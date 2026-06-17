Habló esteticista que estuvo en la cirugía de Yulixa Toloza, mujer que murió tras practicarse una lipólisis láser en clínica ilegal en Bogotá

Yulixa Toloza, mujer que falleció luego de realizarse una lipolisis láser al sur de Bogotá - crédito @diamondsalonsnails /Instagram

La esteticista que asistió la cirugía en la que murió Yulixa Toloza aseguró que en el centro Beauty Láser advirtieron que la paciente, de 52 años, estaba mal de salud, pero no fue trasladada a urgencias. Según su versión, esa omisión pudo influir en el desenlace del procedimiento, practicado el 13 de mayo en el sur de Bogotá.

El caso ya estaba marcado por dos hechos establecidos contundentes: el local no contaba con autorizaciones para practicar cirugías y el abandono del cuerpo de la mujer en el municipio de Apulo, Cundinamarca, donde las autoridades lo encontraron el 19 de mayo, seis días después de la intervención.

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En la entrevista con La FM, la testigo, identificada como “Gabriela” por razones de seguridad, mencionó que Toloza permaneció cerca de tres horas en recuperación en un estado que ella describió como anormal. Dijo que la vio “muy pálida”, con dificultad para respirar y sin estar “en sus cinco sentidos”.

La mujer, testigo clave de la Fiscalía General de la Nación, temiendo por su vida, dijo a la emisora que en el lugar se pensó en llevar a la paciente por urgencias cuando se complicó, pero eso no ocurrió. Su testimonio agrega una secuencia precisa a las horas posteriores a la operación y apunta a una decisión central: las señales de alarma fueron tratadas como parte normal del posoperatorio.

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Nuevo testimonio expone carencias de higiene y acreditación en la clínica relacionada con Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

La testigo dijo que la paciente mostró signos de alarma y que los médicos “normalizaron” su estado

Al recordar la salida de Toloza del procedimiento, “Gabriela” comentó al medio de comunicación que la paciente estuvo en recuperación entre tres horas y que durante ese lapso no reaccionaba con normalidad. “Ella salió como alrededor de las doce y veinte, doce y quince. Yo sí la vi muy pálida, la vi como mucho que contactar a respirar”.

La esteticista relató que comunicó esa impresión a una compañera porque veía a la paciente “mal”, pero que el manejo quedó en manos de los médicos. “Ellos todo lo normalizaron, pero yo sí, o sea, ella sí se ve rara”.

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Cuando el periodista le preguntó si creía que un traslado oportuno habría cambiado el desenlace, respondió de forma directa: “Sí, claro. O sea, yo siento que se normalizó mucho el tema de la paciente”. En otra respuesta al mismo medio añadió: “Sí, porque de pronto era un signo de alarma que ella estaba dando y los médicos lo normalizaron como algo muy completamente normal. Se hubiera podido prevenir”.

El abogado de la familia Toloza pide que el caso marque un precedente para que no sigan funcionando centros estéticos de manera irregular - crédito Visuales IA

La operación duró hasta cuatro horas y media y fue seguida por una larga recuperación

Según contó Gabriela a La FM, ella recibió a Toloza al inicio de la jornada, la ayudó a cambiarse, le tomó fotos, medidas y peso, y supo que el procedimiento pactado era una lipólisis láser. También afirmó que antes de la intervención la paciente firmó un consentimiento sobre contraindicaciones y cuidados posteriores.

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La testigo comentó que la mujer expresó nervios antes de entrar al procedimiento y que se le indicó que cualquier duda debía resolverla con el anestesiólogo y con el médico encargado. Sobre la duración de la cirugía, dijo que tomó entre tres horas y media y cuatro horas y media.

“Gabriela” identificó a dos hombres como quienes intervinieron ese día: el anestesiólogo al que conocían como Leo y el médico al que llamaban Eduardo o David Eduardo. El médico Eduardo David Ramos, detenido en Venezuela, y al otro como Leonardo, un anestesiólogo prófugo.

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Una de las afirmaciones más concretas de la entrevista se refirió al volumen de procedimientos realizados en Beauty Láser. Gabriela dijo que le aseguraban que allí ya se habían hecho “alrededor de 500, 300 lipo”, y explicó que por ese movimiento creyó que todo era legal.

“Yo juraba que todo era legal, porque pues siempre hubo mucho movimiento y nunca hubo como Secretaría de Salud, algún problema ni nada”, afirmó al medio. También describió una llegada constante de pacientes “de recomendación tras recomendación”.

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Ese dato fue retomado por el periodista de La FM, que al cierre de la entrevista habló de entre 500 y 600 liposucciones o procedimientos de lipoláser en esa “simulación de quirófano ilegal”. La emisora también sostuvo que Delgado, capturada en Venezuela, había trabajado antes en un local de Chapinero.

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

La propietaria dijo que la llevaría por urgencias si se complicaba, pero la paciente terminó desaparecida

Gabriela agregó a su relato que cuando ya se iba del lugar revisó nuevamente a Toloza, la llamó por su nombre y no obtuvo respuesta. “Yulixa estaba muy inconsciente, estaba muy somnolienta”, dijo al medio.

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Avisó entonces a una compañera y a María Fernanda Delgado, mujer a la que identificó como su jefa. Después, dijo, se contactó por videollamada al anestesiólogo, que anunció que iba en camino; más tarde, relató, llegaron a canalizar a la paciente, a revisarle la presión y a ponerle oxígeno.

En ese momento, siempre, según la testigo, Delgado le dijo que si la situación empeoraba la llevaría al hospital. Ante la pregunta del periodista sobre esa frase, la testigo respondió con una cita corta y precisa: “La llevo por urgencias”.

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La misma mujer contó que su reacción al enterarse de que el cuerpo había sido abandonado fue de miedo. “Si fueron capaces de hacer eso a una paciente, son capaces de hacer cualquier otra cosa”, dijo al medio. También explicó que quedó asustada por la posibilidad de que le hicieran daño por hablar y que por eso pide protección a la Fiscalía, porque, según la emisora, aún habría personas vinculadas al caso que no han sido capturadas.