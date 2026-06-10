Gloria Arizabaleta hizo un ‘reversazo’ en su petición para suspender a Gustavo Petro: la medida podría ser discutida en la plenaria de la Cámara

Gloria Arizabaleta radicó el documento ante la Comisión de Acusaciones - crédito Colprensa y Presidencia

En medio del revuelo político que generó la posible suspensión temporal del presidente Gustavo Petro, se conoció que la autora de la petición detuvo su trámite en el legislativo.

La representante Gloria Arizabaleta, que actualmente preside la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, trasladó la decisión a la plenaria de la Cámara de Representantes para que la revise en grado de consulta, según información revelada por El Colombiano.

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La nueva actuación quedó consignada en otro documento que modificó la decisión anterior sobre la eventual suspensión del mandatario, ya que lo había dirigido inicialmente al presidente del Senado, Lidio García. De acuerdo con esa versión al medio local, la medida se adoptó tras una evaluación jurídica orientada a garantizar el debido proceso al presidente Petro.

Eso significa que la eventual suspensión no queda en firme con la sola decisión de la congresista. El expediente deberá ser estudiado por la plenaria de la Cámara de Representantes, que tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre la procedencia de la medida.

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En caso de aprobarse, pasará finalmente a manos de la plenaria del Senado, que tendrá la última palabra frente a la suspensión del presidente Petro.

Inicialmente, la representante también se habría dispuesto a comunicar lo resuelto al presidente del Senado, Lidio García, quien sería la autoridad encargada de ejecutar una suspensión en caso de que llegara a quedar en firme.

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“Estamos trabajando para determinar cómo le enviamos el Auto al presidente Lidio que es presidente del Senado”, declaró la congresista a Caracol Radio.