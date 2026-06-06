Con este remedio casero puede eliminar los gases de su vida: médico colombiano explica el paso a paso

La infusión presentada como una alternativa para aliviar la hinchazón y los gases - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La sensación de hinchazón abdominal, los dolores ocasionados por los gases y la incomodidad digestiva son problemas frecuentes que afectan la calidad de vida de muchas personas.

Frente a esta situación, el creador de contenido y profesional de la salud Oswaldo Restrepo compartió una alternativa natural que, según explica, podría contribuir a aliviar estos síntomas de manera sencilla y económica: una infusión de orégano.

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A través de uno de sus videos publicados en YouTube, donde suele divulgar recomendaciones relacionadas con el bienestar y el cuidado personal, Restrepo aseguró que este condimento, comúnmente utilizado en la cocina, posee propiedades que podrían favorecer la expulsión de gases intestinales y mejorar la digestión.

“Una taza de infusión de orégano elimina los gases y limpia tu intestino. Sé perfectamente lo que se siente porque lo veo todos los días en consulta. Terminas de almorzar o de cenar y a los pocos minutos empiezas a sentir esa presión insoportable debajo de las costillas. Tu abdomen se pone duro como una roca, la ropa empieza a apretar y aparece ese dolor incómodo que parece moverse dentro del vientre”, afirmó.

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Un profesional de la salud recomienda una infusión de orégano para gases - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó, muchas personas recurren inmediatamente a medicamentos de venta libre para aliviar la molestia, aunque considera que estos tratamientos suelen ofrecer un alivio temporal sin abordar el origen del problema digestivo.

¿Por qué se producen los gases?

De acuerdo con Restrepo, varios hábitos cotidianos podrían favorecer la acumulación excesiva de gases intestinales. Entre ellos mencionó comer demasiado rápido, masticar de forma inadecuada y presentar alteraciones en la microbiota intestinal.

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El especialista comparó el funcionamiento del sistema digestivo con una red de tuberías que necesita movilizar correctamente los alimentos para evitar fermentaciones excesivas.

“Cuando comes muy rápido, masticas mal o existe un desequilibrio en los microbios del intestino, los alimentos no se descomponen adecuadamente. Algunas bacterias comienzan a fermentar esos restos de comida y liberan gas. Ese gas queda atrapado en pequeñas burbujas que se acumulan y estiran el intestino como si fuera un globo, generando dolor e inflamación”, explicó.

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La infusión de orégano se difunde como alivio casero para la hinchazón abdominal - crédito Conacyt

El papel del orégano en la digestión

Restrepo destacó que el orégano tiene compuestos naturales que, según indicó, podrían ayudar a disminuir la formación de gases.

“El orégano contiene dos aceites esenciales muy importantes: carvacrol y timol. Estos actúan como una especie de jabón biológico que debilita la tensión de esas burbujas atrapadas en el intestino, facilitando que se unan y el organismo pueda expulsarlas con mayor facilidad. Además, ayudan a reducir algunas bacterias que contribuyen a la producción excesiva de gas”, señaló.

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El profesional agregó que quienes consumen esta infusión podrían experimentar una disminución de la sensación de pesadez abdominal, menos ruidos intestinales y una mejor calidad del descanso nocturno cuando la toman antes de dormir.

El paso a paso para preparar la infusión de orégano

Oswaldo Restrepo compartió el protocolo que recomienda seguir durante siete días para evaluar sus efectos.

Ingredientes:

250 mililitros de agua.

Una cucharadita de orégano seco o dos hojas frescas de orégano.

Oswaldo Restrepo sugiere orégano en té para molestias digestivas ocasionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Preparación:

Llevar una taza de agua a ebullición.

Apagar el fuego cuando comience a hervir.

Agregar el orégano seco o fresco.

Tapar el recipiente y dejar reposar durante cinco minutos.

Consumir tibio y sin añadir azúcar ni miel.

Para molestias ocasionales, el experto recomendó ingerir una taza aproximadamente 20 minutos después de una comida pesada. En caso de utilizarlo como apoyo digestivo, sugiere tomarla durante siete noches consecutivas, alrededor de media hora antes de acostarse.

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“Durante estos siete días procura que tu última comida sólida sea entre las 6:30 y las 7:00 de la noche. De esta manera, permites que el estómago se vacíe antes de consumir la infusión y favoreces una mejor digestión durante el descanso”, indicó.

Advertencias importantes

Aunque Restrepo calificó este remedio como seguro para la mayoría de las personas, enfatizó que existen situaciones en las que es indispensable buscar atención médica inmediata.

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El profesional sugiere una taza tibia antes de acostarse durante una semana, después de cenar temprano, para evaluar si disminuyen la inflamación, los ruidos digestivos y la molestia después de comer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Si presentas dolor abdominal intenso acompañado de fiebre, vómito o llevas más de dos días sin evacuar ni expulsar gases, no debes recurrir a remedios caseros. Estos síntomas podrían indicar una obstrucción intestinal o una apendicitis y requieren valoración médica urgente”, advirtió.

Asimismo, recomendó que mujeres embarazadas y personas con trastornos severos de coagulación consulten previamente con un profesional de la salud antes de consumir infusiones concentradas de orégano.

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