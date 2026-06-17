Colombia

Abelardo de la Espriella le lanzó advertencia a Gustavo Petro si desconoce el resultado de la segunda vuelta: “Las Fuerzas Militares tienen una misión por cumplir”

El aspirante aseguró que una eventual permanencia en el poder por parte del actual mandatario habilitaría la intervención para restablecer el marco institucional, y citó el respaldo de jueces

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Abelardo de la Espriella advirtió que, si Gustavo Petro desconoce el resultado de la segunda vuelta del 21 de junio e intenta seguir en el poder, debe aplicarse la Constitución para restablecer el orden constitucional - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella advirtió que, si Gustavo Petro desconoce el resultado de la segunda vuelta del 21 de junio e intenta seguir en el poder, debe aplicarse la Constitución para restablecer el orden constitucional - crédito Luisa González/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella advirtió que, si el presidente Gustavo Petro desconoce el resultado de la segunda vuelta del domingo 21 de junio e intenta permanecer en el poder, debe aplicarse la norma constitucional que, según dijo a Blu Radio, faculta a las Fuerzas Militares a restablecer el orden constitucional.

La declaración tomó fuerza porque el jefe de Estado, aunque no tiene facultades constitucionales para reconocer o desconocer resultados electorales, ya se negó a aceptar los de la primera vuelta.

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El pronunciamiento se dio a cinco días de la elección y en medio de una discusión sobre el rol de la fuerza pública. “Si Petro no reconoce los resultados pues se cae por completo el velo y queda al desnudo un autócrata, un tirano en ciernes”, dijo De la Espriella.

Además, sostuvo en la entrevista que un eventual desconocimiento del resultado dejaría “al desnudo un autócrata, un tirano en ciernes”.

De la Espriella sostuvo que no existe justificación para un estallido social si derrota a Cepeda y planteó que los jueces y el Ejército deben actuar si el presidente Petro desconoce el resultado electoral - crédito Sergio Reyes/AP/Luisa González/Reuters
De la Espriella sostuvo que no existe justificación para un estallido social si derrota a Cepeda y planteó que los jueces y el Ejército deben actuar si el presidente Petro desconoce el resultado electoral - crédito Sergio Reyes/AP/Luisa González/Reuters

Añadió: “Pero si además de desconocer el resultado, pretenden atornillarse en el poder a pesar de que la voluntad popular dijo lo contrario, debe activarse el artículo constitucional que faculta al Ejército a restablecer ese orden constitucional”.

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En ese escenario, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, dijo a Semana que los más de 300.000 hombres bajo su mando actuarán conforme a la Constitución y la ley.

Ante la posibilidad de que Petro insista en desconocer los resultados electorales, el general López respondió con una referencia directa al artículo 217 de la Constitución Política.“Yo creo que debe remitirse a la Constitución y la ley. El artículo 217 es muy claro: las Fuerzas Militares tienen una misión por cumplir y les corresponde, ante un escenario como el que usted está planteando o cualquier otro escenario, cumplir la Constitución y la ley”.

Ese artículo establece que la Nación contará con Fuerzas Militares permanentes integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También fija como finalidad primordial de esas fuerzas la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Abelardo de la Espriella - Elecciones presidenciales - Fuerzas Militares - Desconocimiento de resultados electorales - Segunda vuelta presidencial - Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Alejandro García/EFE
Abelardo de la Espriella - Elecciones presidenciales - Fuerzas Militares - Desconocimiento de resultados electorales - Segunda vuelta presidencial - Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Alejandro García/EFE

El presidente Gustavo Petro mantiene una narrativa de fraude pese a que el Consejo Nacional Electoral y el escrutinio validaron los resultados de la primera vuelta. Esa postura elevó la preocupación sobre lo que pueda ocurrir el domingo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al próximo presidente.

Gustavo Bolívar y el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo, afirmaron que el país “se incendiará” si no gana Iván Cepeda. Esas declaraciones provocaron rechazo en distintos sectores que sostienen que Colombia es una democracia y que los resultados deben respetarse.

De la Espriella respondió que no existe justificación para un estallido social si derrota a Cepeda. Así mismo afirmó: “Entre más contundente sea la votación, menos margen tiene la izquierda radical de incendiar el país. Y si a pesar de ello pretender desconocer el resultado electoral, entonces los jueces y el Ejército de la patria tienen que actuar”.

El candidato también planteó que, si gana, ve dos escenarios y en ambos Petro no reconocería los resultados. La diferencia está en si el presidente abandona o no el poder el 7 de agosto, o si intenta “entronizar a su heredero [Cepeda]”.

El candidato De la Espriella afirmó que, si gana, ve dos escenarios en los que Petro no reconocería los resultados, según abandone o no el poder el 7 de agosto o intente imponer a Cepeda - crédito Fernando Vergara/AP
El candidato De la Espriella afirmó que, si gana, ve dos escenarios en los que Petro no reconocería los resultados, según abandone o no el poder el 7 de agosto o intente imponer a Cepeda - crédito Fernando Vergara/AP

En esa línea, De la Espriella afirmó que el presidente asumiría una figura de dictador autoritario si persiste en desconocer el proceso electoral, como, según él, ya ocurrió en la primera vuelta. También sostuvo que los órganos judiciales deben intervenir para garantizar el respeto de la Constitución y de la decisión de la ciudadanía.

Su formulación más amplia incluyó a los ciudadanos. “Mientras él no pretenda quedarse en el poder o meter a los coñazos a su heredero, allí es donde entra a operar la norma constitucional a la que hago referencia. Es más, la norma señala que nosotros, los ciudadanos, podemos acompañar a la fuerza pública en el restablecimiento del orden”, sentenció el candidato presidencial.

El trasfondo de estas declaraciones es la cercanía de la “hora cero” para elegir al nuevo presidente de la república y el aumento de la tensión por la negativa de Petro a reconocer la primera vuelta y por las dudas que eso abrió sobre la reacción oficial frente al resultado de la segunda.

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