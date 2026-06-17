Centro Democrático reveló la polémica ‘herencia de Petro’ en salud y educación: señaló que es lo mismo que busca Iván Cepeda

El Centro Democrático estalló en contra del Gobierno de Gustavo Petro, que busca que Iván Cepeda continúe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El partido político Centro Democrático expuso un ‘balance’ adverso sobre las ejecutorias del presidente Gustavo Petro en materia de salud y educación, catalogando los resultados de su administración como un lastre estructural para el próximo periodo presidencial.

La colectividad de oposición aprovechó que el mandatario estará en Medellín, en la Universidad de Antioquia, donde entregará cifras sobre salud y hará anuncios en materia de inversión en educación, con el fin de advertir sobre los riesgos de continuidad que encarna la candidatura de Iván Cepeda.

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La arremetida del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez se produce ante la recta final del actual cuatrienio de Gustavo Petro, un periodo caracterizado por la división y los debates institucionales en torno a las reformas estatales.

Además, ante las elecciones de la segunda vuelta presidencial, que se realizarán el 21 de junio, donde los electores definirán el rumbo del país entre las tesis de izquierda del Pacto Histórico -en nombre de Iván Cepeda- y la propuesta de derecha de Abelardo de la Espriella, las fuerzas políticas tradicionales buscan capitalizar el descontento regional.

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A la expectativa de la elección de presidente de Colombia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la oposición mueve sus fichas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Centro Democrático, tras quedar sin una candidatura propia para la segunda vuelta presidencial debido a los resultados de la primera jornada de votaciones para Paloma Valencia, volcó su estructura de apoyo hacia la campaña de De la Espriella. En ese escenario de confrontación ideológica, la colectividad busca desmantelar las banderas sociales del oficialismo con el fin de exponer las ‘verdaderas’ cifras de crisis en las regiones.

Los datos de la oposición frente a la visita presidencial a Antioquia

La publicación de los datos por parte del partido uribista coincidió con la visita del mandatario a Antioquia, una región donde el uribismo mantiene una fuerte presencia política durante años y que suele aportarle un importante sector electoral; ahora, el objetivo del colectivo es que ese respaldo se traslade a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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“Petro llega hoy a la Universidad de Antioquia, ✅Con la salud: 1.787 servicios cerrados y $7 billones en deudas hospitalarias. ✅Con la educación: un impuesto que golpea a 92 universidades y a 1,2 millones de estudiantes. Esa es la herencia de Petro, Cepeda y el Pacto Histórico para Antioquia y los estudiantes (sic)”, escribió el partido político en su cuenta de la red social X.

Centro Democrático prende el debate con duras cifras sobre la gestión de Petro - crédito @CeDemocratico/X

Balance de Petro en salud y educación deja avances sociales y alertas por sostenibilidad fiscal

Mientras el Ejecutivo destaca inversiones históricas orientadas a reducir brechas sociales en regiones apartadas, gremios y expertos advierten sobre problemas de financiación que podrían comprometer la sostenibilidad de varios programas.

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En educación, el Gobierno resaltó que el presupuesto del sector alcanzó los $88 billones, la cifra más alta registrada hasta ahora, de acuerdo con los datos divulgados a finales de 2025. Además, según el Ministerio de Educación, se destinaron $7,6 billones para fortalecer la educación superior pública y mantener la política de gratuidad que beneficia a cerca del 94% de los estudiantes de pregrado en instituciones oficiales.

Sin embargo, la desaceleración en el recaudo tributario obligó al Ministerio de Hacienda a realizar recortes presupuestales. Entre ellos se destacan la reducción de $1,38 billones destinados al fortalecimiento de la educación superior y la eliminación de $438.000 millones para subsidiar tasas de interés de créditos del Icetex, una decisión que generó críticas y rechazo por parte de diferentes figuras, como la de la congresista Cathy Juvinao, del Partido Verde.

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La discusión sobre salud y educación se convirtió en uno de los ejes de la campaña presidencial - crédito Visuales IA

En salud, el Gobierno reportó una reducción del 27% en la mortalidad materna y una disminución en la tasa de mortalidad infantil, especialmente en departamentos como La Guajira, Chocó y Amazonas.

No obstante, los líderes opositores del Congreso de la República alertaron en su momento sobre la crisis financiera del sistema tras las intervenciones a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), el aumento de las tutelas por fallas en la atención y las dificultades presentadas en el nuevo modelo de salud para los maestros en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) lo que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario colombiano.

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