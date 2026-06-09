Televisión de Corea del Sur destacó la alianza de Iván Cepeda con las Kpopers: “Se unió a los mensajes sociales para intentar revertir el resultado”

El inesperado apoyo de las fans del K-Pop a Iván Cepeda después de la primera vuelta presidencial en Colombia desató una explosión de videos virales y convirtió a la campaña en un fenómeno que ya es seguido de cerca por medios internacionales - crédito @SBS8news / X

Las elecciones presidenciales en Colombia dejaron un dato inesperado tras la primera vuelta del 31 de mayo: Iván Cepeda reunió 9.703.921 votos (40,98 %), ubicándose detrás de Abelardo de la Espriella, quien lideró con 10.366.143 votos (43,78 %). En ese contexto, la campaña de Cepeda sumó un apoyo singular, proveniente de fans del K-Pop, fenómeno que rápidamente captó la atención pública.

En cuestión de horas, plataformas como X, Instagram y TikTok se inundaron de clips donde artistas surcoreanos bailan, acompañados por voces e imágenes que explicaron las propuestas del candidato. Este despliegue, lejos de ser casual, responde a una táctica coordinada por decenas de jóvenes que comparten afinidad tanto por la música coreana como por el proyecto político de Cepeda.

PUBLICIDAD

La alianza entre un candidato de 63 años y un movimiento juvenil global no pasó inadvertida fuera de las fronteras colombianas. El canal surcoreano SBS News abordó la campaña en un reportaje y destacó: “El corazón hecho con los dedos, que representa la K-cultura, se ha convertido en el símbolo del bando de Cepeda”.

El mismo medio contextualizó el fenómeno: “En América del Sur, cada vez que se estrenan dramas coreanos, arrasan en los primeros puestos del ranking de popularidad de Netflix. En México, incluso la presidenta intervino personalmente para conseguir una presentación de un grupo de K-pop”.

PUBLICIDAD

Mediante una invitación de María José Pizarro, representantes del movimiento K-pop se reunieron con el candidato Iván Cepeda - crédito pizarromariajo / TikTok

SBS News también señaló el giro electoral: “El candidato Cepeda, quien iba a la cabeza en la carrera presidencial, quedó en segundo lugar a finales del mes pasado tras ser sorpresivamente superado en la primera ronda de votaciones. Ante esto, se unió al fandom, entusiasta del espíritu de resistencia y los mensajes sociales transmitidos por el K-pop, para intentar revertir el resultado”.

La comunidad de k-popers en Colombia, integrada principalmente por mujeres jóvenes aficionadas al pop surcoreano, ha intensificado su presencia digital en el contexto político nacional. Los grupos BTS y Blackpink constituyen el eje de la devoción musical, pero su influencia trasciende el entretenimiento. La próxima visita de BTS al país, prevista para octubre, ha servido de catalizador para nuevas expresiones de movilización.

PUBLICIDAD

Y es que esta no es la primera vez que el movimiento interviene en política, en el estallido social de 2021, las k-popers emplearon sus habilidades en redes sociales para intervenir en las discusiones públicas.

La imagen de la campaña presidencial cambio totalmente tras el apoyo público del movimiento K-Pop - crédito @jinkookalien / X

Un episodio destacado fue el boicot al hashtag #UribeTieneLaRazón en X, tendencia impulsada para defender la gestión del expresidente Álvaro Uribe. Las fanáticas lograron desviar la conversación y alertaron sobre la violencia policial contra los manifestantes.

PUBLICIDAD

Este fenómeno no resultó aislado. En el Paro Nacional de 2021, el gobierno de Iván Duque intentó posicionar la etiqueta #RepudioAlVándalo. Los profesores Andrés Lombana-Bermúdez y Sergio Rodríguez Gómez señalaron que el objetivo era “estigmatizar a los manifestantes y justificar la represión violenta” como se recoge en el artículo: Desbordando hashtags de twitter: la protesta digital k-pop en el paro nacional de 2021 en Colombia, el resultado fue el uso masivo de fotos y videos de artistas k-pop para transformar el sentido original de la campaña.

Las prácticas de boicot digital han sido replicadas internacionalmente. En Estados Unidos, las fanáticas intervinieron el hashtag #WhiteLivesMatter; en España, sabotearon mensajes de ultraderecha, y en Chile y Perú se hicieron presentes en los estallidos sociales recientes.

PUBLICIDAD

Las fanáticas del K-Pop también han hecho edits con las fotos del candidato para tratar de llegar a un público más joven - crédito @jinkookalien / X

La coordinación entre las k-popers prescinde de liderazgos tradicionales. A través de X y canales de WhatsApp, acuerdan estrategias y hashtags diarios. En un canal abierto el 31 de mayo, que sumó cinco mil miembros rápidamente, se planteó una “activación virtual” con videos, imágenes y explicaciones sobre las propuestas de Iván Cepeda.

El colectivo ‘Kpopers con el Pacto’ ha manifestado su apoyo a Cepeda y a su compañera de fórmula, Aida Quilcué. En este escenario, la campaña del Pacto Histórico ha respondido. El propio Cepeda agradeció públicamente el 3 de junio: “Gracias a la comunidad K-pop en Colombia. Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación”.

PUBLICIDAD

La dinámica adquirió mayor visibilidad cuando María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, anunció el 8 de junio, una reunión entre el candidato y representantes k-poper, compartiendo imágenes del encuentro con símbolos característicos del fandom. Mientras la actividad digital continúa, la expectativa se centra en el efecto de estas acciones el 21 de junio, día de las elecciones presidenciales.