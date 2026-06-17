Colombia

Disidencias amenazan a votantes en el norte de Antioquia: “Se reitera la prohibición de hacer campaña política a favor de la ultraderecha”

Un chat distribuido por WhatsApp ordena salir a sufragar el 21 de junio y presentar el comprobante, con castigos que fuentes judiciales sitúan entre multas y el desarraigo de la persona y su familia

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21May21 INFOBAE guerrilla mata a comisionado faes
La disidencia del frente 36 de las Farc difundió por WhatsApp un mensaje que intimida a campesinos y líderes sociales del norte de Antioquia antes de la segunda vuelta presidencial - crédito Louis Witter/Le Pictorium/Europa Press

La disidencia del frente 36 de las Farc difundió por WhatsApp un mensaje con el que intimida a campesinos y líderes sociales del norte de Antioquia para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, al prohibir la campaña a favor de “la ultraderecha” y exigir el certificado electoral bajo amenaza de sanciones.

El mensaje, que circula entre líderes comunitarios de Angostura y Campamento y que, de acuerdo con El Colombiano, también habría sido distribuido en otros municipios con presencia de esa estructura, ordena a los habitantes de las zonas bajo su influencia salir a votar. Quien no presente el comprobante deberá explicar el motivo y, si no logra justificarlo, será castigado, según el texto atribuido al grupo por fuentes judiciales.

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La autoría del mensaje habría sido verificada y correspondería al grupo armado. La advertencia forma parte de una presión directa sobre los votantes en vísperas de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El chat comienza con un saludo “cordial y fraternal” del “Frente 36 de las Farc-EP comandante Yeferson Martínez”, según el contenido revelado por el medio citado.

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A continuación, la estructura armada les comunica a “campesinos y líderes comunales de Angostura” que tomó una decisión “en aras de la segunda vuelta presidencial”.

En el mensaje, los disidentes plantean la elección como una disyuntiva entre “la política de la guerra” y “la política de la paz”, según El Colombiano. La pieza añade esta frase textual: “A quienes prefieren votar por la política de la guerra, piensen en si van a enviar a sus hijos o familiares al campo de batalla”.

La parte central de la intimidación está condensada en dos órdenes. La primera establece: “A todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia, le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar”, según el chat publicado por El Colombiano.

La segunda orden fija una restricción política explícita. “Se reitera la prohibición de hacer proselitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quien lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera”, dice el mensaje.

Las autoridades atribuyeron la presión electoral del frente 36 a Neider Yesid López, alias Primo Gay o Santiago, y a Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias Pimpón - Mario Caicedo/EFE
Las autoridades atribuyeron la presión electoral del frente 36 a Neider Yesid López, alias Primo Gay o Santiago, y a Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias Pimpón - Mario Caicedo/EFE

Ese apartado también menciona “ciertos afectos de algunos habitantes y líderes de la zona hacia la tesis de la guerra de cierto candidato presidencial”, lo que sería una referencia al aspirante Abelardo de la Espriella.

Según agencias de seguridad citadas por el mismo medio, detrás de la intimidación están un cabecilla del frente, Neider Yesid López, alias Primo Gay o “Santiago”, y el mando medio Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias Pimpón.

De acuerdo con esas agencias, Roldán Rivera dirige los intereses de la organización en Angostura, Campamento, Yarumal y Guadalupe.

El constreñimiento a los votantes empezó la semana pasada y fue denunciado por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, que se desplazó con una comitiva de seguridad a Campamento y San Andrés de Cuerquia.

El mandatario regional describió el efecto de esa presión en una declaración al medio: “Los grupos armados presionan a la gente y ellos, por evitar un problema, prefieren no salir a votar. Hacen llamados para votar por el candidato que más les convendría a sus propósitos criminales”.

El frente 36 hace parte del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente. Esa estructura corresponde a la disidencia de las Farc que, de acuerdo con el mismo medio, está comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Alias 'Calarca'
El frente 36 integra el bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente, estructura de la disidencia de las Farc comandada por alias Calarcá - crédito AFP

Gobernadores de Caquetá, Meta, Guaviare y Tolima también denunciaron que la organización de “Calarcá” presiona a los sufragantes para votar por Iván Cepeda. El propio candidato, de acuerdo con ese medio, se desligó de esa situación y pidió a las autoridades investigarla.

La semana pasada, el gobernador de Caquetá Luis Francisco Ruiz afirmó que integrantes de esa estructura armada ordenan a ciudadanos de veredas bajo su influencia tomar fotos al tarjetón marcado en la casilla de su preferencia.

También aseguró que a iglesias cristianas les exigen un listado de feligreses, bajo la sospecha de que no respaldan al candidato que el grupo busca favorecer.

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