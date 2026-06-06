Colombia

Con este remedio casero puede eliminar los gases de su vida: médico colombiano explica el paso a paso

El profesional de la salud compartió un protocolo sencillo para probar sus efectos antes de dormir, con una rutina específica de horarios y una preparación básica al alcance de cualquiera

Guardar
Google icon
Olla de acero inoxidable con tapa de vidrio hirviendo acelga en una hornalla de gas encendida. Vapor se eleva en una cocina moderna con encimeras grises.
La infusión presentada como una alternativa para aliviar la hinchazón y los gases - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La sensación de hinchazón abdominal, los dolores ocasionados por los gases y la incomodidad digestiva son problemas frecuentes que afectan la calidad de vida de muchas personas.

Frente a esta situación, el creador de contenido y profesional de la salud Oswaldo Restrepo compartió una alternativa natural que, según explica, podría contribuir a aliviar estos síntomas de manera sencilla y económica: una infusión de orégano.

PUBLICIDAD

A través de uno de sus videos publicados en YouTube, donde suele divulgar recomendaciones relacionadas con el bienestar y el cuidado personal, Restrepo aseguró que este condimento, comúnmente utilizado en la cocina, posee propiedades que podrían favorecer la expulsión de gases intestinales y mejorar la digestión.

Una taza de infusión de orégano elimina los gases y limpia tu intestino. Sé perfectamente lo que se siente porque lo veo todos los días en consulta. Terminas de almorzar o de cenar y a los pocos minutos empiezas a sentir esa presión insoportable debajo de las costillas. Tu abdomen se pone duro como una roca, la ropa empieza a apretar y aparece ese dolor incómodo que parece moverse dentro del vientre”, afirmó.

PUBLICIDAD

Vista cercana del torso de una persona con camiseta gris, sosteniendo su abdomen con ambas manos, los dedos ligeramente apretados.
Un profesional de la salud recomienda una infusión de orégano para gases - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó, muchas personas recurren inmediatamente a medicamentos de venta libre para aliviar la molestia, aunque considera que estos tratamientos suelen ofrecer un alivio temporal sin abordar el origen del problema digestivo.

¿Por qué se producen los gases?

De acuerdo con Restrepo, varios hábitos cotidianos podrían favorecer la acumulación excesiva de gases intestinales. Entre ellos mencionó comer demasiado rápido, masticar de forma inadecuada y presentar alteraciones en la microbiota intestinal.

El especialista comparó el funcionamiento del sistema digestivo con una red de tuberías que necesita movilizar correctamente los alimentos para evitar fermentaciones excesivas.

Cuando comes muy rápido, masticas mal o existe un desequilibrio en los microbios del intestino, los alimentos no se descomponen adecuadamente. Algunas bacterias comienzan a fermentar esos restos de comida y liberan gas. Ese gas queda atrapado en pequeñas burbujas que se acumulan y estiran el intestino como si fuera un globo, generando dolor e inflamación”, explicó.

orégano
La infusión de orégano se difunde como alivio casero para la hinchazón abdominal - crédito Conacyt

El papel del orégano en la digestión

Restrepo destacó que el orégano tiene compuestos naturales que, según indicó, podrían ayudar a disminuir la formación de gases.

El orégano contiene dos aceites esenciales muy importantes: carvacrol y timol. Estos actúan como una especie de jabón biológico que debilita la tensión de esas burbujas atrapadas en el intestino, facilitando que se unan y el organismo pueda expulsarlas con mayor facilidad. Además, ayudan a reducir algunas bacterias que contribuyen a la producción excesiva de gas”, señaló.

El profesional agregó que quienes consumen esta infusión podrían experimentar una disminución de la sensación de pesadez abdominal, menos ruidos intestinales y una mejor calidad del descanso nocturno cuando la toman antes de dormir.

El paso a paso para preparar la infusión de orégano

Oswaldo Restrepo compartió el protocolo que recomienda seguir durante siete días para evaluar sus efectos.

