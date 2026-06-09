Abelardo de la Espriella denuncia presunta compra de votos en la Costa Caribe y asegura que un costeño habría ganado en primera vuelta

El candidato presidencial aseguró que prácticas irregulares habrían influido en los resultados electorales de la región Caribe y lamentó que, según él, un candidato costeño no lograra imponerse en la primera vuelta. - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó una extensa transmisión en sus redes sociales en la que abordó diversos temas relacionados con la campaña electoral, lanzó críticas contra sus adversarios políticos y denunció presuntas irregularidades que, según afirmó, habrían afectado los resultados de la primera vuelta.

Uno de los puntos que más llamó la atención de su intervención fue la denuncia sobre una supuesta compra de votos en la región Caribe, situación que, de acuerdo con el aspirante, habría impedido que un candidato oriundo de esa zona del país alcanzara la Presidencia desde la primera vuelta.

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Abelardo aseguró que hubo irregularidades en la Costa Caribe

Durante su mensaje, el candidato expresó su inconformidad con lo que considera prácticas electorales indebidas en varios departamentos de la región Caribe.

“Tengo que decirlo, qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”, afirmó De la Espriella.

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El dirigente político sostuvo que existiría una presunta alianza entre sectores de la política tradicional y estructuras electorales para influir en el comportamiento de los votantes.

“Ya lo denuncié. Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos”, manifestó durante la transmisión.

Además, hizo un llamado a los ciudadanos de esa región para que participen en la segunda vuelta electoral sin ceder a presiones o incentivos económicos.

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“Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria”, agregó.

Abelardo de la Espriella lanzó cuestionamientos contra sectores políticos y defendió los resultados de la primera vuelta. - crédito REUTERS/Sergio Acero

Mencionó a varios dirigentes políticos

En otro apartado de su intervención, De la Espriella aseguró que autoridades estadounidenses estarían siguiendo de cerca presuntos casos de corrupción relacionados con actores políticos colombianos.

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El candidato afirmó que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos tendrían información sobre posibles irregularidades y mencionó una lista de dirigentes y figuras políticas que, según él, deberían estar bajo observación.

“Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, señaló.

Posteriormente mencionó nombres de dirigentes de diferentes regiones del país, entre ellos exgobernadores, congresistas y líderes políticos, aunque no presentó pruebas públicas durante la transmisión para sustentar las acusaciones realizadas.

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Cuestionó a su rival político

La intervención también estuvo marcada por fuertes críticas contra su adversario en la contienda electoral.

De la Espriella afirmó que algunos sectores políticos estarían promoviendo campañas de desinformación en redes sociales para afectar su candidatura.

Según explicó, desde el inicio de la segunda fase electoral se habrían difundido mensajes con información falsa sobre sus propuestas y posiciones políticas.

“Cientos de mentiras y montajes corren coordinadamente por las redes sociales, por WhatsApp, en volantes incluso, afiches, vallas, etcétera”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que dichas acciones formarían parte de una estrategia para generar polarización y afectar el ambiente político previo a la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella lanzó críticas contra Iván Cepeda, a quien acusó de presuntamente difundir desinformación, promover la polarización política y no reconocer plenamente los resultados de la primera vuelta presidencial. - crédito Colprensa

Denunció presuntas amenazas contra su seguridad

Otro de los temas centrales de su discurso fue la seguridad personal.

El candidato afirmó que habría recibido información de inteligencia sobre posibles amenazas en su contra y anunció que reforzará las medidas de protección durante los próximos días.

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“Tengo informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas. Se mantiene el plan para atentar contra mi vida”, manifestó.

Además, señaló que reducirá su exposición pública mientras avanza la campaña presidencial.

“He decidido también cuidarme y exponerme menos, reforzar las medidas de seguridad”, indicó.

Las afirmaciones se suman a otras denuncias que ha realizado durante las últimas semanas sobre posibles riesgos para su integridad física.

Abelardo de la Espriella hizo un llamado a los colombianos para participar masivamente en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a la participación en la segunda vuelta

A pesar de las denuncias y cuestionamientos planteados durante su intervención, De la Espriella insistió en que su campaña continuará enfocada en la movilización ciudadana de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

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El candidato aseguró que buscará ampliar la ventaja obtenida en la primera vuelta y pidió a sus seguidores mantener el trabajo político en los diferentes territorios del país.

“Tenemos que redoblar esfuerzos para ganar contundentemente por más de dos millones de votos en la segunda vuelta”, expresó.

Asimismo, anunció que realizará un evento de cierre de campaña en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, donde convocó a sus simpatizantes para participar en una jornada que, según dijo, tendrá un componente espiritual y político.

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