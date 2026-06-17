Carlos Torres sorprendió en ‘La Revuelta’ al revelar cuántas veces tiene relaciones con su pareja y por qué no le gusta masturbarse

El actor Carlos Torres se vuelve tendencia tras hablar de su vida íntima en 'La revuelta' - crédito @carlos1torres1/IG

El actor colombiano Carlos Torres, reconocido internacionalmente por interpretar a Charly Flow en la serie La reina del flow, se convirtió en tendencia en redes sociales tras su reciente visita al programa español La Revuelta, donde respondió sin filtros a las tradicionales preguntas de David Broncano sobre dinero y vida íntima.

Aunque el artista llegó al espacio televisivo para promocionar la gira de conciertos de La reina del flow por varias ciudades de España, fueron sus confesiones personales las que terminaron acaparando la atención de los espectadores.

PUBLICIDAD

Como es habitual en el formato del programa, Broncano llevó la conversación hacia uno de los momentos más esperados por la audiencia: las preguntas relacionadas con las relaciones sentimentales y sexuales de los invitados. Lejos de esquivar el tema, Torres respondió con naturalidad y hasta con humor.

El actor contó que antes de emprender su viaje recibió una despedida especial de su pareja, situación que recordó entre risas durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Carlos Torres estuvo en entrevista con David Broncano y sus confesiones personales desataron una ola de comentarios en redes sociales - crédito @carlos1torres1/IG

“Tuve relaciones antes de venir. Obviamente mi novia me hizo la respectiva despedida porque no pudo acompañarme. Eso fue antes de venirme de Colombia. Despedida de gira, de “no te voy a ver en un mes”. Me emocionaba más eso que la gira”, comentó, provocando las carcajadas del público presente.

Al ser consultado sobre la frecuencia de sus encuentros íntimos durante el último mes, el colombiano hizo cuentas y aseguró que mantiene una media aproximada de dos veces por semana con su pareja, lo que lo llevó a calcular una puntuación cercana a ocho encuentros durante ese periodo.

PUBLICIDAD

“En serio, en los últimos 30 días. De la despedida para atrás pongámosle que dos veces por semana, entonces tres semanas son 6 veces o unas 8... ”, contó.

La conversación continuó cuando Broncano le preguntó por la masturbación, otro de los temas que suele aparecer en el segmento final del programa. Torres explicó que no es una práctica que forme parte habitual de su rutina y dejó claro que prefiere compartir esos momentos con su pareja.

PUBLICIDAD

“Hermano, no soy muy de eso, de la ayudita... Me cuesta, me cuesta ¿sabes? Hay gente como que le encanta, incluso más que... Ahora, voy a tener 20 días de gira, de seguro... de pronto le cojo el gusto", respondió entre risas.

La entrevista de Carlos Torres desata reacciones por sus cálculos sobre la frecuencia sexual con su pareja - crédito @carlos1torres1/IG

La confesión generó reacciones entre los asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la sinceridad con la que el actor abordó aspectos de su vida privada que normalmente mantiene alejados de los reflectores.

PUBLICIDAD

Carlos Torres también aprovechó su paso por el programa para hablar sobre el éxito que ha alcanzado gracias a La reina del flow, producción que lo convirtió en uno de los actores colombianos más reconocidos en Europa y América Latina.

Durante la entrevista recordó que comenzó su carrera artística a los 17 años, mucho antes de alcanzar la fama internacional que le otorgó el personaje de Charly Flow.

PUBLICIDAD

“Esta serie me ha cambiado la vida”, reconoció el actor al referirse al fenómeno que se desató tras la llegada de la producción a Netflix.

Según explicó, el impacto fue tan grande que sus redes sociales experimentaron un crecimiento inesperado y comenzó a recibir muestras de cariño de seguidores de distintos países.

PUBLICIDAD

Carlos Torres cuenta por qué el fenómeno de La reina del flow no se tradujo en una fortuna inmediata - @lareinadelflow_oficial/ Instagram

El colombiano destacó especialmente la acogida que ha tenido en España, donde la producción se convirtió en una de las favoritas del público y donde actualmente desarrolla una gira de conciertos inspirada en la exitosa serie.

La visita también estuvo marcada por varios momentos curiosos. Uno de ellos ocurrió cuando Torres entregó a David Broncano una camiseta de la selección Colombia, prenda que tenía un significado especial porque tiene incorporadas unas mariposas amarillas como homenaje a la obra de Gabriel García Márquez y al universo literario de Cien años de soledad, uno de los mayores referentes culturales del país.

PUBLICIDAD

Por su parte, el programa le devolvió el gesto con un peculiar regalo: una mesa de madera que provocó bromas sobre las dificultades que tendría para transportarla de regreso a Colombia.