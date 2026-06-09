Nuevos detalles del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: joven sicario que le iba a disparar al senador se arrepintió

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 - crédito Carlos Ortega/EFE

Se conocieron nuevos detalles del plan criminal que terminó con la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho ocurrido el 7 de junio de 2025.

La investigación estableció que hubo al menos un intento previo frustrado, seguimientos de inteligencia y una orden para no volver a fallar, en un plan criminal que, de acuerdo con las indagaciones, fue coordinado por una banda liderada por Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, según información revelada por Noticias Caracol.

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Inicialmente, los investigadores del caso detallaron que, un día antes del ataque sicarial en el parque el Golfito (occidente de Bogotá), alias El Viejo se reunió con Katerine Martínez, alias Gabriela, en un bar del sur de la capital colombiana para ultimar detalles del atentado, hecho que fue captado por cámaras de seguridad de lugar.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes - crédito Fiscalía General de la Nación

Elección del joven sicario

Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la escogencia del sicario, menor de edad, que le dispararía en varias oportunidades al entonces congresista del Centro Democrático en sus actividades políticas en Bogotá.

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Aunque el joven finalmente elegido para el crimen fue alias Tianz, de 14 años de edad, el grupo delincuencial tenía en el radar a un menor de nacionalidad extranjera para ejecutar dicha misión.

Según indicaron los investigadores al noticiero nacional, el joven fue identificado como “El Churco”, y que era uno de los hombres seleccionados por Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, considerado como el operador logístico del magnicidio.

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“Este menor de edad ya venía cometiendo delitos liderados por ‘Chipi’ en Engativá. Tenían un grupo de WhatsApp, donde se comparte imágenes, rutas e información precisa de la posible víctima a la cual iban a atentar”, indicó uno de los investigadores.

Alias Churco había sido inicialmente el joven elegido para atentar contra Miguel Uribe - crédito Prensa Senado/Captura de Video Noticias Caracol

No obstante, el joven extranjero prefirió desistir de ello, al considerar que tenía riesgo de perder la vida, al notificar el perfil de Miguel Uribe Turbay en internet. “Él decide de manera autónoma no participar porque sabía el riesgo que podía correr y el riesgo era que el posible sicario o las personas que atentaran contra el senador, podrían ser neutralizadas por la misma organización”, sostuvo.

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De hecho, el medio reveló una conversación entre ‘Chipi’ y uno de sus cómplices donde le manifestó que ‘Churco’ no les volvió a responder sus comunicaciones.

“El menor que me iba a hacer el trabajo anoche no me volvió a responder socio, el que le mostré en la video llamada anoche manito, entonces aquí organizando la película porque ese trabajo es para hoy, yo no puedo quedar mal ni payasearme la oficina, porque usted sabe como es manito”, dijo alias Chipi.

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Para salvaguardar su vida, el joven extranjero decidió salir de Colombia y se dirigió hacia Ecuador.

Tras esa negativa, alias Chipi ordenó a su cómplice Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, que reclutara a otro menor y, de preferencia, que resida en la localidad de Engativá (occidente de Bogotá), donde sería el centro de operación de la organización criminal.

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Con esa orden, Mora Silva contactó a alias Tianz, el joven de 14 años que finalmente disparó contra Miguel Uribe Turbay. Incluso, los investigadores detallaron que alias El Costeño tenía conocimiento sobre las disposiciones legales sobre un menor implicado en un crimen.

“Podía endulzarlo con algo mínimo para cometer este delito, y él podía generar más ingresos para el mismo. Aparte de eso, él tenía una visión frente al tema de la utilización e instrumentalización de menores de edad, porque al mismo sistema penal colombiano reduce las penas para estos menores. Sabe que si un menor es capturado en menos de 5 U 8 años máximo ya están en la calle”, aseguró un investigador a Noticias Caracol.

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Antes del ataque sicarial en Fontibón, el senador del Centro Democrático iba a sufrir un primer atentado en Bosa- crédito Colprensa

Atentado fallido

La misma investigación citada por Noticias Caracol señaló que, antes de ese episodio, ya se había intentado atentar contra Uribe Turbay en un evento en la localidad de Bosa (sur de Bogotá), efectuado a finales de marzo de 2025.

Un investigador que habló de forma anónima al medio aseguró que alias El Viejo estuvo en un centro comunal, hizo labores de inteligencia, fotografió al senador dentro del recinto y llamó a alias Chipi y a su grupo delincuencial para ejecutar el ataque, pero la salida apresurada del dirigente y problemas de coordinación impidieron concretarlo.

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“El 30 de marzo, le hacen el estudio de las personas que rodeaban a Miguel. El atentado sería en el barrio Villa Amalia, que no pudo ser porque nunca llegó”, agregó Deicy Jaramillo, delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía.

A raíz de ello, la investigación señala que alias El Viejo dio la orden a su grupo delincuencial que “no volver a fallar” el plan contra Miguel Uribe Turbay.

En esta esquina del parque El Golfito, del barrio Modelia (localidad de Fontibón), se registró el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay en Bogotá - crédito Google Maps y red social X

El 7 de junio de 2025, alias Tianz llegó al parque El Golfito de Modelia a las 5:25 p. m., según la investigación oficial. Allí le preguntó a una ciudadana si la persona que hablaba era el senador y, tras recibir la confirmación, le disparó a Uribe Turbay. El menor huyó herido y fue capturado poco después.

Tras dos meses internado en la Fundación Santa Fe, Miguel Uribe Turbay falleció producto de las heridas sufridas en el atentado.

Hasta el momento, siete personas fueron condenadas por su participación en el crimen, mientras que el menor de edad cumple una sanción de siete años en un centro para menores de edad.