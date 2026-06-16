Colombia

Alcalde de Bogotá anunció cambios de gabinete: María Fernanda Ortiz hará parte de la Secretaría de Movilidad

La designación ocurre en medio de la coordinación de frentes de obra, el plan para reducir la congestión y la preparación de la conexión con el metro, según Carlos Fernando Galán

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Carlos Fernando Galán confirmó la salida de Claudia Díaz tras cerca de 30 meses al frente de la Secretaría de Movilidad - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en la mañana del martes 16 de junio el relevo en la Secretaría de Movilidad: María Fernanda Ortiz asumirá el cargo en reemplazo de Claudia Díaz, según informó el propio mandatario.

El cambio se da mientras la ciudad coordina obras, busca mejorar el tráfico y prepara la integración con el Metro.

Durante el anuncio, Galán agradeció la labor de la funcionaria saliente con énfasis en su entrega: “Quiero agradecerle a Claudia Díaz por su trabajo, compromiso y sacrificio durante estos dos años y medio”, señaló, destacando el papel de Díaz en la organización del tráfico y la coordinación de las obras que atraviesan la ciudad.

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A lo largo de la gestión de Díaz, la administración impulsó la adopción de tecnología para la gestión urbana. “la Secretaría ha podido avanzar en la implementación del Centro Estratégico de Movilidad, una herramienta muy importante para la ciudad. También ha fortalecido el control en la ciudad. Se ha logrado incorporar herramientas de inteligencia artificial para la gestión del tráfico y ha sido muy importante la incorporación de herramientas de seguridad vial, teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia que tiene Claudia en estos retos”, reconoció Galán.

María Fernanda Ortiz llega a la Secretaría de Movilidad desde TransMilenio, donde se desempeñaba como gerente desde enero de 2024 - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá/ Secretaria de Movilidad/X/Transmilenio
María Fernanda Ortiz llega a la Secretaría de Movilidad desde TransMilenio, donde se desempeñaba como gerente desde enero de 2024 - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá/ Secretaria de Movilidad/X/Transmilenio

Durante este periodo, la ciudad fortaleció la seguridad vial y los controles en corredores estratégicos, un esfuerzo relevante dado el número de frentes de construcción activos en Bogotá.

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Los desafíos para la nueva etapa en Movilidad

La llegada de María Fernanda Ortiz a la Secretaría de Movilidad ocurre en un momento clave, justo cuando la ciudad se prepara para integrar el Metro y culminar proyectos fundamentales.

La funcionaria, que asumió la gerencia de TransMilenio en enero de 2024, fue reconocida por el alcalde: “La nueva secretaria será María Fernanda Ortiz… confío en sus capacidades para liderar esta recta final”.

El nombramiento responde a la necesidad de asegurar la continuidad en los procesos de modernización del transporte público. Ortiz lideró la renovación de la flota de TransMilenio, gestionando la incorporación de más de 700 buses eléctricos y la instalación de 10 infraestructuras de carga. También participó en la obtención de la cofinanciación nacional para la compra de flota eléctrica, un respaldo que no se había logrado previamente para el sistema.

Entre los retos definidos por el mandatario para la nueva secretaria figuran la prioridad del transporte público, la integración del Metro, la finalización de obras clave y la optimización del tráfico en los corredores más congestionados. “Tiene el reto de avanzar en la integración del Metro, terminar obras y mejorar la gestión del tráfico”, puntualizó Galán.

Para Bogotá, la designación de Ortiz supone la continuidad en la modernización del transporte y una apuesta por la integración del nuevo Metro. El desafío inmediato será coordinar la operación de ambos sistemas y mejorar la movilidad en medio de las obras en curso.

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