Así reaccionaron los políticos vinculados por Abelardo de la Espriella en supuesta compra de votos a favor de Iván Cepeda: “Miserable”

Los pronunciamientos se dieron en las redes sociales y los medios de comunicación - crédito Sergio Acero/REUTERS/Martha Peralta/Facebook/Prensa Senado/Alcaldía de Villavicencio

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una supuesta compra de votos en la región Caribe.

Posteriormente, reveló otros nombres, pero en una estación ubicada en el departamento de Antioquia. Según el abogado, se trata de una “alianza con los politiqueros corruptos de siempre” para supuestamente favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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A través de medios de comunicación y redes sociales, varios de los mencionados por Abelardo de la Espriella respondieron, negaron las afirmaciones y solicitaron que, en caso de existir, las pruebas sean presentadas ante las autoridades competentes.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una supuesta compra de votos en la región Caribe. - crédito Charlie Cordero/REUTERS

En entrevista con Blu Radio, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo calificó las declaraciones de De la Espriella como “miserable y mentirosa”.

“Es un perfilamiento a un funcionario de Estados Unidos, no solamente para que de forma irresponsable nos incluya en una lista, sino que es una instrucción a las organizaciones criminales para instigar nuestro asesinato. Millones de dólares que se sabe que vienen del extranjero para manipular la democracia”, expresó Caicedo.

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Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, respondió al candidato presidencial que fue nombrado con el apodo de “Pinturita”.

“Solo por curiosidad… ¿Cómo te dijeron pinturita en inglés, candidato?”, expresó Quintero.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, respondió al candidato presidencial que fue nombrado con el apodo de “Pinturita” - crédito @QuinteroCalle/X

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, quien fue nombrada por Abelardo de la Espriella le pidió al candidato que si tiene pruebas que las presente ante la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación.

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“Si Abelardo tiene evidencias, que las presente de inmediato ante la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y todas las autoridades competentes. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Lo que no puede hacer es lanzar acusaciones al aire, alimentar rumores y pretender convertir sus sospechas en verdades por decreto”, indicó Peralta.

Y agregó: “Rechazamos de manera categórica esas afirmaciones irresponsables. Colombia merece una campaña de propuestas, de ideas y de debates serios, no una estrategia basada en el miedo, la desinformación y la construcción de excusas antes de que hablen las urnas”.

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Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, quien fue nombrada por Abelardo de la Espriella le pidió al candidato que si tiene pruebas que las presente ante la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación - crédito @marthaperaltae/X

El representante Agmeth Escaf señaló en Blu Radio que las declaraciones de De la Espriella son un “desespero porque, como en la costa Caribe no tiene posibilidades, la única manera en donde él podría llegar a raspar el quito se ha decidido sacar a todos los que estamos en representación del Caribe colombiano”.

La senadora Isabel Zuleta indicó que los señalamientos por parte de Abelardo de la Espriella son una “cortina de humo” para desviar denuncias que, según la senadora del Pacto Histórico si cuentan con pruebas.

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“El ladrón juzga por su condición. Sin una sola prueba el candidato de la extrema derecha sale a difamar y lanzar acusaciones falsas y, los medios corporativos a reproducir la mentira para amplificar y afectar a quienes todos los días luchamos por este país, les pagan para ello”, señaló Isabel Zuleta.

Y agregó: “No presenta evidencias porque no las tiene. Sus señalamientos son una cortina de humo para desviar la atención de denuncias que sí merecen ser investigadas y que tienen pruebas. Esa ha sido su forma de hacer política: la mentira, la manipulación y el ataque. A eso hay que responderle con la verdad, con hechos y con valentía”.

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La senadora Isabel Zuleta indicó que los señalamientos por parte de Abelardo de la Espriella son una “cortina de humo” para desviar denuncias que, según la senadora del Pacto Histórico si cuentan con pruebas - crédito @ISAZULETA/X

Isabel Zuleta señaló que jamás se prestaría para la compra de votos porque cree en su “capacidad de convencimiento, de la fuerza de mis argumentos y la potencia de nuestro proyecto político que sí tiene propuestas reales para la población”.

El coordinador de estrategia de Iván Cepeda y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman negó en Blu Radio las acusaciones de Abelardo de la Espriella.

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"Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción. Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas“, aseveró.

El coordinador de estrategia de Iván Cepeda y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman negó en Blu Radio las acusaciones de Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer, le confirmó a El Tiempo que interpondrá una denuncia contra Abelardo de la Espriella por vincularlo con presunta compra de votos.

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“Voy a interponer acciones legales. Esos señalamientos son una infamia. No solamente los órganos de control han hecho veeduría en la región. Hay 24 organismos internacionales que se instalaron acá. Lo que se busca es neutralizar a aquellos líderes o dirigentes de la campaña de Cepeda. En los 200 mil votos que obtuve para la Gobernación no hubo una sola queja de compra de votos”, indicó Alcocer.

El senador Antonio Correa también le pidió a Abelardo de la Espriella que, si cuenta con pruebas, las presente ante las autoridades competentes.

“Acusarme de “comprador de votos” es imputarme un delito sin presentar una sola prueba. Como ciudadano y senador de la República, exijo que si tiene evidencias las aporte ante las autoridades judiciales colombianas y los organismos competentes, no ante gobiernos extranjeros ni en escenarios mediáticos", expresó.

Y agregó: “La política no puede convertirse en patente de corso para la injuria y la calumnia. El debate se da con argumentos, propuestas y hechos, no con infamias que buscan afectar la honra y el buen nombre de quienes pensamos distinto”.

Finalmente, el senador Antonio Corre indicó que sería prudente revisar las compañías y apoyos que están alrededor de los proyectos políticos.

El senador Antonio Correa también le pidió a Abelardo de la Espriella que, si cuenta con pruebas, las presente ante las autoridades competentes - crédito @AntonioJCorreaJ/X

“Antes de señalar a otros, sería prudente revisar las compañías y apoyos que gravitan alrededor de su propio proyecto político. La coherencia no se proclama, se practica”, aseveró.