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Polémica en el Mundial 2026: Uzbekistán, rival de Colombia, denunció drásticas requisas con perros rastreadores en Estados Unidos

Las imágenes difundidas muestran a agentes revisando a futbolistas al bajar del vuelo en San Antonio, un procedimiento que integrantes de la delegación calificaron como inusual e incómodo

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La selección de Uzbekistán ganó un partido en los 90 minutos y el segundo lo definió a su favor desde los cobros del punto penalti - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán
Denuncia de Uzbekistán tras estrictas requisas antes del Mundial 2026 - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán

Las estrictas medidas de seguridad aplicadas por las autoridades estadounidenses a las selecciones de Senegal y Uzbekistán, esta última rival de Colombia en el Mundial 2026, han desatado una fuerte polémica a pocos días del inicio del torneo.

Los exhaustivos registros, realizados incluso sobre la pista del aeropuerto y a la entrada de un estadio, fueron cuestionados por integrantes de las delegaciones, que consideraron inusual el trato recibido.

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Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron a agentes estadounidenses realizando minuciosas inspecciones a los futbolistas senegaleses apenas descendieron del avión que los trasladó hasta San Antonio, Texas. Entre los jugadores registrados se encontraba Pathé Ciss, mediocampista del Rayo Vallecano e integrante de la selección africana.

Aunque es habitual que los viajeros internacionales deban pasar controles migratorios y de seguridad al ingresar a Estados Unidos, lo que generó sorpresa fue que estas inspecciones se efectuaran directamente sobre la pista del aeropuerto, antes de que los deportistas pudieran dirigirse a las instalaciones correspondientes.

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Mundial 2026: Revisión de seguridad a delegaciones de Uzbekistán y Senegal genera controversia - crédito @uzbekistanfa/IG
Mundial 2026: Revisión de seguridad a delegaciones de Uzbekistán y Senegal genera controversia - crédito @uzbekistanfa/IG

La selección de Uzbekistán, que comparte protagonismo por ser uno de los rivales que enfrentará Colombia durante el Mundial 2026, vivió una situación similar en Nueva York.

Según información compartida por EFE, los integrantes de la delegación uzbeka fueron obligados a descender del autobús que los transportaba antes de disputar un partido amistoso a puerta cerrada frente a Países Bajos. Posteriormente, agentes de seguridad realizaron requisas individuales a cada miembro del equipo.

Además, las pertenencias personales de jugadores y cuerpo técnico fueron ubicadas en un área específica para ser inspeccionadas por perros entrenados en detección de sustancias y materiales prohibidos.

La situación generó incomodidad dentro del equipo asiático, especialmente porque, según señalaron, el procedimiento no habría sido aplicado a otras delegaciones presentes en el mismo escenario.

El técnico Fabio Cannavaro denuncia que el control de seguridad en Nueva York fue solo para Uzbekistán - crédito @uzbekistanfa/IG
El técnico Fabio Cannavaro denuncia que el control de seguridad en Nueva York fue solo para Uzbekistán - crédito @uzbekistanfa/IG

El seleccionador de Uzbekistán, el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro, expresó públicamente su malestar tras lo ocurrido.

Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros”, afirmó Cannavaro ante los medios de comunicación después del incidente.

Sus declaraciones alimentaron el debate en redes sociales y entre aficionados al fútbol, los cuales cuestionaron si existió un trato desigual hacia algunas selecciones participantes del certamen.

Este episodio no es el único que ha generado críticas durante la fase previa al Mundial 2026. Días antes, otro hecho relacionado con las políticas migratorias de Estados Unidos provocó reacciones internacionales, pues las autoridades estadounidenses negaron el ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que había sido designado para participar en la competición.

Los registros en aeropuertos y estadios, junto con quejas de delegaciones, reavivaron preguntas sobre un posible trato desigual en la previa del torneo que organizará Estados Unidos - crédito @omar_artan/IG
Los registros en aeropuertos y estadios, junto con quejas de delegaciones, reavivaron preguntas sobre un posible trato desigual en la previa del torneo que organizará Estados Unidos - crédito @omar_artan/IG

De acuerdo con información suministrada por un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el juez fue declarado inadmisible.

Fue declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”, indicó el funcionario estadounidense.

La decisión provocó la reacción inmediata del Gobierno de Somalia, que calificó la medida como “lamentable” y solicitó explicaciones tanto a las autoridades estadounidenses como a la FIFA.

El caso cobró especial relevancia debido a que Artan estaba llamado a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un encuentro de la historia de los mundiales de fútbol.

Los recientes acontecimientos han generado preocupación entre aficionados, analistas y representantes del fútbol internacional sobre el desarrollo logístico del Mundial 2026, que tendrá a Estados Unidos como uno de los países anfitriones.

Mientras las autoridades norteamericanas defienden la aplicación de estrictos protocolos de seguridad e inmigración, las delegaciones afectadas y diversos sectores deportivos consideran que algunos procedimientos han sido inusuales y podrían proyectar una imagen negativa del evento más importante del fútbol mundial.

En el caso de Uzbekistán, selección que compartirá escenario competitivo con Colombia, la polémica ha añadido tensión a la preparación deportiva, en medio de un ambiente que ya empieza a estar marcado por asuntos extradeportivos antes del pitazo inicial del campeonato.

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