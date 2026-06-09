Petro respondió a Abelardo de la Espriella tras demanda en EE.UU.: “no es más que persecución y odio a un pensamiento político”

El cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella refleja la tensión política por la demanda presentada en Estados Unidos. - crédito EFE - @ABDELAESPRIELLA/x

El presidente Gustavo Petro, respondió públicamente a las acciones judiciales y políticas anunciadas en Estados Unidos por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ha promovido iniciativas legales contra el mandatario y varios funcionarios de su Gobierno en escenarios internacionales.

Petro calificó dichas acciones como una “persecución y odio a un pensamiento político”, y cuestionó que se utilicen instancias extranjeras para adelantar denuncias contra ciudadanos colombianos. La respuesta se produjo a través de redes sociales, en medio de un intercambio de acusaciones sobre seguridad, narcotráfico, política internacional y presuntas alianzas ilegales.

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Abelardo de la Espriella anuncia acciones legales en Colombia, EE. UU. y Europa

En un video difundido públicamente, Abelardo de la Espriella anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno nacional.

El abogado afirmó que el caso no se limitará a Colombia, sino que incluirá acciones en Estados Unidos y Europa.

“Defensores de la patria, ya presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el estado de conmoción interior decretado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro”, afirmó.

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De la Espriella señaló que solicitará al Departamento de Estado de Estados Unidos la revocatoria de visas a aliados políticos del Gobierno, incluidos funcionarios y empresarios.

Asimismo, indicó que pedirá al Departamento de Justicia la aplicación de la ley RICO y la ley Bolívar contra integrantes del entorno político del presidente.

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El abogado aseguró además que informará a la Unión Europea sobre lo que describió como una presunta alianza entre el Gobierno colombiano, el gobierno de Venezuela y grupos armados ilegales.

“Vamos a informar a la Unión Europea de esta alianza entre Petro, Maduro, las FARC, el ELN y el cartel de los soles”, dijo.

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También anunció acciones relacionadas con el caso Odebrecht en Estados Unidos, al solicitar el levantamiento del sello de la investigación.

“Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó”, afirmó.

En su intervención, De la Espriella también cuestionó la situación de seguridad en el país y advirtió sobre presuntos riesgos institucionales y electorales.

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