Francia Márquez rechazó el uso de su imagen con fines políticos tras versiones que la vinculan a la campaña de Abelardo de la Espriella

La vicepresidenta Francia Márquez hace una declaración oficial donde expresa su rechazo al uso de su imagen con fines políticos en medio de la contienda electoral - crédito @FranciaMarquezM/X

La vicepresidenta Francia Márquez denunció el 9 de junio de 2026 que su imagen fue usada sin autorización para impulsar contenidos electorales vinculados al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y aseguró que se trata de material manipulado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, advirtió: “Hoy quiero denunciar el uso fraudulento de mi imagen. Están circulando en redes sociales imágenes como estas, que buscan manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”.

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En el mismo pronunciamiento, Márquez rechazó la circulación de esos contenidos y negó cualquier respaldo a la campaña del abogado. “Como vicepresidenta de la República, rechazo de manera enérgica este tipo de manipulaciones y desmiento los contenidos que están circulando en redes sociales”, afirmó.

La vicepresidenta e Colombia-Francia Márquez - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La abogada vinculó la denuncia con su agenda política y social, al remarcar los motivos por los que se distancia del candidato. “Mi causa ha sido defender la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos, los derechos de la población Lgbtiq+, defender los derechos de los pueblos marginados y excluidos”, sostuvo.

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En su publicación, atribuyó la elaboración de las piezas a herramientas tecnológicas y fue explícita sobre el alcance del rechazo. También advirtió sobre el uso de elementos que podrían inducir a confusión en los votantes. “No autorizo ni respaldo contenidos que induzcan a error a la ciudadanía utilizando mi imagen, mi voz o mi nombre”, señaló.

La vicepresidenta afirmó que el episodio tiene impacto sobre el debate público en plena contienda electoral. “Estas prácticas atentan contra la confianza pública y desinforman en un momento en el que el país necesita debate democrático, respeto y transparencia”, expresó.

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La vicepresidenta Francia Márquez denunció el 9 de junio de 2026 que su imagen fue usada sin autorización para impulsar contenidos electorales vinculados al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y aseguró que se trata de material manipulado - crédito @FranciaMarquezM/X

Al cerrar su mensaje, pidió que la verificación se haga por vías oficiales y llamó a frenar la difusión del material cuestionado: “Invito a la ciudadanía a verificar la información a través de mis canales oficiales y a no compartir contenidos cuya autenticidad no haya sido confirmada”.

Margarita Rosa de Francisco criticó el respaldo de las mujeres a Abelardo de la Espriella

Margarita Rosa de Francisco calificó de “indigno” el respaldo femenino a Abelardo de la Espriella y pidió votar por Iván Cepeda el 21 de junio de 2026, al plantear en un video publicado en sus redes sociales que la segunda vuelta presidencial define el rumbo del país y, a su juicio, enfrenta una opción abierta al diálogo con otra que pondría en riesgo los derechos humanos.

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En ese mismo mensaje, la actriz, escritora y presentadora sostuvo que el voto de la segunda vuelta ya no debe leerse solo en clave ideológica. “Yo creo que el voto que vamos a dar el 21 ya casi que no es ideológico, es, es un voto de vida o muerte, así de sencillo”, dijo en el video.

La publicación resaltó los desacuerdos que tiene la actriz con el abogado que aspira a convertirse en presidente de la República - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

La intervención también incluyó un llamado directo a quienes todavía no han decidido su voto. “Este video es para rogarles a los indecisos que no permitan que nuestro país se suicide con una persona que va completamente en contra de los derechos humanos. No permitan eso”, afirmó De Francisco.

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El señalamiento más fuerte de su intervención estuvo dirigido a las mujeres que respaldan a Abelardo de la Espriella. “El voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno”.

Seguidores de la izquierda han sostenido que el abogado es misógino, acosador y que reduce el papel de las mujeres al hogar y al acompañamiento de una figura masculina. Esa caracterización fue el marco desde el que la presentadora formuló su cuestionamiento.

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En el tramo final del video, volvió sobre la idea de que con Cepeda sería posible tramitar las diferencias políticas sin convertir al contradictor en enemigo. “Con Iván se pueden conversar las cosas, aunque no estén de acuerdo con él. Es un señor que no va a perseguir a nadie ni va a volver este país un pozo de sangre como podría volverse con una mentalidad que solamente piensa en su oposición como un enemigo”, añadió.

La intervención volvió a ubicar a De Francisco en el centro del debate político colombiano, en medio de una trayectoria reciente marcada por posturas públicas en defensa de causas progresistas y por su participación activa en discusiones sobre el escenario electoral.

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