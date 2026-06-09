Ordenan a Abelardo de la Espriella retirar toda la propaganda de campaña que tenga símbolos patrios y la frase “firmes por la patria”

La publicidad de Abelardo de la Espriella retirada debe ser enviada al CNE - crédito @delaespriella_style/Instagram

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tomó medidas provisionales que impactan la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella. La decisión responde a una acción de tutela presentada por un ciudadano identificado como Dylan Lizarazo Ramos.

De acuerdo con el documento que compartió el exconcejal, el alto tribunal ordenó al aspirante, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, abstenerse de incluir en su propaganda de campaña símbolos patrios.

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Por eso, ordenó que, “dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a RETIRAR toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios”.

Eso incluye la bandera de Colombia, el escudo y demás figuras representativas de la Nación. También impide el uso de imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, el saludo y los emblemas representativos de las entidades castrenses y el uso de las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”, que son los eslóganes de la campaña de De la Espriella.

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De igual manera, “se ORDENA a los enunciados accionados, que archiven, preserven y remitan al CNE la publicidad electoral retirada, se les ORDENA a los referidos sujetos procesales que se abstengan de difundir la propaganda política retirada”.

Con anterioridad, el Juzgado 120 Penal Municipal con función de Conocimiento ordenó a Abelardo de la Espriella y al movimiento Defensores de la Patria no utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol con motivo de la campaña político-electoral.

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