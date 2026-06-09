Petro respondió a Abelardo de la Espriella tras demanda en EE.UU.: “no es más que persecución y odio a un pensamiento político”

El presidente Gustavo Petro, respondió públicamente a las acciones judiciales y políticas anunciadas en Estados Unidos por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ha promovido iniciativas legales contra el mandatario y varios funcionarios de su Gobierno en escenarios internacionales.
Petro calificó dichas acciones como una “persecución y odio a un pensamiento político”, y cuestionó que se utilicen instancias extranjeras para adelantar denuncias contra ciudadanos colombianos. La respuesta se produjo a través de redes sociales, en medio de un intercambio de acusaciones sobre seguridad, narcotráfico, política internacional y presuntas alianzas ilegales.
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Abelardo de la Espriella anuncia acciones legales en Colombia, EE. UU. y Europa
En un video difundido públicamente, Abelardo de la Espriella anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno nacional.
El abogado afirmó que el caso no se limitará a Colombia, sino que incluirá acciones en Estados Unidos y Europa.
“Defensores de la patria, ya presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el estado de conmoción interior decretado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro”, afirmó.
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De la Espriella señaló que solicitará al Departamento de Estado de Estados Unidos la revocatoria de visas a aliados políticos del Gobierno, incluidos funcionarios y empresarios.
Asimismo, indicó que pedirá al Departamento de Justicia la aplicación de la ley RICO y la ley Bolívar contra integrantes del entorno político del presidente.
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El abogado aseguró además que informará a la Unión Europea sobre lo que describió como una presunta alianza entre el Gobierno colombiano, el gobierno de Venezuela y grupos armados ilegales.
“Vamos a informar a la Unión Europea de esta alianza entre Petro, Maduro, las FARC, el ELN y el cartel de los soles”, dijo.
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También anunció acciones relacionadas con el caso Odebrecht en Estados Unidos, al solicitar el levantamiento del sello de la investigación.
“Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó”, afirmó.
En su intervención, De la Espriella también cuestionó la situación de seguridad en el país y advirtió sobre presuntos riesgos institucionales y electorales.
Petro responde: “esto es persecución y odio a un pensamiento político”
El presidente Gustavo Petro respondió a través de redes sociales, señalando que las acciones del abogado constituyen una forma de persecución política contra el progresismo.
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“Esto es un llamado a destripar el progresismo no es más que persecución y odio a un pensamiento político”, afirmó el mandatario.
Petro sostuvo que este tipo de acciones están prohibidas por la Constitución en el marco de los derechos fundamentales, y cuestionó el uso de instancias judiciales extranjeras para adelantar denuncias contra colombianos.
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Críticas de Petro por acudir a instancias internacionales
En su pronunciamiento, el jefe de Estado criticó que el abogado lleve sus denuncias fuera del país.
“Para eso viajó a EE. UU., a demandar a sus compatriotas que no siente como compatriotas”, señaló.
Petro cuestionó además la postura del abogado frente a los migrantes colombianos en el exterior y lo acusó de respaldar políticas contrarias a los intereses del país.
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En ese contexto, afirmó que quienes actúan de esa manera desconocen su vínculo con Colombia y los calificó como “apátridas”.
Señalamientos políticos e históricos del presidente
El mandatario también hizo referencia a hechos históricos y políticos del país, mencionando estructuras de corrupción, narcotráfico y criminalidad.
Petro aseguró que su gobierno ha combatido el narcotráfico y ha logrado niveles de incautación superiores a administraciones anteriores, además de reducir la expansión de cultivos ilícitos en comparación con gobiernos previos.
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Defensa de su gestión económica y ambiental
En su respuesta, el presidente defendió su modelo económico y ambiental, señalando que su gobierno busca proteger el mercado interno y los recursos naturales.
Advirtió que el fracking podría afectar el agua del país, considerada por él como una de las principales riquezas nacionales.
“Si hace fracking acabará con la mayor riqueza del país: el agua”, señaló.
También criticó propuestas de reducción del empleo público y cambios en el modelo laboral, al considerar que podrían afectar la estabilidad económica y social.
Segunda respuesta de Petro: rechazo a acusaciones de atentados
En un segundo pronunciamiento, el presidente respondió a nuevas acusaciones relacionadas con supuestos atentados en contra del abogado.
Petro negó cualquier responsabilidad del Gobierno en estos hechos y aseguró que la seguridad del abogado ha sido reforzada.
“He ordenado a la fuerza pública que se duplique su seguridad y se le blinde”, afirmó.
También aclaró que la figura de gestor de paz no implica la liberación de personas privadas de la libertad.
Abelardo de la Espriella insiste en denuncias y alerta sobre amenazas
En un nuevo video, Abelardo de la Espriella afirmó que enfrenta amenazas contra su vida y responsabilizó al Gobierno de cualquier eventualidad.
El abogado aseguró que recibió información sobre un supuesto atentado con un francotirador y que notificó a autoridades estadounidenses.
“Tengo información fidedigna de un atentado en mi contra con un francotirador”, afirmó.
Sostuvo además que no cancelará sus actividades políticas ni actos públicos.
“No hay ninguna posibilidad de suspender la manifestación”, señaló.
En medio de su campaña, un candidato revela que ha recibido amenazas de muerte que, según él, provienen del gobierno. Asegura ser ciudadano estadounidense y haber notificado a las autoridades de ese país, quienes, según afirma, intervendrán en el caso. - crédito @petrogustavo/X
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