Paloma Valencia lanzó dura advertencia al petrismo de cara a la segunda vuelta: “No empiecen con sus discursos de ‘incendiar el país’ si pierden”

La congresista del Centro Democrático y exaspirante a la presidencial hizo un llamado a la madurez política y al respeto por los resultados electorales, al criticar las posturas que considera antidemocráticas por parte de sectores de la izquierda - crédito @PalomaValenciaL/X

A cinco días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, la senadora y excandidata del Centro Democrático Paloma Valencia advirtió el martes 16 de junio sobre el riesgo de que desde los sectores oficialistas se esté contemplando la idea de “incendiar el país” si su candidato al máximo cargo de la Nación, Iván Cepeda Castro, pierde en la segunda vuelta ante el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Valencia, que se pronunció con un video en sus redes sociales, las recientes afirmaciones de líderes de izquierda sobre posibles protestas y desorden social tras las elecciones generan gran preocupación entre la población. Y remarcó en la necesidad de que todos los sectores políticos se comprometan con la estabilidad democrática y el respeto al veredicto de las urnas el domingo 21 de junio.

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La discusión ha adquirido nuevos matices luego de lo dicho por Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que en diálogo con la periodista Eva Rey sostuvo de forma pública que si Cepeda es derrotado “indudablemente se va a incendiar el país”. Y agregó en sus declaraciones la fuerte polarización que, según él, atraviesa a Colombia, en la víspera de la contienda electoral.

El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

“La mitad del país es petrista y ese sector quiere seguir avanzando”, agregó en el referido diálogo, lo que ameritó una dura reacción de Valencia, que aprovechó para lanzar fuertes pullas. “No hay nada inevitable. Los liderazgos en este país tienen que madurar. Cuando uno pierde y es demócrata, uno tiene que aceptar los resultados”, respondió la senadora del Centro Democrático, en un duro reclamo a Carrillo y sus declaraciones.

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“Y no solamente aceptar los resultados, porque aceptarlos no es simplemente decir: ‘entonces, para afuera’. Es realmente comprometerse a que le vaya bien al país”, agregó la dirigente del Centro Democrático en sus afirmaciones, en las que también se refirió a la responsabilidad de la oposición y de los líderes políticos de contener cualquier llamado a la desestabilización, en un ambiente electoral complejo.

Para la congresista, genera una serie de interrogantes lo expresado por el extitular de la Ungrd. “Lo que está diciendo Carlos Carrillo es lo que está pensando mucho de la izquierda radical de este país, es inaceptable. Cuando uno juega en democracia, uno tiene que respetar los mandatos, así como nosotros hemos respetado el mandato de que ganara (Gustavo) Petro", indicó la congresista caucana en su respuesta.

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El 21 de junio los colombianos elegirán a su nuevo presidente, entre el senador oficialista Iván Cepeda y el abogado opositor Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así recordó cómo el ejercicio de oposición se ha hecho en medio de los parámetros que establece la democracia. “Le hemos discutido sus proyectos, hemos intentado pararlo, pero nunca hemos buscado vías antidemocráticas, ni de paros, ni de tumbar el presidente”, afirmó la congresista, que perdió en la primera vuelta, al quedar en el tercer lugar en el registro de votos con solo un 6,92% de respaldo.

¿Qué dijo Carlos Carrillo ante una eventual derrota de Iván Cepeda?

La polémica surgió cuando Carrillo insistió en que una eventual derrota de Cepeda provocaría toda clase de movilizaciones sociales. “Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro, el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta”, expresó.

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Estas declaraciones generaron respuestas inmediatas de figuras de la oposición, como la de María Fernanda Cabal, que aún hace parte de la bancada en el Senado del Centro Democrático. “Carlos Carrillo les debe explicar a las autoridades estas declaraciones. ¿Cómo así que ‘indudablemente se incendiará el país’ si pierden las elecciones?”, señaló Cabal, que instó a las Fuerzas Armadas a que garanticen el orden público.

La senadora Paloma Valencia teme por las reacciones que puedan causar los resultados de la segunda vuelta - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

A su vez, el exministro y economista José Manuel Restrepo rechazó las palabras del exfuncionario: “¿Cómo así, entonces ahora van a incendiar el país porque pierden un proceso de elección? Es que lo mínimo que un demócrata debería entender es que o se gana o se pierde”, dijo la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, que remarcó que nunca llamaría a “atacar las estructuras” ni a “violentar socialmente” el país.

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En medio de este creciente clima de polarización, Valencia reiteró la importancia de la madurez democrática. “Depende de los líderes contener las acciones de quienes pretenden acabar con este país. Los que estamos en Colombia, todos, tenemos que aprender que no nos va a ir bien, si no nos va bien a todos. Y esa es una consigna que hoy le quiero decir a la izquierda: la oposición se hace dentro del marco democrático", afirmó.

Y en ese orden de ideas aclaró que “aquí nadie va a votar por miedo, ni nadie va a votar por las amenazas”; al contrario, lo que estarían haciendo es alentar el voto en contra del actual proyecto. Esto contrasta con la aclaración que quiso hacer Carrillo, que reafirmó que sus palabras no pretendían incitar a la violencia, sino describir una realidad social marcada por la polarización, al agregar que está “hablando de realidades”.

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