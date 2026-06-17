Colombia

Gustavo Petro reiteró en el Consejo de Ministros que denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional: “Quieren repetir la historia de la UP”

El presidente de la República sostuvo en el más reciente Consejo de Ministros que las acciones del líder del movimiento Defensores de la Patria agudizan la controversia abierta en la antesala de la votación de la segunda vuelta electoral

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Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella en el Consejo de Ministros - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella en el Consejo de Ministros - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

A menos de una semana para la segunda vuelta presidencial en Colombia, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó en la más reciente transmisión del Consejo de Ministros del 17 de junio de 2026, que presentará denuncias contra el candidato Abelardo de la Espriella ante la justicia colombiana y, si no obtiene una respuesta que considere adecuada, lo hará ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En su criterio, las actuaciones del líder del movimiento Defensores de la Patria podrían encuadrarse en conductas de persecución contra un grupo poblacional identificado por su orientación política, y eventualmente en crímenes contra la humanidad.

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El jefe de Estado también se pronunció al respecto en un mensaje difundido en sus redes sociales, señalando que detrás de esos hechos existiría una estructura interesada en mantener influencia sobre los negocios del Estado. Petro afirmó que su Gobierno ha identificado y denunciado actuaciones que, a su juicio, afectan la transparencia institucional.

Petro vinculó la denuncia con una presunta persecución contra el progresismo

El presidente de la República sostuvo que las acciones del líder del movimiento Defensores por la Patria agudizan la controversia abierta en la antesala de la votación - crédito Ovidio Gonzalez S/Presidencia de Colombia
El presidente de la República sostuvo que las acciones del líder del movimiento Defensores por la Patria agudizan la controversia abierta en la antesala de la votación - crédito Ovidio Gonzalez S/Presidencia de Colombia

Durante la transmisión del Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026, el jefe de Estado sostuvo que Abelardo de la Espriella estaría promoviendo una persecución política contra sectores progresistas mediante mecanismos judiciales. Para Petro, ese punto vuelve especialmente grave la controversia abierta en la antesala de la votación.

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“Quieren repetir la historia de la UP”, expresó Petro, advirtiendo sobre lo que considera una amenaza contra quienes respaldan las corrientes progresistas en el país. La frase condensó el eje de su denuncia: la posibilidad de que la confrontación política derive en hechos de violencia contra un sector definido por su militancia o cercanía ideológica.

Las críticas de Petro a la Ofac

Gustavo Petro acusó a la CRC de censurar la presentación de un informe sobre pobreza por razones político-electorales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Petro afirmó que la Ofac no está cumpliendo con los objetivos establecidos por Estados Unidos - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro criticó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y señaló que una denuncia presentada en Estados Unidos contra él y varios exfuncionarios y empleados de su administración busca intimidar a quienes respaldan las ideas de su Gobierno, durante un Consejo de Ministros en el que también vinculó propuestas de seguridad atribuidas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella con antecedentes del conflicto armado colombiano.

El mandatario sostuvo que la lista Ofac, creada por las autoridades estadounidenses para perseguir estructuras ligadas con el narcotráfico, se estaría usando ahora con otro fin.

“Ciudadano que prefiere ser de Estados Unidos que de Colombia nos pone una denuncia a mí y a un poco de funcionarios que han pasado por el Gobierno, creando miedo en la sociedad colombiana”, afirmó Petro en la reunión ministerial.

El presidente dijo que el objetivo de esa acción sería sembrar temor entre quienes comparten posiciones de su administración, bajo la amenaza de posibles sanciones internacionales. La denuncia fue presentada ante autoridades de Estados Unidos contra el jefe de Estado y varios integrantes de su entorno gubernamental.

Durante su intervención, Petro cuestionó que un instrumento judicial concebido, según su descripción, para actuar contra narcotraficantes haya pasado a utilizarse con fines políticos. “Es un instrumento de la justicia de Estados Unidos que se hizo contra narcotraficantes, pero que se está usando ahora para perseguir a magistrados, jueces y líderes políticos”, manifestó.

El jefe de Estado considera como regresivas varias propuestas del candidato De la Espriella - crédito Luisa González/Reuters
El jefe de Estado considera como regresivas varias propuestas del candidato De la Espriella - crédito Luisa González/Reuters

La respuesta directa del primer mandatario fue que la denuncia no solo lo involucra a él, sino a “un poco de funcionarios que han pasado por el Gobierno”, y que su efecto buscado es generar miedo en la sociedad colombiana. Esa fue la interpretación que expuso sobre el alcance de la acción presentada en el exterior.

En el mismo discurso, el mandatario relacionó propuestas de seguridad que, según él, surgen desde la campaña de Abelardo de la Espriella con episodios históricos de la confrontación armada en Colombia. Petro afirmó que hay sectores que plantean acciones militares que terminarían afectando a la población campesina con el argumento de combatir el narcotráfico.

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