim para la adjudicación de la licencia?

En los tratados de la licencia firmada por la compañía figuran la inversión del 1% en la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación ambiental de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales y la apertura de oficinas de atención comunitaria en el área de influencia. La situación ha causado preocupación en la región, donde se esperaba dinamizar la economía local y fortalecer los ingresos fiscales.

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En lo que respecta al recaudo de regalías, la Anla aclaró que no es de su competencia pronunciarse sobre los montos no recibidos, ya que esa función corresponde a la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad a la que también se remitió copia del oficio para que se pronuncie en el marco de sus atribuciones. De esta manera, despejó algunos de los interrogantes surgidos en relación con este importante proyecto.

A través de esta comunicación enviada a Infobae Colombia, publicada el 26 de mayo, la compañía Holcim se había pronunciado sobre proyecto en el río Saldaña - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, Holcim Colombia había expresado a Infobae Colombia que el contrato de concesión HGV-12391X sigue en etapa de preparación y desarrollo de actividades previas, necesarias para iniciar la fase de construcción y montaje. Según la empresa, se han sostenido comunicaciones con la ANM para informar sobre las condiciones técnicas, ambientales y operativas que han incidido en el cronograma trazado.

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Así pues, la compañía aseguró que el proyecto no está abandonado, sino en una fase previa al arranque, y que la reactivación progresiva del mismo está en proceso de evaluación por parte de las autoridades competentes. Del mismo modo, reiteró su “compromiso con el cumplimiento normativo, la gestión ambiental responsable y el desarrollo técnico adecuado de todas nuestras operaciones” en la zona entregada.

Asimismo, la empresa envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Saldaña y reiteró que adelanta todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones del proyecto. Mientras persiste la inactividad, crece la expectativa en el sur del Tolima por la posible reactivación del proyecto y la llegada de beneficios económicos y ambientales esperados, pues están en juego recursos derivados de las regalías.

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