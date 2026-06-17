Entrenadores revelan el beneficio de caminar cinco días a la semana: se pueden quemar hasta 78.000 calorías al año

Los entrenadores aseguran que caminar cinco días a la semana puede reducir la grasa corporal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Caminar se ha convertido en una de las actividades físicas más populares de los últimos años. Lo que durante mucho tiempo fue considerado únicamente como una acción cotidiana hoy es visto por especialistas en salud y entrenamiento como una herramienta efectiva para mejorar la condición física, controlar el peso y fortalecer el bienestar general.

De hecho, varios entrenadores coinciden en que salir a caminar cinco días a la semana puede representar una diferencia significativa para quienes buscan perder grasa corporal de forma sostenible.

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La tendencia del denominado walking continúa ganando seguidores en todo el mundo debido a que es una actividad accesible para personas de diferentes edades y condiciones físicas.

A diferencia de otras disciplinas de alta intensidad, no requiere experiencia previa, costosos equipos deportivos ni largas jornadas de entrenamiento. Basta con contar con un par de zapatillas cómodas y disposición para dedicar algunos minutos al movimiento.

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La evidencia científica respalda que una caminata moderada puede quemar hasta 350 calorías por sesión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicaron varios entrenadores durante el podcast de Adhgym, una rutina constante de caminatas puede generar un impacto mucho más importante de lo que muchas personas imaginan. Los expertos señalaron que caminar cinco días a la semana, de lunes a viernes, podría traducirse en una quema aproximada de 78.000 calorías al año, una cifra que equivaldría a cerca de diez kilos de grasa corporal.

¿Realmente caminar ayuda a perder peso?

Durante años ha existido el debate sobre si caminar puede considerarse un verdadero ejercicio para bajar de peso o si simplemente se trata de una actividad básica del ser humano. Aunque algunos críticos sostienen que los resultados son limitados, especialistas en actividad física aseguran que la evidencia científica respalda sus beneficios.

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Los entrenadores explicaron que incluso una caminata realizada a un ritmo moderado puede representar un gasto energético considerable. Incluso, dependiendo del peso corporal, la velocidad y la duración del recorrido, una persona puede llegar a quemar entre 300 y 350 calorías durante una sesión de caminata.

Cuando estas salidas se convierten en un hábito frecuente y se mantienen durante meses, el impacto acumulado comienza a reflejarse en el organismo. Además de favorecer el control del peso, caminar contribuye a mejorar la circulación sanguínea, fortalecer el sistema cardiovascular y disminuir los niveles de estrés.

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Caminar cinco días a la semana podría ayudar a perder hasta diez kilos de grasa al año, según entrenadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque los expertos destacan el potencial de esta práctica para favorecer la pérdida de grasa, también advierten que no debe ser la única estrategia utilizada por quienes buscan transformar su composición corporal.

El entrenador personal Víctor Martín explicó que caminar es una herramienta muy útil porque resulta agradable, sostenible y no genera un nivel excesivo de fatiga. Sin embargo, insistió en que los mejores resultados se obtienen cuando se combina con entrenamiento de fuerza, una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

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“Mucha gente confía toda su estrategia para perder peso a solo caminar cada día y esto es un error”, señaló el especialista.

Los profesionales coinciden en que el trabajo de fuerza ayuda a preservar la masa muscular, algo especialmente importante a medida que pasan los años. De esta manera, el cuerpo mantiene un metabolismo más activo y mejora la utilización de la energía.

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Una de las principales razones por las que la caminata ha ganado popularidad es porque utiliza las grasas como una de las fuentes más importante de energía durante el ejercicio.

Los expertos recomiendan combinar caminatas con fuerza para mejores cambios corporales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entrenadora Lina Durán explicó que, debido a la intensidad moderada de la actividad, el organismo aprovecha de manera eficiente las reservas de grasa mientras se mantiene un esfuerzo sostenible durante más tiempo.

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No obstante, existen algunas estrategias para aumentar todavía más el gasto energético y entre ellas destaca caminar en superficies inclinadas o utilizar una caminadora con pendiente.

Ante eso, el entrenador Borja San Félix recomienda realizar sesiones con inclinación del 10% y una velocidad cercana a los 5,5 kilómetros por hora para activar grupos musculares como los glúteos, los isquiotibiales y la zona media del cuerpo.

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Asimismo, algunos especialistas sugieren realizar las caminatas por la mañana o después de una sesión de entrenamiento de fuerza para optimizar el consumo energético.