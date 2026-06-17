Colombia vs. Uzbekistán: recomendaciones para quienes asistirán al estadio Azteca a alentar a la Tricolor, según la Secretaría de Turismo de Ciudad de México

El juego entre Uzbekistán y Colombia cerrará la jornada de cuatro juegos del miércoles 17 de junio de 2026, y que da apertura a los grupos K y L - crédito @fcfseleccioncol/IG | REUTERS/Hannah Mckay

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México publicó un carrete informativo en su cuenta de Instagram dirigido a los aficionados colombianos que asistirán el miércoles 17 de junio al esperado debut de la selección Colombia en el Mundial 2026.

La información se conoció en la antesala del juego contra Uzbekistán, disputado el martes 16 de junio a partir de las 9:00 p. m. horas en el estadio Azteca, que marcó la apertura del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá, integrado también por Portugal y República Democrática del Congo.

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Desde la Secretaría se extendió una cálida bienvenida a todos los hinchas que llegan para alentar a su equipo, como parte de las recomendaciones principales para el evento. Las autoridades también instaron a los asistentes a planificar su llegada con antelación y a cumplir con las disposiciones de seguridad y movilidad establecidas para la jornada mundialista.

La Secretaría de Turismo de México compartió en su cuenta de Instagram la serie de recomendaciones - crédito @turismo_cdmx_/IG

Recomendaciones para la visita al estadio Azteca, en Ciudad de México

Entre las advertencias destacadas, la Secretaría detalló que los asistentes deben “llegar 4 horas antes” del inicio del partido, una medida que busca evitar aglomeraciones y facilitar los filtros de ingreso.

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Además, se hizo hincapié en que no está permitido llevar pirotecnia, bengalas ni artículos similares al estadio, garantizando así la seguridad de todos los presentes.

La apertura del Estadio Ciudad de México está programada para las 16:00 horas (5:00 p. m., hora colombiana), cuatro horas antes del pitazo inicial.

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Para el acceso, se han habilitado 18 accesos peatonales y 12 accesos semipeatonales, esto permitirá un flujo más ágil de los aficionados en la llamada “última milla” hacia el complejo deportivo.

En cuanto a la movilidad, la Secretaría recomienda aprovechar la red de transporte especial dispuesta para la ocasión bajo el nombre de La Pizarra Mundialista.

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Estas son las rutas de acceso a la llamada "última milla" del estadio Azteca - crédito @turismo_cdmx_/IG

Existen dos modalidades principales para llegar al estadio:

Servicio especial Ride: con salida desde puntos como Reforma, Parque México, Bellas Artes, Palacio de los Deportes, Chapultepec, San Jerónimo y Estadio Olímpico Universitario.

El costo es de 350 pesos mexicanos (cerca de 50.000 pesos colombianos) y los usuarios deben recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada para utilizar el servicio.

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La programación, horarios y accesos pueden consultarse a través del código QR incluido en la comunicación oficial por parte de la Secretaría.

Servicio especial Park & Ride: dirigido a quienes prefieren llegar en vehículo propio y luego trasladarse al estadio en transporte autorizado.

Los puntos de partida son Plaza Carso, Auditorio Nacional, Centro Comercial Santa Fe, Six Flags y Parque Ecológico Xochimilco.

El costo es de 500 pesos mexicanos (Casi 100.000 pesos colombianos) y también requiere la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Así opera el servicio especial Ride - crédito @turismo_cdmx_/IG

Cierres viales y accesos

La jornada contará con cierres viales programados para garantizar la seguridad y el orden en las inmediaciones del estadio.

El cierre parcial de vías comenzó desde la noche (a las 10:00 p. m., hora local del 16 de junio), mientras que el cierre total tendrá lugar desde las 10:00 a. m. del 17 de junio, día del partido.

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Experiencia mundialista para los aficionados colombianos en Ciudad de México

La Secretaría de Turismo también invita a los visitantes (incluidos los ciudadanos colombianos) y residentes a disfrutar del ambiente mundialista en otros espacios de la ciudad.

“También puedes vivir la emoción del Mundial en los festivales futboleros, en Aldea Global y en el FIFA Fan Festival en el Zócalo”, destacó la publicación en Instagram.

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El comunicado finalizó con un mensaje de hospitalidad a la afición: “¡La Ciudad de México es tu casa!”.

Así opera el servicio especial Park & Ride - crédito @turismo_cdmx_/IG

Se espera que el estadio Azteca, cuya capacidad es de más de 80.000 espectadores, esté con lleno casi total para disfrutar del cuarto y último juego de la jornada del miércoles, y que también tendrá los partidos:

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(Grupo K) - Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 p. m., hora colombiana).

(Grupo L) - Inglaterra vs. Croacia (3:00 p. m.).

(Grupo L) - Ghana vs. Panamá (6:00 p. m.).