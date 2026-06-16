Colombia

Iván Duque salió en defensa de los órganos electorales ante señalamientos de presunto fraude: “Los resultados no los certifica el presidente”

El exmandatario insistió en que cualquier intento de desconocer el dictamen de estos organismos violaría la Constitución, lo que obligaría a las instituciones republicanas, incluidas el Congreso, las Cortes y las Fuerzas Militares, a intervenir para salvaguardar el orden democrático

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El presidente Gustavo Petro reaccionó ante las críticas de Iván Duque sobre la postura de Lula y otros líderes latinoamericanos hacia Venezuela - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web
Iván Duque pidió tomar con beneficio de inventario las declaraciones sobre supuesto fraude electoral del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web

En lo que podría considerarse un nuevo episodio en el debate sobre la legitimidad y confianza en el sistema electoral, el expresidente Iván Duque Márquez salió en respaldo de la legalidad de los comicios y respondió a los constantes señalamientos del jefe de Estado, Gustavo Petro, que ha querido instalar en la opinión pública la narrativa de fraude: no solo en la primera vuelta, sino además en lo que sería la definición del 21 de junio.

Duque Márquez, en entrevista al Canal Hache, defendió la autonomía de los órganos electorales y reiteró que “los resultados no los certifica el presidente”, en respuesta a rumores de un posible desconocimiento de los comicios por parte del jefe de Estado. Y pidió desestimar cualquier pronunciamiento que pretenda desconocer la transparencia con la que se desarrolló la jornada anterior, con solo un 0,7% de reclamos.

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Asimismo, abordó diversas controversias protagonizadas por Petro. Entre ellas, el expresidente destacó un mensaje publicado en la red social X donde el mandatario utilizó la frase “Heil Hitler” para referirse a una columna periodística vinculada al orden y la seguridad, lo que generó preocupación en la opinión pública; siendo este un asunto que también causó una fuerte reacción diplomática de la delegación de Israel.

Iván Duque salió en defensa de la democracia
Con este mensaje, en el que compartió un diálogo con un medio digital, el expresidente Iván Duque salió en defensa de la democracia y las instituciones electorales - crédito @petrogustavo/X

“Petro sale y pone un trino diciendo: ‘Heil Hitler’. Eso es algo abominable. No tiene presentación que un jefe de Estado haga eso porque es una revictimización de todo el pueblo judío y de muchas personas que padecieron ante los horrores del régimen nazi”, afirmó Duque en diálogo con el canal digital, en el que también hizo referencia a otras expresiones utilizadas por el jefe de Estado en sus discursos, que generan indignación.

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En efecto, el expresidente también criticó un episodio en el que Petro calificó de fascista la expresión “por la razón o por la fuerza”, utilizada por el abogado Abelardo de la Espriella. “Una vez más, la ignorancia de Petro. ¿Usted sabe que el lema del escudo de Chile es ese? Por la razón o por la fuerza”, explicó el exmandatario, que resaltó la confusión del presidente sobre símbolos nacionales y su impacto regional.

Las preocupaciones de Iván Duque con miras a la segunda vuelta presidencial

En la entrevista se puso sobre la mesa la inquietud por la posibilidad de que el presidente Petro no acepte el resultado de unas futuras elecciones. Ante este interrogante, Duque aclaró que, en el sistema colombiano, la validación y certificación de los comicios corresponde a instituciones independientes, como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE); y no al mandatario de turno.

La polémica por dejar casillas en blanco en los formularios E-14 centra el debate sobre posibles riesgos de fraude electoral en Colombia hacia 2026 - crédito Christian Castillo/Colprensa
Los resultados de las elecciones en Colombia son informados por la Registraduría y certificados por el Consejo Nacional Electoral - crédito Christian Castillo/Colprensa

“En Colombia el presidente no es el validador de las elecciones. Para eso hay una organización electoral independiente que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral”, sostuvo el exmandatario, que insistió en que, aunque el presidente tuviera discrepancias, el resultado no depende de su aval, sino de un órgano independiente, que cuenta con plena autonomía en ese sentido.

“Petro puede decir misa si quiere. Petro puede enfurecerse, puede dar discursos, puede tuitear de manera compulsiva si quiere, pero el resultado de las elecciones no pasa por el escritorio de Petro”, indicó Duque. Y reiteró que cualquier intento de desconocer la decisión de los órganos electorales constituiría una violación de la Constitución, lo que obligaría a una movilización urgente de la sociedad colombiana frente a esta conducta.

El jefe de Estado llegó a ejercer su voto en el colegio Marco Antonio Carreño, sede C, en el sur de Bogotá - crédito @petrogustavo/X
Pese a la desconfianza en el sistema electoral colombiano, Gustavo Petro ha sido elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente a través de las urnas - crédito @petrogustavo/X

“Si Petro decidiera ir en contra del dictamen de la organización electoral, pues estaría abiertamente yendo en contra de la Constitución y la ley y en ese caso el Congreso, las Cortes y las Fuerzas Militares de Colombia, que son leales a la Constitución, tienen que protegerla y hacerla prevalecer, porque el presidente no está por encima de la Constitución”, reiteró el ex jefe de Estado, que gobernó entre 2014 y 2018.

Y es que las recientes expresiones de Petro han provocado reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional, debido al simbolismo y la gravedad que implican para la memoria histórica y la convivencia democrática. “Eso yo creo que le tiene que quedar claro a la comunidad internacional”, señaló el exmandatario, que remarcó la relevancia de que el mundo comprenda el marco constitucional y los límites del poder.

La defensa de la institucionalidad se dio en medio de una polarización política, en la que el uso de las redes sociales por figuras públicas, en este caso Petro, ha puesto en entredicho el sistema electoral. “Hay que mostrarle este tipo de cosas a Gustavo Petro antes de que siga cometiendo estas idioteces que a nosotros los colombianos nos ha tenido acostumbrados, pero la comunidad internacional no tanto", precisó Duque.

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