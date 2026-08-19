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Habría que demoler unos 250 inmuebles en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó la Alcaldía

El plan municipal estima que cerca del 30 % de al menos 700 predios inspeccionados por riesgo deberán ser derribados, mientras las revisiones en terreno continúan con apoyo de expertos voluntarios del exterior

La Alcaldía de Cali reportó más de 920 edificaciones averiadas, 24 colapsos totales, 177 colapsos parciales y 197 daños estructurales - crédito Raquel Cunha/ REUTERS
La Alcaldía de Cali reportó más de 920 edificaciones averiadas, 24 colapsos totales, 177 colapsos parciales y 197 daños estructurales - crédito Raquel Cunha/ REUTERS
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Las consecuencias del terremoto en la mañana del lunes 10 de agosto en Cali siguen agravándose día tras día.

La Alcaldía confirmó que, hasta el 18 de agosto, 47 personas continúan desaparecidas y la cifra de fallecidos llegó a 141. De las víctimas mortales, los cuerpos de 132 ya fueron entregados a sus familias, mientras que 88 personas han sido rescatadas con vida. La emergencia también ha dejado 1569 heridos.

Según las autoridades locales, la ciudad enfrenta una crisis estructural sin precedentes. Se han reportado más de 920 edificaciones dañadas, y al menos 24 colapsaron por completo.

Además, 177 registraron colapso parcial y 197 sufrieron daños estructurales. El sur de Cali, particularmente los barrios Capri, Guadalupe y Pampalinda, ha sido uno de los sectores más golpeados.

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El terremoto en Cali dejó 141 fallecidas, 47 personas desaparecidas, 88 rescatadas y 1.569 heridas, según el balance oficial - crédito Captura de video
El terremoto en Cali dejó 141 fallecidas, 47 personas desaparecidas, 88 rescatadas y 1.569 heridas, según el balance oficial - crédito Captura de video

Demoliciones y evaluación de riesgos tras el sismo

El alcalde Alejandro Eder informó que los equipos municipales evalúan 700 predios en riesgo. De acuerdo con sus declaraciones a Blu Radio, se estima que al menos el 30% requerirán demolición, lo que representa entre 200 y 250 inmuebles. Estas cifras reflejan la magnitud del desastre y la complejidad de la recuperación urbana.

Entre los casos emblemáticos está el derrumbe del edificio Ana Pilar, ubicado en la Carrera 56 con Calle 3. Allí, los equipos de rescate lograron salvar a cuatro personas, de más de diez que habitaban el inmueble al momento del colapso. Muy cerca, en Calle 5 con Carrera 57, otro edificio quedó al borde del desplome, lo que obligó a evacuar a sus residentes y a cerrar las calles aledañas.

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El proceso de revisión y diagnóstico de los daños cuenta con la colaboración de expertos voluntarios nacionales y extranjeros. Estos equipos continúan realizando inspecciones para determinar el grado de afectación de cada estructura y el peligro que representan para la comunidad.

Al menos 700 predios de Cali están bajo evaluación por riesgo de colapso, de acuerdo con el alcalde Alejandro Eder - crédito Sergio Acero/REUTERS
Al menos 700 predios de Cali están bajo evaluación por riesgo de colapso, de acuerdo con el alcalde Alejandro Eder - crédito Sergio Acero/REUTERS

Plazos y recuperación de la ciudad

La fase inicial de recopilación de datos y acciones inmediatas podría extenderse entre dos y tres meses, según precisó la Alcaldía. Sin embargo, la recuperación total de la ciudad demandará, en palabras de las autoridades, más de tres años. Aún no se ha determinado el presupuesto necesario para completar la reconstrucción, y los trabajos seguirán hasta tener un panorama claro de los daños y necesidades.

El terremoto del 10 de agosto provocó una emergencia humanitaria y urbana en Cali, con un saldo creciente de víctimas, edificaciones inhabitables y cientos de familias desplazadas. Las autoridades locales insisten en que la reconstrucción será un proceso largo y complejo, en el que cada informe y evaluación resulta clave para definir los pasos a seguir.

Actualización de víctimas y labores de rescate

La búsqueda de nueve personas atrapadas bajo los escombros tras la reciente emergencia en Cali se mantiene como la prioridad central para las autoridades locales. Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, confirmó que los equipos de rescate continúan activos, pese a que la probabilidad de hallar sobrevivientes es considerada baja por los propios responsables del operativo.

Los trabajos de rescate avanzan bajo una estrategia coordinada con la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo, organismos que participaron en la depuración de la información inicial sobre víctimas y desaparecidos. El alcalde explicó que los reportes preliminares resultaron inflados por la confusión propia de las primeras horas tras el movimiento telúrico, ya que muchas llamadas correspondían a registros duplicados o a personas ubicadas posteriormente con vida.

El sur de Cali concentró la mayor afectación del sismo, con daños graves en sectores como Capri, Guadalupe y Pampalinda - crédito Raquel Cunha/REUTERS
El sur de Cali concentró la mayor afectación del sismo, con daños graves en sectores como Capri, Guadalupe y Pampalinda - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El proceso de verificación permitió descartar errores y establecer con precisión el número de personas que permanecen bajo los restos de las estructuras colapsadas. La cifra se redujo a nueve luego de una revisión exhaustiva de los reportes, según detalló Eder en entrevista con Blu Radio.

En respuesta a la pregunta sobre el estado actual de la emergencia, las autoridades mantienen la operación de búsqueda y rescate activa, priorizando la localización de quienes aún no han sido encontrados. La administración local ha implementado medidas excepcionales para agilizar el trabajo de los equipos de emergencia, entre ellas la restricción temporal al tránsito denominada “pico y placa solidario”.

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