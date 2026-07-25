Congreso cita a entrevistas a los 10 aspirantes a contralor antes de elección final

Los candidatos deberán presentarse el lunes ante la Cámara y el martes ante el Senado. El nuevo contralor será elegido el 12 de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Congreso citó formalmente a los 10 aspirantes a contralor general de la República para avanzar en la etapa de entrevistas, una de las fases finales del proceso de elección del nuevo jefe del órgano de control fiscal.

Las secretarías generales de la Cámara de Representantes y del Senado expidieron los comunicados con la convocatoria. De acuerdo con esa citación, los candidatos deberán presentarse ante cada plenaria en jornadas separadas: el lunes 27 de julio en la Cámara y el martes 28 de julio en el Senado.

Según la información publicada por Blu Radio, los aspirantes tendrán que exponer ante los congresistas sus propuestas, perfiles y experiencia. Esta etapa será clave para que las bancadas evalúen no solo la trayectoria de cada candidato, sino también su visión sobre el control fiscal, la vigilancia de los recursos públicos y el funcionamiento de la Contraloría General de la República.

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Contraloría General de la República - crédito Colprensa

Una vez terminen las entrevistas, el Congreso recién posesionado deberá elegir al nuevo contralor el próximo 12 de agosto. Esa decisión definirá quién estará al frente de una de las entidades más importantes en la vigilancia del gasto público nacional.

Entrevistas serán el lunes y martes

La convocatoria marca la recta final de un proceso que comenzó con una convocatoria pública nacional. Luego vinieron la aplicación de pruebas de conocimiento, la valoración de estudios y experiencia, y una audiencia pública realizada en mayo.

Ahora, los 10 elegibles llegan a una fase política decisiva. Aunque el proceso incluye componentes técnicos, la elección final corresponde al Congreso en pleno, por lo que las entrevistas ante Cámara y Senado serán determinantes para medir respaldos y aclarar dudas sobre cada aspirante.

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La Cámara de Representantes escuchará a los candidatos el lunes 27 de julio. Un día después, el martes 28 de julio, será el turno del Senado. Cada plenaria conocerá por separado los perfiles de quienes buscan dirigir la Contraloría General de la República.

Durante estas intervenciones, los aspirantes podrán presentar su visión sobre la entidad y responder a las inquietudes de los congresistas. El cargo exige independencia, conocimiento técnico y capacidad para ejercer control sobre el manejo de los recursos públicos, especialmente en un momento de alta discusión sobre la transparencia del Estado.

Diez aspirantes buscan llegar a la Contraloría

La lista de elegibles está integrada por Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

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Estos 10 nombres llegaron a la etapa final después de superar las fases previas del proceso. En adelante, el Congreso deberá comparar sus hojas de vida, sus propuestas y sus respuestas durante las entrevistas para tomar una decisión.

Contraloría General de la República - crédito Colprensa

La elección del contralor general tiene un peso institucional alto. La Contraloría es la entidad encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración pública y de los particulares que manejan recursos del Estado. Por eso, el debate sobre el perfil del próximo jefe del organismo suele estar atravesado por exigencias de independencia, experiencia y garantías de control.

El nuevo contralor será elegido el 12 de agosto por el Congreso. Hasta entonces, las entrevistas del lunes y martes servirán como vitrina para que los aspirantes defiendan sus credenciales y para que los congresistas definan sus apoyos antes de la votación final.

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El proceso entra así en una etapa de definiciones. Después de la convocatoria, las pruebas, la valoración de méritos y la audiencia pública, el turno será para el examen político en las plenarias. De allí saldrá el ambiente que marcará la elección del próximo jefe del control fiscal en Colombia.