Medellín suspendió tres líneas del Metrocable por seguridad: autoridades piden evitar quebradas y laderas inestables por las lluvias

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el sistema de transporte por cable ante las condiciones meteorológicas - crédito Metro de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que, por condiciones climáticas adversas, varios Metrocables de la ciudad se encuentran temporalmente fuera de servicio.

Las líneas afectadas son la Línea K (Acevedo - Santo Domingo), la Línea M (Miraflores - Trece de Noviembre) y la Línea H (Oriente - Villa Sierra), según informó la Empresa Metro de Medellín.

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La suspensión preventiva responde a las lluvias que se presentan en distintos sectores de Medellín, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad en el sistema de transporte por cable. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar cruzar quebradas o corrientes de agua, mantenerse alejados de laderas y zonas inestables, y reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 123.

El alcalde Gutiérrez advirtió que, aunque la ciudad atraviesa una temporada con menos lluvias, es fundamental mantener la prevención y el autocuidado ante posibles emergencias. “A esta hora se presentan lluvias en varios sectores de la ciudad y podrían continuar durante los próximos minutos”, afirmó el mandatario.

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Federico Gutiérrez alertó sobre precipitaciones en distintos puntos de la ciudad, recomendó autocuidado y recordó reportar emergencias al 123 mientras continúa la vigilancia sobre movilidad y clima - crédito Federico Gutiérrez/X

Equipos de Bomberos Medellín, la Alcaldía Distrital y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) mantienen el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de los sistemas de transporte.

La administración informó que seguirá actualizando a la comunidad sobre el restablecimiento de los servicios y cualquier novedad relacionada. El llamado a la precaución incluye no exponerse en áreas de riesgo y acatar las instrucciones oficiales.

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