Ingredientes:

  • 250 mililitros de agua.
  • Una cucharadita de orégano seco o dos hojas frescas de orégano.
Mujer con suéter claro bebe de una taza humeante. Una tetera de vidrio con pasiflora y un tarro de miel en mesa de madera junto a una ventana con jardín.
Oswaldo Restrepo sugiere orégano en té para molestias digestivas ocasionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Preparación:

  • Llevar una taza de agua a ebullición.
  • Apagar el fuego cuando comience a hervir.
  • Agregar el orégano seco o fresco.
  • Tapar el recipiente y dejar reposar durante cinco minutos.
  • Consumir tibio y sin añadir azúcar ni miel.

Para molestias ocasionales, el experto recomendó ingerir una taza aproximadamente 20 minutos después de una comida pesada. En caso de utilizarlo como apoyo digestivo, sugiere tomarla durante siete noches consecutivas, alrededor de media hora antes de acostarse.

“Durante estos siete días procura que tu última comida sólida sea entre las 6:30 y las 7:00 de la noche. De esta manera, permites que el estómago se vacíe antes de consumir la infusión y favoreces una mejor digestión durante el descanso”, indicó.

Advertencias importantes

Aunque Restrepo calificó este remedio como seguro para la mayoría de las personas, enfatizó que existen situaciones en las que es indispensable buscar atención médica inmediata.

Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
El profesional sugiere una taza tibia antes de acostarse durante una semana, después de cenar temprano, para evaluar si disminuyen la inflamación, los ruidos digestivos y la molestia después de comer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Si presentas dolor abdominal intenso acompañado de fiebre, vómito o llevas más de dos días sin evacuar ni expulsar gases, no debes recurrir a remedios caseros. Estos síntomas podrían indicar una obstrucción intestinal o una apendicitis y requieren valoración médica urgente”, advirtió.

Asimismo, recomendó que mujeres embarazadas y personas con trastornos severos de coagulación consulten previamente con un profesional de la salud antes de consumir infusiones concentradas de orégano.

Temas Relacionados

Oswaldo RestrepoRemedios caserosRemedios para los gasesRemedios caseros dolor de estómagoColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ELN liberó a 13 personas secuestradas pertenecientes a las disidencias de las Farc que estaban retenidas en el Catatumbo

La entrega se realizó ante la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, cuyos delegados entrevistaron a los jóvenes para constatar su condición física y emocional

El ELN liberó a 13 personas secuestradas pertenecientes a las disidencias de las Farc que estaban retenidas en el Catatumbo

Secretario de Seguridad de Medellín explicó cómo la ciudad llegó a tener la menor tasa de homicidios del país: “Tomó tiempo”

Manuel Villa detalló las acciones que han permitido mejorar los indicadores de seguridad en la ciudad, destacando la articulación entre autoridades, el fortalecimiento operativo y el uso de herramientas para la prevención y el control del delito

Secretario de Seguridad de Medellín explicó cómo la ciudad llegó a tener la menor tasa de homicidios del país: “Tomó tiempo”

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Los dirigidos por Roberto Martínez se despedirán de sus fanáticos en Lisboa, previo al viaje qué harán a México para jugar el Mundial 2026

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Partido Liberal invitó a su colectivo a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

El pronunciamiento reconoció que dentro del partido hay sectores que no comparten el respaldo a De la Espriella, por lo que tienen plena libertad de votar por el aspirante de su preferencia

Partido Liberal invitó a su colectivo a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Nuevos detalles del enfrentamiento entre disidencias de las Farc que dejó 48 muertos en el Guaviare

El terror de la violencia armada y la carencia de recursos esenciales rompió la rutina de una comunidad rural, que vio transformada su escuela y sus costumbres tras días de miedo e incertidumbre

Nuevos detalles del enfrentamiento entre disidencias de las Farc que dejó 48 muertos en el Guaviare
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Sheila habría pedido cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

Deportes

Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Alberto Lleras Camargo y la historia detrás de la entrega de bandera a la selección Colombia en su primera participación en un Mundial