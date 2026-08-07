Rey Felipe VI de España llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

El video registra el encuentro entre el rey Felipe VI de España y Abelardo de la Espriella en Cali momentos antes de la posesión del presidente de Colombia - crédito suministrado infobae

Guardar

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dará este viernes 7 de agosto de 2026 su primer discurso como mandatario ante militares en un batallón de Cali, y no ante el Congreso, como marca la tradición durante la ceremonia de investidura.

El monarca llegó en horas de la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El cambio de sede también dejó fuera a Popayán, donde había previsto asumir en una guarnición militar para homenajear a “los verdaderos héroes de la patria” en una zona marcada por el conflicto armado.

La ceremonia de toma de posesión se llevará a cabo en el Arena USC de Cali, y contará con la presencia del rey Felipe VI de España, que en horas de la mañana llegó a la capital del departamento del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

El monarca mantendrá un encuentro con el próximo jefe de Estado en el Centro Cultural de la capital del Valle del Cauca - crédito Alcaldía de Cali/Reuters

Según informó la Casa Real, el rey Felipe VI mantendrá un encuentro con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, sede de la Secretaría de Cultura en el centro histórico, y regresará a España al finalizar el acto.

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el monarca fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. El mandatario local compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo al rey Felipe VI por su llegada al país.

Para Eder, la asistencia del monarca español a la toma de posesión presidencial demuestra la magnitud del evento. Además, sostuvo que es una oportunidad para estrechar las relaciones con el vecino país y demostrar que Cali es una urbe capaz de albergar eventos de alto calibre.

PUBLICIDAD

Para Eder, la asistencia del monarca español a la posesión presidencial demuestra la magnitud del evento - crédito @alejoeder/X

“Iniciamos este 7 de agosto recibiendo con honor a Su Majestad, el rey Felipe VI de España, quien nos acompaña en un momento histórico para Colombia: la primera posesión presidencial que se realiza fuera de Bogotá. Su visita refleja la importancia internacional de este acontecimiento y fortalece los lazos de amistad, cooperación e intercambio entre España y Cali. Seguimos mostrándole al mundo una ciudad preparada para recibir grandes eventos, generar confianza y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo”, escribió en su cuenta de X.

La lista de asistentes al acto ceremonial de transición y asunción del poder Ejecutivo incluye a los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador) y Karin Herrera (Guatemala), el primer ministro de Curazao Gilmar Pisa, y los cancilleres Mauro Vieira (Brasil) y Gideon Sa’ar (Israel), entre otros.

PUBLICIDAD

En la comitiva de Estados Unidos se encuentra Hugo Guevara, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, así como Mario Diaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

También formarán parte Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Javier Milei ya está en Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella

Javier Milei ya está en Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters/Colprensa

El presidente argentino Javier Milei llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, una visita que proyecta el primer gesto diplomático del nuevo gobierno colombiano hacia dirigentes regionales afines y reordena la relación con Buenos Aires tras el cambio de mando en Bogotá.

PUBLICIDAD

Milei partió el miércoles 5 de agosto de 2026 hacia Ecuador y luego continuaría su viaje rumbo a Cali para participar en la ceremonia de investidura del presidente electo colombiano.

La comitiva argentina está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes también hacen parte de la agenda internacional del mandatario.

Ya en la capital vallecaucana, Milei participará en los actos relacionados con la posesión presidencial de De la Espriella. La ceremonia, que se realizará el 7 de agosto de 2026, reunirá a varios líderes internacionales, en un evento que marca el inicio formal del nuevo Gobierno colombiano para el periodo 2026-2030.

PUBLICIDAD

El mandatario argentino también tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, antes de participar en la investidura. Posteriormente, De la Espriella recibirá a Milei y a su comitiva en una reunión previa al acto oficial.