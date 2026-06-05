Colombia

Petro confirmó viaje Estados Unidos y aseguró que defenderá la soberanía de Colombia ante la ONU: “No nos arrodillamos ante nadie”

El mandatario anunció que estará en Nueva York durante la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde abogará por la paz mundial, el derecho internacional y el respeto a la ley internacional

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscar bombardear campesinos en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP
Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos del presidente a sectores políticos que, según él, cuentan con respaldo de Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que viajará a Nueva York para participar en las actividades relacionadas con la presidencia que ejerce Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante junio de 2026. El anuncio fue realizado durante una intervención pública en la que también reivindicó la soberanía nacional y aseguró que su Gobierno mantendrá una posición basada en la defensa del derecho internacional.

Durante su discurso en la ceremonia de ascenso a general del comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez Herrera, el jefe de Estado hizo referencia a una jornada que, según expresó, estuvo marcada por la ausencia de hechos de violencia y por la unión de distintos sectores bajo los símbolos nacionales. En ese contexto, vinculó el concepto de libertad con los principios fundacionales de la República y con la actuación de Colombia en los escenarios internacionales.

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Fuimos capaces de encontrarnos sin violencias, prácticamente ninguna, sin quebrantos bajo una bandera, la bandera de Colombia, que es la bandera de la libertad y la soberanía nacional, por la que luchamos y estamos dispuestos a morir. Por eso no reniego de la frase ‘libertad o muerte’, que el libertador Simón Bolívar supo escribir y luchar hasta el último día y segundo de su existencia”, afirmó el mandatario.

El presidente reivindicó la frase bolivariana “libertad o muerte” como fundamento de la República - crédito Presidencia de la República
El presidente reivindicó la frase bolivariana “libertad o muerte” como fundamento de la República - crédito Presidencia de la República

El presidente agregó que la defensa de la libertad forma parte de la identidad nacional y aseguró que el país mantendrá una postura independiente frente a cualquier actor internacional.

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“‘Libertad o muerte’ es el fundamento de la República de Colombia. No somos esclavos ni serviles de nadie. Somos libres, dijo el libertador, y por eso se llamó así. Yo le diría emancipador, que rompía las cadenas de la esclavitud y de la servidumbre”, señaló Petro, confirmando que estará en la sede de las Naciones Unidas durante el período en que Colombia preside el Consejo de Seguridad.

El mandatario indicó que durante la presidencia colombiana impulsará una agenda enfocada en la paz mundial, el respeto por las normas internacionales y la defensa del sistema multilateral. “Y bajo nuestra presidencia, unos días en este gobierno, otros en el que vendrá, sobre el cual no puedo predeterminar sus lineamientos, por lo menos en mi gobierno, la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse, no importa cuántos misiles se tengan en el poder y cuántos dólares en los presupuestos”, expresó.

Esta es la octava ocasión en que el país integra el Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Eduardo Muñoz/REUTERS
Esta es la octava ocasión en que el país integra el Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Eduardo Muñoz/REUTERS

Asimismo, sostuvo que el cumplimiento de las normas internacionales constituye un elemento central para la convivencia entre los Estados. “La civilización no será civilización humana si se pierde el principio del derecho internacional y Colombia lo obedece, lo respeta, lo apoya y lo fortalece”, afirmó.

Desde el 1 de junio y durante todo el mes de junio de 2026, Colombia ejerce la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta función, el país tiene la responsabilidad de liderar las reuniones formales e informales del organismo, coordinar el programa mensual de trabajo y promover iniciativas relacionadas con la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional.

En el marco de esa presidencia están programados tres debates abiertos de alto nivel. El primero se realizará el 10 de junio sobre Medio Oriente y será presidido por Gustavo Petro. El segundo tendrá lugar el 17 de junio sobre Mujer, Paz y Seguridad y estará encabezado por Rosa Yolanda Villavicencio. El tercero se desarrollará el 24 de junio sobre Niñez y Conflicto, bajo la dirección de Leonor Zalabata.

Declaraciones en medio de tensiones políticas

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
El respaldo público de Donald Trump a Abelardo de la Espriella se convirtió en uno de los antecedentes del pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la influencia de sectores políticos y gobiernos extranjeros en la contienda electoral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El anuncio del viaje a Nueva York se produce después de las declaraciones realizadas por el presidente el jueves 4 de junio, cuando se refirió a los sectores políticos colombianos que, según afirmó, mantienen cercanía con el Gobierno de Estados Unidos.

Petro aseguró que los aliados del Gobierno de Estados Unidos en Colombia vienen de la gobernanza narcoparamilitar”. Sus declaraciones se conocieron después de que Washington y el presidente estadounidense, Donald Trump, expresaran respaldo al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondientes a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

En declaraciones entregadas a la agencia AFP desde la Casa de Nariño, Petro afirmó: “Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico estén ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen”. Posteriormente agregó: “Son genocidas y narcotraficantes”.

Iván Cepeda obtuvo su mayor fortaleza en Europa, donde se impuso en países clave como España, Francia, Italia y Suiza - crédito Lina Gasca/Colprensa
Iván Cepeda, candidato respaldado por el presidente Gustavo Petro y las fuerzas oficialistas, obtuvo 9.688.361 votos en la primera vuelta presidencial - crédito Lina Gasca/Colprensa

Petro ha mantenido posiciones críticas frente a Trump y ha protagonizado diferencias políticas con gobiernos de derecha de la región, entre ellos los encabezados por Daniel Noboa, Javier Milei, José Antonio Kast y Nayib Bukele.

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