Colombia

Claudia López criticó las declaraciones de Carlos Carrillo sobre ‘incendiar el país’: “Espantan a la gente sensata”

La recién agregada a la campaña presidencial de Iván Cepeda no dudó en criticar las palabras del exdirector de la Ungrd en caso de que el aspirante de la izquierda pierda las elecciones de segunda vuelta el 21 de junio

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Claudia López e Iván Cepeda sentados y tomados de las manos en un evento. Superpuesta, una imagen circular de Carlos Carrillo con barba y gafas.
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó las declaraciones de Carlos Carrillo sobre incendiar el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia en la política colombiana creció tras las declaraciones de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), quien advirtió que podría producirse una reacción social de gran magnitud si Iván Cepeda resulta derrotado en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Carrillo, en diálogo con la periodista Eva Rey en el programa digital Me vale Eva, afirmó: “Indudablemente, se va a incendiar el país” si Cepeda pierde.

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El exfuncionario atribuyó esa posible reacción a la profunda división política actual en Colombia. Explicó que “la mitad del país es petrista” y que ese sector de la población, según sus palabras, buscaría mantener el rumbo político actual.

El exfuncionario también sostuvo que, ante la llegada al poder de un candidato considerado enemigo de ese movimiento, la sociedad respondería con protestas masivas, aunque aclaró que no necesariamente serían manifestaciones violentas.

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El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

En la entrevista, Carrillo diferenció entre la protesta social y la violencia. Señaló que en otros países, como en Europa, las protestas pueden paralizar ciudades sin derivar en hechos violentos.

“Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro; el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, dijo Carlos Carrillo.

Su argumento central fue que el descontento social por una eventual victoria opositora no debería sorprender ni interpretarse linealmente como un llamado a la violencia.

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Claudia López se pronunció en contra de las declaraciones de Carlos Carrillo de 'incendiar el país' - crédito @ClaudiaLopez/X

En redes sociales, diferentes voces se han pronunciado respecto a estas declaraciones que avivaron la preocupación en diferentes sectores de la política, tanto de centro como de la derecha. Una de esas provino de la excandidata a la presidencia Claudia López, que lanzó un duro comentario en contra del petrismo, después de anunciar su respaldo a Iván Cepeda.

Por estas grandilocuencias amenazantes de estallidos y constituyentes es que sectores del petrismo generan tal nivel de angustia e incertidumbre que espantan a la gente sensata, que es la mayoría, que quiere cambio y progreso con seguridad y tranquilidad”, escribió la exalcaldesa de Bogotá.

La afirmación de que el país “se va a incendiar” generó reacciones inmediatas. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, exigió explicaciones institucionales y solicitó a las autoridades que garanticen el orden público en cualquier escenario electoral.

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La senadora saliente hizo un llamado a las autoridades por las declaraciones del exdirector de la Ungrd - crédito @MariaFdsCabal/X

Por su parte, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, rechazó tajantemente las declaraciones y las calificó de antidemocráticas.

Gustavo Bolívar también lanzó una advertencia en caso de perder las elecciones

Las advertencias de Gustavo Bolívar han generado una fuerte controversia en el escenario político colombiano. El exsenador del Pacto Histórico señaló que una eventual decisión de Abelardo de la Espriella de “destripar” o eliminar a la izquierda podría detonar una reacción social de gran alcance, con el riesgo de una confrontación interna.

Durante una entrevista, Bolívar afirmó que expresiones como “vencer a los petristas de todas las formas” evocan episodios históricos de violencia política en Colombia.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X

Citó casos como los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica y señaló que, según testimonios recogidos en sus recorridos, entre simpatizantes del petrismo existe disposición a defenderse ante posibles intentos de persecución.

El exsenador dejó claro que su intención no es promover la confrontación, sino advertir sobre las consecuencias de un intento de excluir por la fuerza a un sector político con millones de votantes y representación parlamentaria. “Si ese señor viene a destripar a la izquierda, se va a formar una guerra civil porque la gente no es manca y no se va a dejar”, declaró Bolívar en Blu Radio.

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