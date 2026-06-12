Incautados más de 370 kilos de cocaína valorados en 3.200 millones de pesos, en la vía Bogotá-Girardot

La droga fue dejada, junto con el carrotanque y el conductor capturado, en manos de las autoridades - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook

Más de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en la vía que conecta a Bogotá con Girardot, a la altura del peaje de Chinauta, jurisdicción del municipio de Fusagasugá, cuando uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detectaron el cargamento en un carrotanque.

Según las autoridades, la sustancia ilícita, cuyo valor superaría los 3.200 millones, se encontraba oculta dentro del tanque del vehículo de carga, distribuida en compartimientos especialmente acondicionados dentro del camión, que cubría la ruta entre Ibagué y Bogotá y habría salido, inicialmente, desde el departamento del Cauca.

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Este fue el total de sustancia incautada en el peaje Chinauta, en el municipio de Fusagasugá - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook

Durante la inspección, agentes de la Policía hallaron decenas de paquetes rectangulares, cada uno con un peso aproximado de 10 kilogramos, que en total superaron los 370 kilogramos de cocaína.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la acción se logró “gracias a los controles permanentes que realiza sobre los principales corredores viales del departamento nuestra Policía de Tránsito y Transporte, adscrita a la Departamento de Policía de Cundinamarca”.

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El mandatario departamental indicó que la droga fue encontrada en paquetes identificados con logos y distintivos, y reiteró que el valor comercial de la incautación es una pérdida sustancial para las economíasilegales.

Durante el operativo se capturó al conductor del vehículo que, junto con la sustancia, quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar la procedencia exacta del cargamento, identificar a los responsables de la organización criminal involucrada y establecer la red encargada de recibir el alijo en Bogotá.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, felicitó a las autoridades por su gestión en los operativos contra el tráfico de drogas - crédito Jorge Emilio Rey/X

En sus declaraciones, el gobernador Rey manifestó su reconocimiento al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, y al equipo uniformado por su trabajo en la protección de los ciudadanos y el fortalecimiento de las capacidades operativas e investigativas para combatir economías ilegales.

Más de una tonelada de cocaína incautada en San Andrés

Las autoridades también confirmaron la incautación de más de una tonelada —con un peso total de 1.390 kilogramos— de clorhidrato de cocaína en aguas cercanas a San Andrés, tras interceptar una embarcación tipo “go fast” que transportaba el cargamento en el mar Caribe.

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En la operación, coordinada entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, dos personas fueron capturadas. El decomiso evitó la circulación de aproximadamente tres millones de dosis de este estupefaciente.

La embarcación fue detectada durante un operativo de seguimiento e interdicción ejecutado por uniformados en alta mar. De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo incluyó varios paquetes con características asociadas al transporte de sustancias ilícitas por organizaciones narcotraficantes. Los dos tripulantes de la motonave fueron detenidos en el lugar.

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Posteriormente, la nave, los capturados y el material incautado fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, donde funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal realizaron las pruebas de identificación, confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Según la Armada, el valor comercial del cargamento supera los 64 millones de dólares. Por su parte, los detenidos, la embarcación y la droga quedaron a disposición de la autoridad judicial para el inicio de los procedimientos de judicialización.

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Las autoridades incautaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína - crédito Armada Nacional

En hechos relacionados, durante la segunda semana de junio de 2026, voceros oficiales de la Armada también reportaron otro operativo que resultó en la captación de 649 kilogramos adicionales de clorhidrato de la misma sustancia ilícita, transportados por organizaciones de crimen transnacional, en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Francia.

La acción permitió la captura de dos ciudadanos dominicanos y la incautación de una segunda embarcación, que fue remolcada hasta la ciudad Riohacha, departamento de La Guajira, para su correspondiente judicialización.

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