Colombia

Este es el hincha que murió en medio de los disturbios tras la final de la Liga BetPlay entre Junior y Atlético Nacional: qué fue lo que pasó

Además de la víctima fatal, más de 12 personas resultaron heridas, se impusieron 16 comparendos y se efectuó la detención de tres personas por delitos de hurto y daño en bien ajeno

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Disturbios en el Atanasio Girardot tras la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional dejó una persona muerta - crédito @barrabrava_net/X
Disturbios en el Atanasio Girardot tras la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional dejó una persona muerta - crédito @barrabrava_net/X

La final del fútbol colombiano entre Junior y Atlético Nacional el 8 de junio de 2026 dejó un saldo trágico fuera de la cancha. Mientras el conjunto de Barranquilla celebraba el título, un joven identificado como Johan Alexander Leal, de 22 años, perdió la vida tras ser herido con arma blanca en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

De acuerdo con Noticias Caracol, las autoridades de Medellín confirmaron que la víctima falleció por la gravedad de las lesiones, que habrían sido causadas por arma cortopunzante. El hecho ocurrió en medio de los disturbios posteriores al partido y originó la apertura de investigaciones para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del caso.

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El incidente habría iniciados en medio de un momento de alta tensión en el juego, tras la anulación de un gol de Atlético Nacional frente a Junior de Barranquilla, equipo que se consagró campeón a pesar de la derrota en el partido de vuelta, gracias al resultado global favorable de 3-1

Las imágenes cubren los incidentes violentos que se produjeron entre grupos de aficionados de los equipos Nacional y Junior tras el partido final, dejando un saldo preliminar de más de 20 personas heridas - crédito @vanguardiacom/X

 Las autoridades recibieron una alerta cuando transeúntes hallaron al joven herido cerca de la estación Estadio del metro.

Testigos señalaron que el joven, seguidor de Junior, fue atacado por hinchas de Nacional al ser identificado como simpatizante del rival. Durante la agresión, recibió dos heridas de arma blanca en la espalda y quedó tendido en la vía pública. La policía lo trasladó de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde murió poco después a causa de la gravedad de las lesiones.

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Las acciones de inspección se habrían realizado por parte de agentes de la Sijín de la Policía Nacional sobre las 8:05 p. m. Sobre los hechos, Infobae Colombia intento comunicarse con las entidades correspondientes, sin embargo, al momento de la publicación de la nota, no había sido posible obtener una respuesta.

Al término del enfrentamiento deportivo, los alrededores del estadio Atanasio Girardot se convirtieron en escenario de alteraciones del orden público. La Policía Metropolitana debió intervenir para contener enfrentamientos entre asistentes y atender agresiones, tanto dentro como fuera del recinto.

El video documenta un altercado físico en las tribunas de un estadio de fútbol, mostrando a múltiples individuos involucrados en empujones y caídas - crédito @vanguardiacom/X

Además de la víctima fatal, más de 12 personas resultaron heridas. El evento deportivo, que debía ser una celebración, terminó marcado por la violencia y la intervención de equipos de emergencia y seguridad.

Según informaron las autoridades, tras los disturbios se impusieron 16 comparendos y se efectuó la detención de tres personas por delitos de hurto y daño en bien ajeno. Los operativos de control buscaron contener la escalada de conflictos que continuaron incluso después del pitido final.

Durante el partido, las tribunas del estadio también registraron incidentes. Se reportaron peleas en la zona occidental alta y en los sectores norte y oriental, donde se enfrentaron hinchas de Nacional con algunos seguidores del Junior que lograron ingresar. Incluso, un hombre fue capturado al invadir el campo cuando se preparaba la premiación.

Ataque a un comentarista y ambiente tenso

El clima de tensión se trasladó a la cabina de prensa. Juan José Peláez, comentarista deportivo, sufrió lesiones cuando una persona rompió el vidrio del espacio de transmisión. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, comunicó que el presunto agresor fue capturado poco después.

El ambiente hostil no se limitó al último encuentro. Tras el partido de ida, el bus de Atlético Nacional fue atacado en Barranquilla, lo que incrementó la tensión previa a la definición del campeonato.

Juan José Peláez - Win Sports
El técnico Juan José Peláez, comentarista de Win Sports, resultó afectado en un incidente registrado en la gran final del FPC entre Atlético Nacional y Junior - crédito @nacionaloficial/X - @WinSportsTV/x

La intervención de la fuerza pública también fue necesaria por el uso de pólvora en los alrededores del estadio, lo que sumó riesgos y desorden a la jornada. A pesar del triunfo del Junior, la consagración del equipo quedó opacada por los episodios de violencia que afectaron a los hinchas y a los protagonistas del evento.

El caso de Johan Alexander Leal y los incidentes reportados renovaron el debate sobre las estrategias de prevención, seguridad y la urgencia de evitar que los escenarios deportivos en Colombia se transformen en focos de violencia, aun más cuando se trata de un compormiso que representa tal grado de compromiso y fervor por aprte de los asisitentes al escenario deportivo.

Analistas y seguidores han insistido en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para garantizar la seguridad de todos los asistentes en futuros encuentros. mioentras contina el debate

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