Colombia

Gustavo Petro defendió a Iván Cepeda e insistió en la existencia de una supuesta red de propaganda financiada desde Miami: “Tenemos las pruebas”

El presidente colombiano afirmó en su cuenta de X que presentará pruebas sobre la supuesta red de propaganda ante la Fiscalía, responsabilizando a actores internacionales y nacionales

Guardar
Google icon
El jefe de Estado colombiano solicitó formalmente a la Fiscalía investigar los recursos y actores detrás de la campaña que, según dijo, busca perjudicar a Iván Cepeda - Crédito Andrea Puentes/Presidencia
El jefe de Estado colombiano solicitó formalmente a la Fiscalía investigar los recursos y actores detrás de la campaña que, según dijo, busca perjudicar a Iván Cepeda - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, e insistió en la existencia de una supuesta red de propaganda financiada desde Miami, Estados Unidos, solicitando formalmente que se presente la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario colombiano sostuvo que Cepeda no ha sido “defensor de guerrillas”, sino “investigador del asesinato de su padre y constructor de paz en el gobierno Santos”.

PUBLICIDAD

Según sus declaraciones en su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que “este tipo de propaganda mentirosa y delictiva se paga en el exterior y no se remite el enorme costo a las cuentas de la otra campaña”.

Ilustración en acuarela de dos hombres sonrientes con gafas y camisas claras, el hombre de la izquierda abraza al de la derecha por el hombro.
Gustavo Petro sostuvo que Iván Cepeda no ha sido “defensor de guerrillas”, sino “investigador del asesinato de su padre y constructor de paz en el gobierno Santos” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En sus declaraciones, el presidente Petro volvió a señalar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de ser supuesto socio de ese fondo en Miami, Estos Unidos, que supuestamente recibe aportes de empresarios colombianos y extranjeros. Además, indicó que “se irradia la propaganda delictiva y mentirosa desde Miami”.

PUBLICIDAD

“He ordenado poner la denuncia ante la Fiscalía”, expresó el jefe de Estado. Añadió que “el nombre del fondo, los nombres de los socios, las transacciones las tenemos y serán puestas a investigación en la Fiscalía General de la Nación”.

El mandatario colombiano señaló que la propaganda responde a “el consejo de Goebbels a Hitler”, y sostuvo que “con la mentira una y otra vez repetida, y con el miedo creado en la población llegar al poder”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que la propaganda responde a “el consejo de Goebbels a Hitler”, y sostuvo que “con la mentira una y otra vez repetida, y con el miedo creado en la población llegar al poder” - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro también mencionó que “llegarán los empresarios que no les gusta que se han mejorado las condiciones de la gente trabajadora y la gente pobre”. Agregó que “llegan los empresarios de EE. UU. que quieren hacer fracking para contaminar el agua de Colombia solo por codicia, y participan los vendedores de armas que no les importa la ar dólares del narcotráfico”.

Recientemente, el presidente Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de no investigar una supuesta alianza internacional que buscaría “incidir” en las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

En su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que el ente acusador no ha iniciado la investigación que solicitó sobre la supuesta “alianza internacional de ultraderecha”.

Según el jefe de Estado, existen supuestos dineros de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también estarían involucrados el presidente de Argentina, Javier Milei, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien ya había acusado de amenazar la democracia en Colombia.

El presidente Petro indicó que Netanyahu, Milei y Hernández supuestamente buscan derribar el progresismo en Colombia y México a través de la prensa y las redes sociales, según el mandatario colombiano.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo - crédito @petrogustavo/X

“Urgente y atención. La fiscalía no ha iniciado la investigación que le pedí sobre la alianza internacional de ultraderecha que quiere incidir en la elecciones de Colombia. Dinero de Netanyahu, el genocida con Milei y el expresidente narcotraficante de Honduras, buscan el derrumbe del progresismo con medios de prensa y redes en México y Colombia (sic)”, afirmó Petro.

Por ese motivo, Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo.

“Por eso millones de personas a cuidar los votos apenas se cierren las urnas y se empiecen a contar los votos. La decisión libre del pueblo no debe ser defraudada por los estafadores de la misma mafia (sic)”, expresó el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

El presidente Gustavo Petro manifestó que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández debería enfrentar la justicia en Colombia debido a una supuesta amenaza contra la democracia nacional.

Petro lo señaló como “narcotraficante” y anunció su intención de iniciar acciones legales en su contra. “Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván CepedaRed de propagandaElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Levy Rincón aseguró que Beto Coral le dijo que fue detenido por orden de Marco Rubio: “Por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella”

El influenciador afín al petrismo aseguró que recibió una llamada del activista colombiano desde un centro de reclusión en Arizona y denunció una supuesta motivación política detrás del caso

Levy Rincón aseguró que Beto Coral le dijo que fue detenido por orden de Marco Rubio: “Por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella”

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el Estadio Azteca, la tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Políticos de izquierda se pronunciaron en contra de la captura de Beto Coral en EE. UU.: “Empezó la cacería de brujas de los “firmes por la patria”

La exministra Susana Muhamad, el ministro Antonio Sanguino y la senadora Esmeralda Hernández lanzaron fuertes pullas tras la detención del activista afín al Gobierno Petro en el estado de Arizona

Políticos de izquierda se pronunciaron en contra de la captura de Beto Coral en EE. UU.: “Empezó la cacería de brujas de los “firmes por la patria”

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el candidato De la Espriella lanzó advertencia al presidente Petro si desconoce los resultados electorales: “El Ejército de la patria tienen que actuar”

Abelardo de la Espriella aseguró que en este caso debe activarse el artículo 217 de la Constitución de Colombia

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el candidato De la Espriella lanzó advertencia al presidente Petro si desconoce los resultados electorales: “El Ejército de la patria tienen que actuar”

Tras la captura del hermano de ‘Fito’, ministro del Interior de Ecuador acusó al Gobierno Petro de negligente: “Iba a buscar refugio en Colombia”

John Reimberg insistió en la falta de controles fronterizos que, en su opinión, permite que los delincuentes puedan huir de las autoridades con facilidad

Tras la captura del hermano de ‘Fito’, ministro del Interior de Ecuador acusó al Gobierno Petro de negligente: “Iba a buscar refugio en Colombia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Violeta Bergonzi reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Los que hemos sido víctimas de este señor”

Westcol tuvo problemas para entrar a México con su equipo para el partido de la selección Colombia: “Nos retuvieron”

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Deportes

Uzbekistán: así es el país rival de Colombia en el debut del Mundial 2026

Uzbekistán: así es el país rival de Colombia en el debut del Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Mundial 2026: periodista explicó “por qué los mexicanos y colombianos somos hermanos”, tras el banderazo a la Tricolor en el Ángel de la Independencia

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha