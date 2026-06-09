Antonella Petro reapareció en redes sociales para hablar de las luchas sociales de los fandoms: “Se están uniendo para defender la vida”

La hija del presidente Gustavo Petro aseguró que los fandoms demostraron tener una importante capacidad de movilización en temas relacionados con los derechos humanos, la igualdad y la justicia social - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

A un mes de alcanzar la mayoría de edad, Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, comenzó a tener una presencia más activa en redes sociales. En las últimas semanas, sus publicaciones dejaron de centrarse únicamente en aspectos personales para abordar también temas relacionados con la participación juvenil, las causas sociales y el debate político.

Su creciente exposición pública se produjo después de un episodio que generó una polémica en plataformas digitales, cuando el 4 de junio, durante el acto de despedida de la selección Colombia con rumbo al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, Antonella acompañó al presidente Petro en la ceremonia de entrega del Pabellón Nacional al equipo.

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¿Qué pasó entre Antonella Petro y James Rodríguez?

Las cámaras registraron el momento en que la joven saludó a varios de los jugadores al lado de su papá; sin embargo, la atención de los usuarios en redes se concentró en un breve intercambio con James Rodríguez. Según las imágenes difundidas, Antonella intentó acercarse al capitán de la selección para pedirle una fotografía, pero no obtuvo una respuesta; de hecho, pareciera que la ignoró por completo.

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

La escena se viralizó rápidamente y provocó numerosas reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud del futbolista, otros pidieron prudencia frente a una situación que duró apenas unos segundos. Ante la dimensión que tomó el episodio, Antonella Petro publicó un video para explicar lo ocurrido y bajar la tensión que se provocó contra el ‘10′ de la selección.

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Allí aseguró que James Rodríguez es uno de sus referentes deportivos desde la infancia y recordó que practica fútbol desde hace varios años; aunque reconoció que el momento le generó tristeza, también expresó su respaldo al equipo nacional y señaló su deseo de que el seleccionado tenga una destacada participación en la próxima cita mundialista.

Posteriormente, James Rodríguez respondió al video a través de un mensaje privado que la joven decidió compartir públicamente. En la conversación, el capitán de la selección Colombia le aseguró que sí se tomarían la fotografía pendiente y destacó que el mensaje que ella había publicado reflejaba lo que, a su juicio, necesita el país: unidad en torno a un mismo propósito.

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Además, añadió una posdata en la que le sugirió que la próxima vez hablara más fuerte, comentario que fue interpretado por muchos usuarios como una señal de que no alcanzó a escuchar su petición durante el encuentro.

La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Antonella Petro habló de las luchas sociales de los fandoms de artistas

Tras ese episodio, la actividad de Antonella Petro en redes sociales continuó aumentando y esta vez, la joven decidió referirse a un tema distinto y fue en torno a la capacidad de organización de los fandoms y su participación en causas sociales y políticas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, destacó cómo distintas comunidades de seguidores de artistas encontraron espacios para movilizarse alrededor de temas relacionados con los derechos humanos, la igualdad y la justicia social.

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“¿Ya se dieron cuenta de que todos los fandoms se están uniendo para defender la vida, nuestros derechos y la justicia social? Es que, de verdad, a veces la gente piensa que a nosotros los jóvenes no nos importa el país, pero no entienden el poder que tenemos cuando nos organizamos”, afirmó.

Durante su intervención, mencionó varios ejemplos de comunidades de seguidores que, según explicó, han participado activamente en discusiones públicas y campañas digitales: “Por ejemplo, las kpopers llevan literalmente años movilizando tendencias sociales para frenar injusticias y apoyando causas. Las swifties nunca estarían de acuerdo con una persona que quiere minimizar los derechos de las mujeres. Las tinistas también se unieron y siempre se han pronunciado con mensajes muy fuertes a favor de los derechos de las mujeres y de la libertad”.

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Durante su intervención, Antonella Petro destacó ejemplos como las kpopers, las swifties y las tinistas, a quienes señaló como comunidades que frecuentemente se pronuncian sobre temas sociales - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram - VisualesIA

La joven también hizo referencia a los seguidores de Morat, agrupación bogotana de la que se declaró admiradora en distintas ocasiones; de hecho, su papá la llevó a un concierto de ellos y a que los conociera como regalo de cumpleaños. Sobre ellos aseguró que “las enamoratas siempre dejan mensajes claros sobre cuidar lo nuestro”.

Como parte de esa reflexión, compartió un fragmento de la canción Las cometas siempre vuelan en agosto, de Morat. La frase citada fue: “Y a lo mejor me suena falso cuando intento ser tan positivo”.

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Más allá de las referencias musicales, el mensaje de Antonella Petro estuvo enfocado en destacar la capacidad de organización que pueden alcanzar las comunidades digitales cuando se articulan alrededor de causas comunes. Para la joven, los fandoms dejaron de ser únicamente espacios dedicados a seguir artistas o figuras públicas y se convirtieron también en escenarios de participación y expresión ciudadana, especialmente entre las nuevas generaciones.

El video de la menor de la familia Petro Alcocer concluyó con una invitación abierta a quienes hacen parte de esas comunidades virtuales: “A mí en serio me gusta mucho ver todo esto. Quiero ver a todos los fandoms en los comentarios para que se hagan notar y que hagan una bulla”.

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