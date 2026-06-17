Gustavo Petro defendió a Iván Cepeda e insistió en la existencia de una supuesta red de propaganda financiada desde Miami: “Tenemos las pruebas”

El jefe de Estado colombiano solicitó formalmente a la Fiscalía investigar los recursos y actores detrás de la campaña que, según dijo, busca perjudicar a Iván Cepeda - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, e insistió en la existencia de una supuesta red de propaganda financiada desde Miami, Estados Unidos, solicitando formalmente que se presente la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario colombiano sostuvo que Cepeda no ha sido “defensor de guerrillas”, sino “investigador del asesinato de su padre y constructor de paz en el gobierno Santos”.

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Según sus declaraciones en su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que “este tipo de propaganda mentirosa y delictiva se paga en el exterior y no se remite el enorme costo a las cuentas de la otra campaña”.

Gustavo Petro sostuvo que Iván Cepeda no ha sido “defensor de guerrillas”, sino “investigador del asesinato de su padre y constructor de paz en el gobierno Santos” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En sus declaraciones, el presidente Petro volvió a señalar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de ser supuesto socio de ese fondo en Miami, Estos Unidos, que supuestamente recibe aportes de empresarios colombianos y extranjeros. Además, indicó que “se irradia la propaganda delictiva y mentirosa desde Miami”.

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“He ordenado poner la denuncia ante la Fiscalía”, expresó el jefe de Estado. Añadió que “el nombre del fondo, los nombres de los socios, las transacciones las tenemos y serán puestas a investigación en la Fiscalía General de la Nación”.

El mandatario colombiano señaló que la propaganda responde a “el consejo de Goebbels a Hitler”, y sostuvo que “con la mentira una y otra vez repetida, y con el miedo creado en la población llegar al poder”.

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Gustavo Petro señaló que la propaganda responde a “el consejo de Goebbels a Hitler”, y sostuvo que “con la mentira una y otra vez repetida, y con el miedo creado en la población llegar al poder” - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro también mencionó que “llegarán los empresarios que no les gusta que se han mejorado las condiciones de la gente trabajadora y la gente pobre”. Agregó que “llegan los empresarios de EE. UU. que quieren hacer fracking para contaminar el agua de Colombia solo por codicia, y participan los vendedores de armas que no les importa la ar dólares del narcotráfico”.

Recientemente, el presidente Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de no investigar una supuesta alianza internacional que buscaría “incidir” en las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

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En su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que el ente acusador no ha iniciado la investigación que solicitó sobre la supuesta “alianza internacional de ultraderecha”.

Según el jefe de Estado, existen supuestos dineros de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también estarían involucrados el presidente de Argentina, Javier Milei, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien ya había acusado de amenazar la democracia en Colombia.

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El presidente Petro indicó que Netanyahu, Milei y Hernández supuestamente buscan derribar el progresismo en Colombia y México a través de la prensa y las redes sociales, según el mandatario colombiano.

Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo - crédito @petrogustavo/X

“Urgente y atención. La fiscalía no ha iniciado la investigación que le pedí sobre la alianza internacional de ultraderecha que quiere incidir en la elecciones de Colombia. Dinero de Netanyahu, el genocida con Milei y el expresidente narcotraficante de Honduras, buscan el derrumbe del progresismo con medios de prensa y redes en México y Colombia (sic)”, afirmó Petro.

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Por ese motivo, Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo.

“Por eso millones de personas a cuidar los votos apenas se cierren las urnas y se empiecen a contar los votos. La decisión libre del pueblo no debe ser defraudada por los estafadores de la misma mafia (sic)”, expresó el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

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El presidente Gustavo Petro manifestó que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández debería enfrentar la justicia en Colombia debido a una supuesta amenaza contra la democracia nacional.

Petro lo señaló como “narcotraficante” y anunció su intención de iniciar acciones legales en su contra. “Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

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