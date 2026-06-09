Tiroteo en puesto de control en Cali: un hombre murió y otro escapó tras enfrentarse a las autoridades

Un puesto de control del Ejército en el norte de Cali fue escenario de un tiroteo durante un operativo del Plan Retorno - crédito Alcaldía

El puesto de control militar en Sameco, norte de Cali (Valle del Cauca), fue escenario de una intensa balacera tras la negativa de los ocupantes de un vehículo a detenerse ante la señal de pare de los uniformados.

El hecho terminó con un sospechoso abatido, otro prófugo y el decomiso de un auto robado que transportaba droga.

En la mañana del martes 9 de junio, un operativo coordinado por el Gaula Militar del Valle, la Policía y la Fiscalía General de la Nación frustró la entrada de una cantidad considerable de clorhidrato de cocaína en la capital del Valle del Caica.

PUBLICIDAD

La intervención se produjo tras detectar un vehículo, con logos de una empresa comercial, que intentó eludir un control policial en una carretera del Valle del Cauca.

b

La Tercera División del Ejército informó que uno de los sospechosos murió tras el intercambio de disparos- crédito @Ejercito_Div3/X

El vehículo fue requerido por los uniformados, pero sus ocupantes no acataron la orden de detenerse y emprendieron la huida. Durante la persecución, los sujetos abrieron fuego contra las autoridades, quienes respondieron en defensa propia. En el intercambio de disparos, uno de los tripulantes fue neutralizado, mientras que el otro logró escapar en motocicleta.

PUBLICIDAD

Las autoridades confirmaron que el automóvil involucrado había sido reportado como robado. Los equipos técnicos de investigación están trabajando para establecer la cantidad exacta de droga incautada, mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.

Desde la Tercera División del Ejército se detalló en un comunicado: “En un puesto de control instalado por Gaula Militar en el Valle del Cauca, en coordinación con Policía Nacional y la Fiscalía, en Cali, se frustró el ingreso de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína a la ciudad. El estupefaciente era transportado en un vehículo que portaba emblemas de una empresa comercial”.

PUBLICIDAD

La reacción de los ocupantes fue inmediata. Ignoraron la señal de detención e intentaron escapar, “abriendo fuego contra los uniformados, mientras realizaban maniobras de evasión”, puntualizó el reporte oficial.