Colombia

Presidenta de la Corte hizo fuerte llamado a días de la segunda vuelta presidencial: “La verdadera fuerza no se demuestra desafiando los contrapesos”

La magistrada Paola Andrea Meneses afirmó que cualquier Gobierno debe respetar las decisiones judiciales, la separación de poderes y la independencia de la Rama Judicial

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Meneses aseguró que “la verdadera fuerza de un gobernante” se demuestra actuando dentro del marco de la Constitución y la ley - crédito Corte Constitucional
Meneses aseguró que “la verdadera fuerza de un gobernante” se demuestra actuando dentro del marco de la Constitución y la ley - crédito Corte Constitucional

A pocos días de la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda el 21 de junio, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, hizo un llamado a respetar la Constitución, las decisiones judiciales y la independencia de la Rama Judicial, durante su participación en el diálogo de expertos “Modelos democráticos del control del poder”.

La intervención se produjo en la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, organizada por la Procuraduría General de la Nación, un escenario que reunió a representantes de organismos de control y a los presidentes de las altas cortes para debatir sobre el papel de las instituciones en la preservación del Estado de Derecho y la democracia.

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Durante su intervención, Meneses explicó cuáles son las expectativas de la Rama Judicial frente a cualquier gobierno. “Independientemente de la opción política que escojan los ciudadanos en las urnas, la expectativa de la Rama Judicial frente a la administración presente o futura siempre será la misma. Lo primero, sin duda, es respetar, acatar las decisiones judiciales. Y segundo, la garantía de los principios y valores constitucionales, en especial, en especial lo que tiene que ver con la defensa del respeto a los derechos fundamentales y la separación de poderes y los frenos y contrapesos”, afirmó la magistrada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La magistrada enfatizó que, independientemente de quién resulte elegido entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, las exigencias de la justicia serán las mismas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La presidenta de la Corte Constitucional señaló que la independencia judicial no solo depende del respeto a las decisiones de los jueces, sino también de condiciones institucionales que permitan el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

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En ese sentido, Meneses indicó que las altas cortes esperan que se mantengan garantías institucionales para el ejercicio autónomo de sus funciones y que no exista interferencia en las competencias constitucionalmente asignadas a la Rama Judicial. “¿Qué esperamos en lo institucional? Pues un presupuesto adecuado y esperamos además unas competencias que no puedan ser intervenidas. ¿Qué esperamos de lo personal? Pues un salario que sea estable. Esperamos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, un régimen disciplinario que sea previamente establecido, etcétera. Pero la belleza de la democracia finalmente está en que al final, en las urnas deciden los ciudadanos”, manifestó.

En otra parte de su intervención, se refirió directamente a la relación entre el poder político y las instituciones encargadas de ejercer control dentro del Estado, destacando la importancia de los contrapesos como elemento esencial de la democracia. “La verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino con la grandeza de acoger y actuar en el marco de la Constitución Política y de la ley”, expresó.

Altas cortes alertaron sobre la confrontación política

Mano en traje deposita voto en urna transparente con escudo de Colombia, texto "Elecciones Presidenciales Colombia 2026", Casa de Nariño y bandera de fondo.
Los presidentes de las altas cortes coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática, preservar los contrapesos del Estado y garantizar el normal funcionamiento de la justicia durante el proceso electoral - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La cumbre contó además con la participación de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En ese escenario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, se refirió a la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos y los ciudadanos en un contexto marcado por la polarización y la difusión de información falsa.

Lenis recordó que el presidente de la República ejerce una función que trasciende las diferencias políticas y representa a toda la nación, por lo que sus actuaciones deben orientarse a fortalecer la unidad del país. “El presidente representa la unidad del país y debe actuar con responsabilidad e imparcialidad. Todas sus acciones deberían orientarse a ese fin”, afirmó.

El magistrado también advirtió sobre las consecuencias que pueden tener los discursos que profundizan la confrontación. “No ayuda para nada tener mensajes que fomenten más confrontación y, sobre todo, en un país que ha tenido una relación de larga duración con la violencia, que eso pueda desencadenar en más violencia”, sostuvo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, recordó que el presidente de la República representa la unidad nacional y debe actuar con responsabilidad e imparcialidad - crédito Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, recordó que el presidente de la República representa la unidad nacional y debe actuar con responsabilidad e imparcialidad - crédito Corte Suprema de Justicia

Asimismo, hizo un llamado para que los pronunciamientos públicos y los debates políticos se desarrollen sobre la base de información veraz y contribuyan al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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