Colombia

Por respaldo a Abelardo de la Espriella, congresistas demócratas acusan a Donald Trump de intentar influir en las elecciones de Colombia

Gregory Meeks y Delia Ramírez coincidieron en que el futuro del país suramericano debe ser una decisión del pueblo colombiano

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El presidente norteamericano se pronunció tras la victoria del candidato de derecha durante la primera vuelta presidencial - crédito AP
El presidente norteamericano se pronunció tras la victoria del candidato de derecha durante la primera vuelta presidencial - crédito AP

Las críticas en Washington a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por apoyar a Abelardo de la Espriella en la contienda electoral colombiana crecieron después de que dos legisladores demócratas lo acusaran de intentar influir en una elección extranjera, un episodio que adquiere peso porque en noviembre de 2026 existe una posibilidad real de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes.

El cuestionamiento partió de Gregory Meeks, el congresista demócrata de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y una de las voces más influyentes de su partido en política exterior. “El futuro de Colombia debe ser decidido por el pueblo colombiano, no por Donald Trump ni por ningún gobierno extranjero que intente inclinar la balanza”, escribió Meeks.

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A esa reacción se sumó la representante a la Cámara Delia Ramírez, una de las figuras latinas más visibles del ala progresista demócrata. “La intervención de Estados Unidos en los procesos libres y democráticos de América Latina debe terminar”, afirmó en su cuenta de X.

Delia Ramírez considera fundamental evitar la intromisión de Estados Unidos en las elecciones del país - crédito @repdeliaramirez/X
Delia Ramírez considera fundamental evitar la intromisión de Estados Unidos en las elecciones del país - crédito @repdeliaramirez/X

La congresista agregó que es necesario que desde el Despacho Oval se respeten los comicios en Colombia y que se dejen de lado intentos de interferir con acciones la voluntad de los millones de personas que saldrán a las urnas el 21 de junio de 2026 para decidir quién será el sucesor de Gustavo Petro.

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“Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos deben respetar la voz y el voto de los colombianos y poner fin a cualquier intento de seguir interfiriendo en sus elecciones. El futuro de Colombia pertenece a los colombianos”, expuso Ramírez.

El rechazo demócrata respondió al respaldo público de Trump tras la primera vuelta

Los pronunciamientos de Meeks y Ramírez respondieron al mensaje que el mandatario estadounidense, Donald Trump, publicó después de la primera vuelta presidencial en Colombia, que se celebró el 31 de mayo de 2026. En esa publicación, expresó su respaldo público a Abelardo de la Espriella y lo presentó como aliado de su agenda para la región.

El episodio no quedó limitado a la posición del republicano. En los últimos días, varios aliados de Trump en el Congreso también manifestaron públicamente su simpatía por una victoria del líder de Defensores de la Patria.

Bernie Moreno elogió cualidades de De la Espriella y celebró apoyo de Donald Trump en la campaña presidencial - crédito AFP - REUTERS - Infobae Colombia
Bernie Moreno elogió cualidades de De la Espriella y celebró apoyo de Donald Trump en la campaña presidencial - crédito AFP - REUTERS - Infobae Colombia

Entre ellos aparecen el senador Bernie Moreno y los representantes María Elvira Salazar y Carlos Giménez. Los tres presentaron al candidato colombiano como un socio natural de la estrategia impulsada por la Casa Blanca en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional y el combate contra organizaciones criminales transnacionales.

Ese alineamiento político responde de manera directa a la pregunta central que abrió la controversia: Trump apoyó a De la Espriella de manera explícita y parte de su entorno legislativo en Estados Unidos lo promovió como un eventual aliado regional en seguridad y combate al crimen.

Trump ya había intervenido en elecciones de otros países

El gobernante estadounidense se ha pronunciado en más de una ocasión en materia electoral a nivel latinoaméricano - crédito Jonathan Ernst/Reuters
El gobernante estadounidense se ha pronunciado en más de una ocasión en materia electoral a nivel latinoaméricano - crédito Jonathan Ernst/Reuters

El pronunciamiento de Donald Trump llama la atención porque, históricamente, los presidentes de Estados Unidos evitaron expresar apoyo directo a candidatos específicos en elecciones de otros países. El caso colombiano se aparta de esa práctica.

En los últimos años, Trump ya había intervenido públicamente en procesos electorales de varias naciones. En Honduras expresó su respaldo al candidato Nasry Asfura, que describió como el único aspirante con quien estaba dispuesto a trabajar.

En Argentina, el republicano apoyó políticamente al presidente Javier Milei, uno de sus principales aliados internacionales. También mantuvo durante años una relación estrecha con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, a quien respaldó en las pasadas elecciones.

Ese antecedente internacional introduce una paradoja para De la Espriella. El respaldo de Trump podría convertirse en una ventaja política si resulta elegido presidente, pero también podría generarle dificultades más adelante en su relación con Washington.

La razón está en el calendario político de Estados Unidos: en las elecciones legislativas de noviembre existe una posibilidad real de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes. Ese eventual cambio de mayoría dejaría el apoyo de Trump bajo un escrutinio mayor dentro del Congreso estadounidense.

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